Alberto Planas: "Expo AgriTech mostrará que España es líder europeo en la digitalización de las producciones agrícolas"

En pocos días Málaga volverá a atraer las miradas del sector tencológico, al menos de aquellos que tienen su foco puesto en el actividad agrícola. Del 26 al 28 de noviembre, la ciudad andaluza acogerá la primera edición de Expo AgriTech - La Feria del Campo 4.0. Un evento que tiene la pretensión de convertirse en referencia internacional para conocer las iniciativas digitales que están transformando este sector.

Empresas, proveedores y clientes tendrán tres días para descubrir las últimas innovaciones y tecnologías de la industria alimentaria en un evento que está previsto que reúna a 8.000 profesionales de todo el mundo, con Argentina como país invitado.

Sensores inteligentes, inteligencia artificial, sistemas de automatización y predicción de los cultivos son soluciones tecnológicas que están proporcionando ventajas competitivas para avanzar en la sostenibilidad y rentabilidad de las plantaciones.

A su vez, Expo AgriTech 2024 contará con la experiencia de líderes destacados como Benjamin Schütze, integrante del Instituto Fraunhofer de Tecnología de Fabricación y Materiales Avanzado; y talles impartidos, entre otros, por Gonzalo Martín, Director de Producto e Innovación en Hispatec o Nicolás Juste, coordinador de proyectos de I+D en Anecoop Cítricos.

En DISTUPORES-EL ESPAÑOL hemos querido conocer en palabras de Alberto Planas, director general del congreso, las razones de la creación de este evento, las innovaciones que impactarán en la agricultora y las tecnologías que abren el camino hacia un sector más sostenible.

Expo AgriTech 2024 se presenta como un hito en la transformación digital de la agricultura. ¿Qué fue lo que motivó la creación de este evento y cómo espera que contribuya a impulsar la evolución tecnológica en el sector agrícola? ¿Por qué en Málaga?



Nos encontramos en un momento donde las tecnologías se han convertido en palancas claves para la transformación de las actividades económicas y el sector agrícola no es ajeno a este cambio. Herramientas como la IA, la robótica, la maquinaria de última generación y las nuevas fórmulas de energía están dando forma al presente y futuro del campo.Estamos en una etapa incipiente, pero también llena de resultados con gran potencial que nos van a llevar, sin duda, a fomentar la competitividad de todo el ámbito agrícola.



Desde este contexto, queríamos ayudar al sector organizando un evento que aunara todas las innovaciones que están revolucionando las prácticas en los cultivos desde una visión global, con un escaparate que aportara experiencias de éxito de nuestro país, pero también de otros actores internacionales que están logrando grandes avances.

La Feria del Campo 4.0 - Expo AgriTech celebrará su primera edición del 26 al 28 de noviembre en Málaga

Necesitábamos un espacio que mostrara a España como líder de la digitalización de las producciones agrícolas a nivel europeo, ya que nuestra experiencia va por delante de territorios como Reino Unido y Francia, gracias a un ecosistema empresarial de más de 750 compañías dedicadas al sector agritech.



Por este motivo, nos decantamos por impulsar esta feria y decidimos hacerlo en Andalucía, que es la región con más explotaciones agrícolas a escala nacional, y también porque es referente en este sector. Finalmente optamos por situarlo en Málaga, ya que se ha posicionado como el escenario perfecto para la celebración de eventos tecnológicos internacionales, a lo que hay que añadir su atractivo turístico inigualable.



Así, hemos dado forma a Expo AgriTech - La Feria del Campo 4.0, una plataforma global de encuentro para toda la cadena de valor de la industria agrícola y agroalimentaria que, durante tres días, se convertirá en el centro neurálgico del sector que mostrará propuestas innovadoras para todo tipo de cultivos.



Los asistentes descubrirán nuevas experiencias en nutrición vegetal, agroenergía, sistemas de riego, prácticas en biotecnológica, maquinaria de vanguardia, tecnología para la agricultura 4.0 y otras soluciones que ya están dando respuesta a desafíos actuales como la inflación, la incidencia de productos importados de terceros países, el incremento de la regulación o, en especial, la problemática de los efectos extremos de la climatología en el campo.



En su primera edición, Expo AgriTech 2024, con el eslogan "Sembrando la innovación para un campo 4.0", plantea objetivos ambiciosos en la integración de tecnología para la agricultura. ¿Cuáles son los principales logros que esperan alcanzar y qué impacto podría tener esto en el sector?



