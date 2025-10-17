La “autonomía gestionada” frena las amenazas y asegura la economía en medio de la incertidumbre geopolítica

Hay enseñas que no necesitan presentación. Dos círculos entrecruzados, uno naranja y otro amarillo, conforman la identidad de una de las compañías tecnológico-financieras más reconocibles en todo el mundo. La estadounidense Mastercard cumple 60 años el próximo año, y en estas décadas su guía siempre ha sido la misma: innovar de la mano de la tecnología para hacer los pagos más sencillos y seguros. Y hacerlo a toda velocidad.

Una filosofía que este jueves ha impregnado el Mastercard Innovation Forum 2025 en España, una cita anual -que en esta ocasión ha acogido el Palacio de Vilstalegre, en Madrid- con clientes y partners que, según fuentes de la organización, este año ha contabilizado alrededor de 900 registros. Un dato que pone de relieve que el interés por el presente y el futuro de los pagos es creciente.

Haciendo un guiño a esa velocidad por innovar y a su patrocinio de la escudería McLaren de la Fórmula 1, el lema de esta edición ha sido Racing toward the future. Una carrera hacia el futuro que comenzaba con una especular presentación envolvente en tres grandes pantallas, que ponía a un auditorio lleno sobre un circuito al volante de un McLaren.

Para arrancar motores, salía al escenario el director general de Mastercard España, Juan Pablo Vivas, quien admitía que “estamos ante otro momento de transformación digital y tecnológica; no es el primero, pero sí uno crítico, con stablecoins y ciberseguridad como algunos de los vectores determinantes”.



A este nuevo entorno financiero, se une un contexto de incertidumbre política,”por eso, ahora, más que nunca, estamos enfocados en gestionar y controlar aquello que nos es más próximo”. En el caso de España, subrayó tres áreas clave: turismo, movilidad y comercio electrónico.

Para saber cómo es ese entorno más próximo, Natalia Lechmanova, economista senior del Instituto Económico de Mastercard, compartió las tendencias que están marcando el comportamiento de los consumidores españoles



Entre las conclusiones del documento, se aprecia un aumento del consumo en “experiencias” más que en productos, sobre todo aquellas relacionadas con espectáculos en directo y cuidado del cuerpo.

Su análisis, con datos económicos extraídos de fuentes oficiales y agregados de Mastercard, refleja que “España sigue siendo la economía más grande y de más rápido crecimiento de Europa, superando a economías como Alemania, Italia y Francia”

Los factores que están detrás de este crecimiento son, según señala Lechmanova, principalmente tres: aumento de la productividad en sectores como servicios profesionales y tecnología, mano de obra que cubre todo el abanico de cualificaciones, y un menor impacto de los aranceles de EEUU en comparación con otras economías europeas.



Ciberseguridad y agentes

Un momento geopolítico con repercusiones económicas, pero también sobre la seguridad. En este sentido, Daniel Gillblad, director de IA en Recorded Future -empresa que Mastercard adquirió el año pasado- ha puesto el acento en cómo la inteligencia artificial “está creando nuevas oportunidades para atacar sistemas y engañar a las personas”. Esto, advirtió Gillblad, obliga a “tener defensas más autónomas para estar preparados ante nuevos tipos de ataques”.

No faltaron referencias a los agentes de IA unidos al concepto de “autonomía gestionada”, donde estos agentes “pueden automatizar tareas de inteligencia de amenazas, como la detección de malware y la respuesta a incidentes”.

Cuestiones en las que incidieron Alberto López, vicepresidente y responsable de Fraude y Crimen Financiero en Europa de Mastercard, y Javier Torres Alonso, CISO de la agencia de fondos de inversión AllFunds. Ambos coincidieron en que casi debería ser obligatorio “utilizar información de ciberinteligencia para reforzar la gestión de vulnerabilidades y gestionar incidentes, y “monitoriza a terceros para evitar fraudes”.

Anna Canela, CEO de Imagin, e Ignacio Zunzunegui, responsable de Growth en el Sur de Europa de Revolut, subrayaron en una mesa redonda, moderada por Susana Rubio, vicepresidenta de Productos y Servicios en Iberia de Mastercard, el papel de los neobancos de la mano de la innovación en el sector financiero. La IA y los agentes de IA volvieron a mencionarse en la versión "agentic commerce", es decir, agentes que ayudan a los usuarios en sus compras y en sus pagos, y no sólo como herramientas de atención al cliente.