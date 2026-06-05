Quién alimentará la nueva economía: la búsqueda del equilibrio energético entre lo digital y lo sostenible

Líneas eléctricas de alta tensión que ilustran el aumento de la demanda de electricidad impulsado por la IA. Unsplash editada con IA.

Con motivo del Día Mundial del Medioambiente, DISRUPTORES analiza junto a empresas, patronales y organizaciones cómo sostener el crecimiento digital en plena transición energética.

Las claves

Las claves Generado con IA La digitalización es clave para lograr la transición energética y alcanzar los objetivos climáticos de Europa sin comprometer el crecimiento económico. Los centros de datos representan solo el 0,8% del consumo eléctrico nacional y, en su mayoría, utilizan fuentes renovables, siendo infraestructuras estratégicas para la competitividad y la soberanía digital. La expansión de las energías renovables y la electrificación requieren redes eléctricas más inteligentes y sistemas avanzados de almacenamiento para gestionar la creciente demanda. La tecnología, como la inteligencia artificial y el IoT, está transformando sectores como la industria, las ciudades y la automoción, impulsando la eficiencia energética y la sostenibilidad.

La transición energética, proclama durante tantos años de la Unión Europea, ha entrado en los últimos tiempos en una nueva fase, una en la que nuestros ambiciosos objetivos climáticos se miden frente a la realidad de la industria, las infraestructuras y el crecimiento económico.

Ahora, cada avance debe sostenerse sobre una base productiva sólida y una capacidad tecnológica propia; receta nada sencilla una vez que se baja de las musas al teatro. Y en ese nuevo equilibrio, la digitalización se antoja el factor fundamental para permitir que este cambio de modelo, que la economía verde en sí misma, sea viable.

Por un lado tenemos unas redes eléctricas tensionadas por la electrificación, centros de datos que crecen al ritmo de la inteligencia artificial y sectores industriales obligados a reducir emisiones sin perder competitividad configuran un tablero donde la eficiencia se vuelve crítica. Por otro, tecnologías que prometen resolver muchos de estos desafíos y que pueden convertirse en vectores de competitividad para el Viejo Continente.

El debate, cada vez más polarizado por los vaivenes geopolíticos a los que ya nos hemos acostumbrado, tiende a simplificar una relación entre tecnología y sostenibilidad que es compleja, pero imprescindible.

Ambas transformaciones han de evolucionar entrelazadas, con fricciones evidentes e inevitables, pero también con un potencial de revolucionar nuestro modelo productivo difícil de replicar por otras vías. Y en ese cruce de intereses (energéticos, industriales y digitales) se define no sólo el ritmo de la descarbonización, sino el posicionamiento de Europa en la economía global de la próxima década.

Centros de datos y redes eléctricas

Una de las industrias que más tiene que aportar sobre la relación energía-medio ambiente es la del centro de datos. Primero, porque ya es evidente que estas infraestructuras se han convertido en el corazón de la economía digital, más teniendo en cuenta las demandas de la inteligencia artificial para su avance, que es “imparable” y “esencial”, según explica Begoña Villacís, directora ejecutiva de la patronal SpainDC.

Y, en segundo lugar, porque al sector se le ha tachado de muy contaminante desde que se iniciara su expansión hace unos años -recordemos que España se ha convertido en uno de los principales enclaves europeos de estas infraestructuras-. Por ello, añade la directiva, “conviene desmitificar muchas ideas sin base: los data centers representan el 0,8% del consumo eléctrico nacional, y el 95% de este procede de fuentes bajas en carbono, en su mayoría renovables”.

"Los centros de datos sólo representan el 0,8% del consumo eléctrico nacional" Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC.

Quizás, este mito preconcebido venga de las fuertes peticiones del sector por acompasar su crecimiento a la potencia eléctrica del país: para 2030 quiere pasar de los 439 MW de potencia a 2.537 para un mercado estimado en 66.900 millones de euros.

“No hablamos de un consumo accesorio, sino de una infraestructura estratégica para la competitividad, la soberanía digital y el funcionamiento cotidiano de la economía”, matiza Villacís.

Porque, refiere, esta necesidad no está reñida con la sostenibilidad: “No sólo es viable caminar con la capacidad renovable, sino que es nuestro enfoque. Lo que es un error es plantear este paradigma como una competición entre centros de datos y otros usos eléctricos. España no necesita enfrentar electrificación industrial, digitalización y transición energética, simplemente plantearlas de forma conjunta”.

En conclusión, la ejecutiva de SpainDC argumenta que el sector no desborda nada por sí mismo, “nos autoexigimos avanzar por la vía de la eficiencia y la descarbonización”.