Con Expo AgriTech 2024 contribuiremos a que los propietarios de explotaciones agrícolas descubran los instrumentos y herramientas prácticas que les ayuden a mejorar la rentabilidad de sus explotaciones a través de la innovación y la tecnología, fomentando la sostenibilidad e implementando sistemas y nuevos modelos.



Por ello, contaremos con responsables de fincas agrarias, ingenieros agrícolas, agricultores, representantes de cooperativas, directivos de la industria alimentaria y asociaciones, entre otros perfiles, que darán voz al proceso de cambio que viven las explotaciones. En total, reuniremos a más de 8.000 profesionales de toda la cadena de valor de la industria que podrán conocer las últimas soluciones, tecnologías, casos de éxito, y equipamiento que están llevando a otro nivel el mundo agrícola.



La primera edición de esta feria se centra, especialmente, en la aplicación de inteligencia artificial y sensores inteligentes. ¿Podría contarnos cómo estas tecnologías están impulsando la sostenibilidad y la rentabilidad en la agricultura?

La tecnología está siendo un aliado esencial para la transformación del sector agrícola y es algo que no solo vamos a enseñar en la feria, sino que vamos a demostrar. Los sensores y soluciones de monitorización, la automatización e incorporación de robots, drones y agricultura de precisión, entre otras propuestas, van a tener su espacio en Expo AgriTech 2024 de la mano de expertos que ya están experimentando ventajas en su aplicación con un foco claro: aumentar la sostenibilidad de los cultivos y su rentabilidad.



Todo esto lo veremos en directo en la zona expositiva y en el Congreso Agritech 4.0, el mayor foro de innovación de la industria agrícola en Europa, con grandes referentes del sector. Es el caso de Marcos Esteve, un joven agricultor tecnológico que expondrá cómo ha revolucionado el tratamiento de sus terrenos gracias a la aplicación de drones, sensores inteligentes, GPS, mapas de fertilización y otras herramientas digitales que han aumentado la eficiencia de los cultivos.



También abordaremos la importancia de los datos para el impulso de la agricultura 4.0, y cómo el manejo y análisis correcto de la información contribuye a la mejora de la toma de decisiones. Y veremos, igualmente, los avances que está propiciando la biotecnología a la mejora genética de plantas y semillas aumentando su productividad con menos sustancias hidratantes.

La Feria del Campo 4.0 - Expo AgriTech 2024 tendrá lugar en Málaga del 26 al 28 de noviembre

Argentina, como país invitado, presentará innovaciones avanzadas para el campo. ¿Cómo podrían estas soluciones adaptarse a las necesidades específicas de la agricultura en España?



La Feria del Campo 4.0 – Expo AgriTech 2024 contará con expertos destacados, no solo de la esfera nacional, sino a nivel mundial que compartirán sus experiencias en el mundo agrícola. En esta primera edición, tenemos el lujo de contar con Argentina como país invitado, que contribuirá con la aportación de más de 14 compañías y 21 startups, que darán a conocer los instrumentos que están mejorando la innovación y explotación agrícolas en la nación, así como las redes y canales de distribución que están posibilitando impulsar la competitividad del sector.



A su vez, su delegación comercial acudirá al encuentro con el propósito de conocer los desarrollos presentados en la feria y tratar de ahondar en nuestro mercado para emprender nuevos proyectos.



Por lo tanto, la visita de Argentina será primordial para servir de inspiración a las prácticas agrícolas de nuestro país al mismo tiempo que ayudará a la dinamización económica de la industria española. También, teniendo en cuenta los desafíos específicos nacionales como la escasez de agua, la diversidad de cultivos y las condiciones climáticas extremas en algunas regiones, las soluciones de riesgo inteligente, de monitorización en tiempo real o el aprovechamiento de fuentes de agua no convencionales se convierten en opciones para mejorar la productividad en España y reducir el impacto medioambiental. De todo ello hablarán compañías argentinas en Expo AgriTech.



Andalucía se está consolidando como líder en el cultivo de frutas tropicales en Europa. En este contexto, ¿qué innovaciones en comercialización y distribución se presentarán en la feria para satisfacer la creciente demanda de estos productos?



Siendo conscientes de lo que significa para el sector el cultivo de frutas, hemos querido dedicar un foro específico a la fruticultura, en el que participarán firmas conocidas como Trops. Así, será en este espacio donde se mostrarán las innovaciones que están revolucionando el segmento y se ahondará en los desarrollos que han surgido para adaptar los cultivos subtropicales a la situación climática actual.



En nombres propios, una de las voces que se subirá al escenario de este encuentro será Rafael Cabrera, Ingeniero Consultor del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora", del CSIC, quien profundizará en las herramientas que ayudan a los productores de frutos tropicales a aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de sus explotaciones.



