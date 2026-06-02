Beatriz Méndez-Villamil, CIO global de Amadeus: "Nube, datos e IA son nuestros tres pilares tecnológicos"

Las claves

Las claves Generado con IA Amadeus IT Group ha basado su transformación digital en tres pilares tecnológicos: nube, inteligencia artificial y datos. La migración a la nube ha permitido a Amadeus escalar, mejorar la resiliencia y centrarse en aportar mayor valor a sus clientes. La implantación de inteligencia artificial ha optimizado procesos internos, acelerando tareas que antes requerían días y ahora se completan en minutos. La CIO de Amadeus destaca la importancia de la gestión del cambio y la protección de los empleados en la adopción de nuevas tecnologías disruptivas.

Recoger hoy los frutos que aportan tecnologías como la nube y la inteligencia artificial no es una cuestión de azar. No hay otra fórmula que la planificación y el despliegue, durante años, de todas las piezas que conforman el puzle perfecto de la innovación: estrategia, inversión, talento y alianzas.

Más, si la compañía de la que hablamos es un coloso del tamaño de Amadeus IT Group. Por aportar cierto contexto, el proveedor de soluciones digitales para la industria turística opera en unos 190 países, cuenta con más de 18.000 empleados y por sus sistemas corre la información de 2.000 millones de pasajeros -un cuarto de la población mundial- a través de 450 millones de reservas anuales.

Así que, para explicar el viaje de este transatlántico hacia la transformación digital hay que echar la vista atrás al menos una década, cuando se decidió, en primer lugar, homogeneizar todos los procesos financieros.

“Antes de embarcarnos en un desarrollo técnico, quisimos evolucionar el negocio; definir un modelo único para nuestras finanzas”, asegura su CIO global, Beatriz Méndez-Villamil. “Nuestras oficinas internacionales actuaban como organizaciones independientes y se generaba muchísimo dato desestructurado, por lo que el gobierno de esta distribución resultaba casi imposible”.

La directiva conversa con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL en el marco del evento Sapphire 2026, celebrado en Madrid a mediados de mayo, para detallar esta historia de éxito que comenzó precisamente con la ayuda del gigante alemán del ERP para eliminar ese “débito técnico” y, más adelante, dar un salto “pionero” a la nube.

"Para escalar, mejorar nuestra resiliencia y acelerar el crecimiento, fue estratégico tomar la decisión de ir a la nube"

Porque, una vez sellada la hoja de ruta, en 2020 la compañía puso el foco en su centro de datos de Alemania, el más grande de todos los privados en Europa cuando se creó, que albergaba todos los productos de la tecnológica en un sabor on premise.

“Decidimos que, para escalar, mejorar nuestra resiliencia y acelerar el crecimiento, era estratégico movernos a la nube”, indica. “Y así empezó un momento muy transformador para toda nuestra tecnología”.

Escalabilidad, resistencia y mayor crecimiento

La migración duró años y fue pionera, tanto para Amadeus como para SAP, porque “ha sentado las bases de cómo hacer este tipo de procesos partiendo de un caso de negocio muy complicado. Nuestro sistema de facturación procesa 150 millones de transacciones a diario. Y, cada vez que alguien reserva un vuelo o se hospeda en hotel, por ejemplo, genera un registro en nuestras redes. El volumen de datos es muy alto”.

Por ello, prosigue, sólo había una opción: “Ir a la nube y, además, hacerlo bien. Por eso pensamos que el proyecto era estratégico para ambas compañías”.

La tarea fue ardua, además, porque se hizo con todos los sistemas en activo y con grandes implementaciones en marcha. Pero el resultado no ha podido ser mejor: “Nos ha permitido centrarnos en lo que añade más valor a nuestros clientes, y eso no es nuestra infraestructura interna”, añade Méndez-Villamil.

Y, ahora, que se ha acrecentado el debate sobre sobre el valor de cloud computing, con muchas empresas haciendo el viaje de retorno a infraestructuras locales debido a reticencias basadas en seguridad y soberanía del dato, la CIO de Amadeus cree que este no debería ser tal, al menos cuando se trata de grandes organizaciones multinacionales: “Es una tecnología vital para las grandes exigencias de rendimiento y resiliencia”.

“Cloud nos ha permitido centrarnos en lo que añade más valor a nuestros clientes"

Sobre todo, estima que es el posicionamiento correcto a la hora de aprovechar las promesas, que ya son tangibles, de la inteligencia artificial. De hecho, la compañía acaba de afianzar un caso de uso basado en esta tecnología para leer toda la información desestructurada y emparejarla con sus ficheros de cobros previstos. “Lo que antes tardaba días, ahora lo hacemos en horas o minutos”, señala.

Así opera Amadeus en torno a la IA

En este sentido, la ejecutiva ve la transformación de la IA en tres niveles. Por una parte, está el fenómeno de los copilotos, algo que va a la “pura” productividad del empleado. “Tenemos esta parte muy trabajada y madura, pero seguimos invirtiendo mucho en gestión del cambio”.

En el segundo escalafón se encuentran los agentes sencillos, que hacen más eficientes partes de sus procesos. Y, por último, todo lo que va más allá de una política o un dato concreto y que incide en el proceso desde que se detecta un posible cliente hasta que se ha realizado la facturación. “Esto exige que muchas plataformas diferentes se hablen entre ellas, es el nivel más transformacional y requiere de la orquestación de los agentes”.

Y es aquí donde, incide: “Tenemos que tomar decisiones muy inteligentes para asegurar el acceso a todos los datos relevantes en procesos que trascienden a un dominio de negocio en concreto”.

Además, llevar a cabo una estrategia de inteligencia artificial es más complejo que el mero hecho de ensamblar los componentes tecnológicos porque, tal y como subraya, “estamos ante una revolución del mismo calado, o más, que la llegada de internet en su momento”.

Por ello, cree que es legítimo que haya miedo en la sociedad ante la amenaza de que se eliminen millones de tareas. Y, ante este escenario, la gestión cultural y de las expectativas es más que un imperativo.

"La IA supone una revolución del mismo calado, o más, que la llegada de internet en su momento"

“El cambio genera miedo y es algo en lo que tenemos que ayudar a los empleados”, dice. “La ola disruptiva es tan grande que es imposible entender todo lo que la IA está en el centro”. Pero, ante esta tesitura, Méndez-Villamil lo tiene claro: “En Amadeus somos muy proteccionistas con nuestros trabajadores. No buscamos hacer lo mismo con menos, sino más con lo mismo”, sentencia.

Con todos estos ingredientes, la directiva concluye que “nube, inteligencia artificial y datos son nuestros tres pilares tecnológicos”. “Siempre tenemos que construir sobre una información de la que te puedas fiar. La IA no hace magia, de ahí la importancia de todos estos cimientos”.