Por su parte, Diego García, director de ventas de Siemens SI, sostiene que la transición energética "ya no es sólo generar energía limpia, sino integrarla y gestionarla de forma eficiente".

Subraya en ese sentido que la expansión de renovables y la electrificación de la economía están transformando el sistema eléctrico en uno “mucho más descentralizado y complejo, donde la red pasa a ser el elemento crítico de equilibrio”.

"Las redes se han convertido en el principal cuello de botella para desplegar energías renovable" Diego García, director de ventas de Siemens SI.

El directivo insiste a este medio en que “en Europa, las redes se han convertido en el principal cuello de botella para desplegar energías renovables, con cientos de gigavatios en espera de conexión”, y añade que las soluciones digitales son la clave para multiplicar el impacto de esa transición.

García defiende así que la digitalización está empujando el sistema hacia redes más autónomas y eficientes: “La digitalización es el gran acelerador de este cambio”. Alude a tecnologías como sensores, IA o analítica avanzada, que pueden mejorar la eficiencia operativa, reducir pérdidas y reforzar la resiliencia del sistema.

Renovables y almacenamiento: siguiente fase

España afronta esta nueva etapa desde una posición privilegiada gracias a su capacidad solar y eólica. Sin embargo, el crecimiento de los centros de datos, la movilidad eléctrica o la electrificación industrial obliga a mirar más allá.

El desafío pasa por transformar unas redes que "tienen que dejar de ser pasivas para convertirse en activas, inteligentes y operadas en tiempo real", señala Ismael Morales, responsable de Políticas Climáticas de Fundación Renovables, a DISRUPTORES-EL ESPAÑOL.

"Las redes tienen que dejar de ser pasivas para convertirse en activas e inteligentes" Ismael Morales, responsable de Políticas Climáticas de Fundación Renovables.

La cuestión no es menor. Morales considera que "la gestión de la demanda tiene que seguir a la oferta y no al revés", al tiempo que señala a la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización como herramientas clave para lograrlo.

Una visión que comparte Paloma Sevilla, directora general de Aelēc. La responsable de la patronal eléctrica cree que España tiene "una oportunidad histórica" para atraer nuevas inversiones gracias a su capacidad renovable. Sin embargo, advierte de que "el principal desafío ya no es generar electricidad limpia, sino llevarla allí donde se necesita".

"La transición energética no depende sólo de más renovables; depende también de disponer de redes suficientes para electrificar la economía, impulsar la competitividad y aprovechar plenamente la oportunidad industrial que tiene España", añade en entrevista con este medio.

El almacenamiento aparece como otro de los grandes retos pendientes. Morales defiende impulsar el desarrollo de baterías vinculadas a las plantas renovables porque son "la tecnología que da respaldo a la red en momentos de inestabilidad" y también la que aporta "viabilidad económica a estas fuentes de energía".

"El principal desafío ya no es generar electricidad limpia, sino llevarla allí donde se necesita" Paloma Sevilla, directora general de Aelēc.

Además, las considera fundamentales para optimizar el sistema energético y aumentar su capacidad de gestión.

Un planteamiento con el que coinciden desde Aelēc, Según Sevilla, estas tecnologías permiten "desacoplar temporalmente la producción y el consumo, favorecen una mayor integración de renovables y ayudan a incorporar nuevas demandas asociadas a la movilidad eléctrica, el autoconsumo o los centros de datos".

La electrificación de la economía

Llegados a este punto, no está de más recordar que la electrificación avanza al ritmo de una digitalización que obliga a repensar infraestructuras, servicios y modelos productivos. El verdadero cambio está ocurriendo en cómo edificios, ciudades, industrias y sistemas de transporte consumen energía.

En ese proceso, la eficiencia se ha convertido en una prioridad. "La mejor energía es la que no se consume", resumen desde Sacyr a preguntas de este medio. La compañía considera que las infraestructuras inteligentes desempeñarán un papel fundamental en la nueva economía al permitir adaptar el consumo energético en tiempo real y eliminar ineficiencias.

Un ejemplo es el proyecto Hospital Cognitivo desarrollado en el Hospital Universitario del Henares. Allí, sensores, plataformas digitales y algoritmos de inteligencia artificial gestionan automáticamente sistemas como la climatización, la ventilación o la iluminación en función de la ocupación y de las condiciones ambientales.

“Gracias a la IA se consigue una predicción de la demanda y de la posible generación de energía, una optimización de los consumos y se garantiza el nivel de servicio del hospital con el mínimo consumo posible”, describía hace unos meses la gerente de Innovación de Sacyr, Alba Pérez.

"El IoT será una herramienta clave para gestionar infraestructuras cada vez más complejas" Alicia Asín, CEO y fundadora de Libelium.