Paralelamente, y entre muchas otras sesiones interesantes, contaremos con una sobre predicción de cosechas, donde el profesional aprenderá a anticiparse a la cantidad y a la calidad de la producción de frutas con el propósito de asegurar el suministro y administrar mejor los recursos.



La automatización del riego es clave para la sostenibilidad. ¿Cuáles son las principales herramientas que se expondrán en Expo AgriTech 2024 para optimizar el uso del agua en el cultivo de frutales y qué impacto pueden tener a nivel económico y medioambiental?



Uno de los grandes retos que afronta el sector agrícola es el impacto derivado del cambio climático, ya sea por la sequía o por los efectos demoledores de las inclemencias meteorológicas. Expo AgriTech 2024 será un escaparate global para descubrir las herramientas más recientes en sistematización de la distribución del agua y la aplicación de fertilizantes en la red hídrica, destacando sus beneficios en eficiencia, así como su impacto en la productividad.



A tal efecto, dispondremos de especialistas en el tema que analizarán los instrumentos al alcance del sector para aumentar la sostenibilidad de los cultivos. Así lo harán, entre otros, Inder Kumar, investigador en innovación empresarial digital en la Universidad de Wageningen, que hablará sobre el proyecto Digital Agri Hub, iniciativa que trata de que los agricultores de países de bajos y medianos ingresos incorporen la tecnología en sus explotaciones para devenir más eficientes y que no tengan que desplazarse a otros territorios.

Por su parte, Jaume Casadesús, Jefe del Programa Uso Eficiente del Agua en el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de la Generalitat de Cataluña, analizará el uso de gemelos digitales para optimizar la gestión del riego en parcelas y cuencas; mientras que Gabriel Giménez, Gerente de la Comunidad de Regantes Sol Poniente, estudiará la adopción de las soluciones tecnológicas para perfeccionar las redes de regadío y no tener pérdidas.



Asimismo, la Junta de Andalucía, a partir del Director General de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Daniel Quesada, expondrá cómo las ayudas públicas están posibilitando que las explotaciones que necesitan muchas agua sean energéticamente más sostenibles. En esta misma línea se pronunciará Argentina, que presentará los principales desarrollos que dan respuesta a los desafíos referentes a la distribución hídrica inteligente y a la fertirrigación en frutales.



Además de conferencias, los asistentes podrán participar en talleres sobre eficiencia en la gestión de cultivos. ¿Qué temas se abordarán en estos espacios y qué tipo de herramientas o técnicas se compartirán con los agricultores?



La feria será un evento multiespecialista que dará a la oportunidad a los asistentes, no solo de impulsar el networking e inspirarse con el conocimiento de primer nivel, sino de participar en diversos talleres. En este sentido, tendremos un sinfín de sesiones donde se explicará, de manera muy práctica, asuntos relacionados con la sostenibilidad y regeneración de suelos, la nueva PAC, la innovación tecnológica para las cosechas o la soluciones digitales para invernaderos y agricultura vertical.



Por lo tanto, y al detalle, los profesionales que acudan a estos encuentros más interactivos tendrán la posibilidad de descubrir desde las ayudas que hay hoy en día para los jóvenes agricultores hasta las tendencias en la gestión de plagas y enfermedades, pasando por el uso de datos compartidos para la mejora en la toma de decisiones, entre muchas otras opciones.



Mirando al futuro, ¿cómo visualiza el impacto de eventos como Expo AgriTech 2024 en la adopción de tecnología por parte de los agricultores en España y el resto de Europa?



La Feria del Campo 4.0 – Expo AgriTech 2024 no solo posicionará Andalucía, y Málaga, como el gran hub tecnológico europeo para el sector agrícola, sino que será un espejo donde mirarse para impulsar el debate sobre la adopción de la tecnología por parte de los agricultores en España y el resto de Europa. Estos eventos son cruciales para que el sector analice, explore y establezca alianzas que le ayuden a propulsar la competitividad de sus negocios. Y ello lo conseguimos aunando un potente programa congresual, con más de 400 ponentes, y un espacio expositivo, que acogerá a más de 170 firmas.

A este modelo se suman nuestras actividades paralelas, donde encontramos, por ejemplo, los AgriTech Innovation Awards 2024, galardones que reconocen aquellos proyectos que están liderando la transformación digital del ámbito agrícola, y que pueden tomarse como modelo para innovar en el sector.



Todas estas sinergias hacen de Expo AgriTech 2024 un evento que tendrá un gran impacto para toda la cadena del sector y se convertirá, no nos queda la menor duda, en el foro de referencia en Europa para la industria del campo 4.0.