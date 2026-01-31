Dentro del universo virtual de Securitas: así se diseña la seguridad más allá del vigilante, como tecnología y negocio

Entrar en Universe, el espacio de experimentación y cocreación con clientes y empleados de Securitas, no se parece a ninguna visita corporativa al uso que haya hecho antes. No es un espacio de demos como el que atesoran muchas consultoras, plagado de pequeños kioscos con pantallas y cartelería forzada a impresionar. No hay auditorios de diseño, ni futbolines, ni cómodos puffs de colores.

Es, en parte, algo mucho más futurista y, al mismo tiempo, mucho más terrenal, lógico y aterrizado al trabajo que persigue el espacio.

Giovanna Rodríguez (responsable de Universe) y Carlos Rebate (director de Transformación y de Soluciones de Seguridad) son mis particulares guías en este viaje por el universo de la firma de seguridad. Desde el primer momento, cuando apenas estamos ante la puerta que da acceso a este reducto -pionero a escala internacional y al que acuden también equipos de otros países donde opera la multinacional-, ambos dejan claro que esto no va de enseñar tecnología por enseñar, ni de deslumbrar al visitante: va de diseñar estrategias conjuntas con todo aquel que se acerque y escuchar sus necesidades.

La premisa es sencilla y ambiciosa a partes iguales: cada visita es única. A pesar de lo limitado del contenedor físico (apenas tres salas: una de trabajo con mesa interactiva al centro y paredes mestizadas con proyectores, otras dos vacías que se destinan a la experiencia de realidad virtual), no existe un recorrido estándar porque no existe un cliente estándar.

Así, Universe está pensado como un lugar íntimo, casi terapéutico, donde poner los problemas reales sobre la mesa y abordarlos desde otra perspectiva.Ese enfoque explica por qué el espacio es pequeño (aunque vivirá una pronta expansión), por qué nunca hay grandes grupos y por qué todo está preparado con antelación.

Antes de que un cliente cruce la puerta, Securitas ya ha trabajado internamente para saber quién viene, qué rol tiene, qué sector representa, cuáles son sus preocupaciones conocidas. Incluso el número de sillas está medido. La idea es generar confianza, bajar defensas y crear una conversación distinta a la que se produce en una sala de reuniones tradicional, apunta Rodríguez.