Una transformación que también alcanza a las ciudades. Para Alicia Asín, CEO y fundadora de Libelium "es innegable que existe una paradoja: la electrificación y la digitalización generan inicialmente un mayor consumo de energía y recursos". Sin embargo, añade, "es precisamente en ese escenario donde se activa la innovación".

Un escenario en el que "el IoT será una herramienta clave para gestionar infraestructuras cada vez más complejas" porque proporcionará una materia prima esencia: el dato preciso en el momento exacto. Y añade: "Si vamos a desarrollar IA, algoritmos y gemelos digitales de nuestras infraestructuras críticas, estos deben tener el dato más preciso y fiable posible".

La compañía ya trabaja en proyectos que permiten optimizar el funcionamiento de las redes eléctricas mediante la monitorización en tiempo real de variables ambientales. Soluciones que, según Asín, permiten incrementar la capacidad de determinadas infraestructuras sin necesidad de grandes obras adicionales.

La electrificación también está transformando uno de los grandes motores de la economía española: la automoción. Para Félix García, director de Comunicación de Anfac, "para 2035, prácticamente la totalidad de los turismos que se vendan en la Unión Europea serán eléctricos".

"En 2035, la mayoría de los turismos que se vendan en la Unión Europea serán eléctricos" Félix García, director de Comunicación de Anfac

Un mercado en el que España parte con ventaja: "Tenemos 300 días de sol al año, una gran generación de energía eólica e hidráulica y una posición privilegiada para ganar autonomía energética estratégica y reducir el consumo de combustibles fósiles", afirma.

García también destaca que la electrificación afecta a toda la cadena de valor del sector, desde fabricantes y proveedores de componentes hasta empresas energéticas, tecnológicas y de servicios. En este sentido, subraya el papel del Plan España Auto 2030 como hoja de ruta para consolidar al vehículo eléctrico y conectado como motor de crecimiento industrial.

Los anuncios de nuevas adjudicaciones industriales realizados durante los últimos meses por fabricantes como Stellantis, Ford, Renault o el Grupo Volkswagen reflejan, según Anfac, el potencial que tiene España para convertirse en uno de los principales polos europeos de movilidad eléctrica.

Un proceso al que también contribuyen las nuevas fábricas de baterías impulsadas por compañías como PowerCo o CATL.

La tecnología como solución

En el encolerizado debate de las emisiones que produce la industria digital para su expansión y mantenimiento, muchas veces no se vislumbra el contrapeso que ejerce la propia tecnología como aliada del planeta.

De hecho, en los últimos años ha emergido la tecnología verde como una industria con acento propio. Esta atañe a toda innovación diseñada para minimizar el impacto ambiental negativo de la actividad industrial y humana. El Pacto Mundial de Naciones Unidas España estima que en nuestro país más del 30% de las empresas ya está aplicando algún tipo de solución digital que ayude en los objetivos de desarrollo sostenible.

Asimismo, florecen las herramientas que ayudan a monitorizar la contaminación, siguiendo con la normativa europea que obliga a medir e informar de los impactos ambientales de la actividad corporativa e incluso de toda la cadena de suministro de una organización.

En este sentido, la inteligencia artificial es el principal ‘socio’ de la monitorización y el reporte, cuando no el asesor de las políticas que se han de ejecutar para lograr el anhelo de toda gran corporación que se precie: llegar a ser una firma de ‘cero emisiones netas’.

En DISRUPTORES-EL ESPAÑOL damos cabida a lo largo de todo el año a numerosas iniciativas punteras tanto en el ámbito privado como en la administración pública. También de las grandes tecnológicas y de los propios centros de datos.

En la búsqueda de la eficiencia, Microsoft anunció recientemente que ha probado con éxito un sistema de microfluidos para sus procesadores, capaz de dirigir el líquido refrigerante a través del silicio. Y pretende introducirlo como estándar en los data centers.

El 30% de las empresas españolas aplica soluciones digitales para cumplir los ODS

Con un sabor más local, encontramos casos de éxito como el de la española Aracne, que nació para reducir residuos en la actividad textil a través del uso de visión artificial y analítica de datos vinculadas al control del proceso, la calidad y la reducción de mermas.

O el de un gigante como FCC, que gestiona los paneles fotovoltaicos cuando llegan al final de su vida útil y reintroduce sus componentes en el sector, cerrando el ciclo de estos materiales.

Estos son solo algunos ejemplos de un binomio, tecnología y descarbonización, que se antoja imparable: para 2030 habrá más de 300 millones de personas que trabajarán en tareas relacionadas con la sostenibilidad, y estas gozarán de una inversión superior a los 12 billones de euros.