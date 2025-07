Bankinter mueve su 'core' bancario a la nube y reduce hasta un 40% los tiempos de procesamiento de datos

Primero fue la llegada de internet y la casi obligatoriedad de replicar parte de sus servicios en el entorno online. Después vendría el uso masivo de dispositivos móviles y una transformación irreversible para acercarse más a los clientes a través de ellos.

El siguiente paso sería la integración de la nube que, acompañada de la inteligencia artificial (IA), ya está introduciendo cambios importantes en las operaciones financieras que implican más que una mera modernización tecnológica de la banca.

Su implantación está cambiando parte de las estructuras y afectando, por un lado, a su fuerza laboral y, por otro, a la relación con los clientes, con servicios más personalizados, rápidos y seguros.Detrás, una ingente cantidad de datos que han de almacenarse y procesarse de forma igualmente rápida y segura.

Esta migración implica una transformación profunda de las infraestructuras de las entidades financieras, incluida la desaparición paulatina de mainframes, aunque los mantengan para su información y procesos más críticos.

Tanto es así que, en 2023, el 12% de los bancos había logrado un alto nivel de madurez en la migración de su core bancario, según el informe ‘Modernizar y crecer en la nube’, de Minsait. Un análisis que, a su vez, reflejaba que el 80% de las entidades bancarias tenía gran interés o ya había elaborado un plan para ello.

Hoy, dos años después, solo dos entidades en España han migrado todos sus activos a la nube. La primera fue ING, en junio de 2024, como adelantó su directora de sistemas, Rocío López, a este medio; la segunda, Santander, hace apenas unas semanas. Esto no quiere decir que el resto de entidades no estén en este proceso, al contrario.

En paralelo a los cambios que desde hace meses están reconfigurando el panorama de la banca española, se está produciendo la implantación de infraestructuras cloud con un valor añadido: junto a un aumento de la eficiencia, ahora se persigue construir una banca más inteligente bajo el paraguas de la nube y con los datos como su principal catalizador.

Migrar a la nube para seguir creciendo

Bankinter es una de las firmas que ha decidido acelerar ese proceso, y lo está haciendo junto a Google Cloud. El objetivo es reforzar las capacidades de la entidad en analítica avanzada e inteligencia artificial, así como en gobernanza, trazabilidad y tratamiento de los datos en tiempo real.

“Somos una entidad financiera, estamos muy regulados y la seguridad es crítica; por lo que necesitábamos una plataforma de analítica de datos de última generación. Elegimos Google porque nos ofrecía una propuesta innovadora y, al mismo tiempo, segura”, explica el director de Banca Digital, Tecnología y Operaciones de Bankinter, Jacobo Díaz, en entrevista por videollamada con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL.

Lo que, evidentemente, no quiere decir que hayan partido de cero. Díaz admite que la infraestructura con la que contaban hasta ahora no era suficiente ante “unas necesidades que no paran de crecer”. Asegura que ya disponen de más de 100 modelos de inteligencia artificial y analítica avanzada en funcionamiento, lo que ahora persiguen es “procesar más rápido, almacenar mucho más y poder escalar ante el crecimiento del negocio”, añade.

A pesar de estos avances, Bankinter se encontró con un problema bastante común, según cuenta a este medio, el máximo responsable de Google Cloud Iberia, Isaac Hernández, “Tenían la información organizada en silos, residiendo en sistemas distintos sin tener el nivel de cohesión del dato que necesitas para poder sacarle provecho”,

De momento, los resultados obtenidos hasta la fecha hablan por sí solos. Según el directivo de Bankinter, gracias a esta migración ya han reducido entre un 30% y un 40% los tiempos de procesamiento de datos y en torno a un 30% el que necesitan para construir un modelo de IA. “Ahora contamos con una capacidad de respuesta que antes no teníamos. La información está centralizada, accesible, anonimizada y con reglas de calidad. Además, podemos tomar decisiones en tiempo real”, afirma.

La puesta en marcha de esta infraestructura coincide, además, con otro desafío del negocio: la integración en Irlanda de un banco digital con su operativa completa en la nube. “Cuando integremos ese banco, tendremos sumaremos más de medio millón de clientes nuevos accediendo a nuestros activos digitales. Para ellos, todo debe funcionar con normalidad”.

Arquitectura híbrida

El proyecto con Google Cloud es solo una pieza más de una estrategia más amplia que combina infraestructura propia y entornos multicloud. “Tenemos un Centro de Excelencia que determina qué cargas pueden ir a la nube y cuáles no. Algunas se quedan on-premise, en el mainframe, y otras migran. No todo vale ni todo es inmediato; antes hay que equilibrar coste, eficiencia, seguridad y cumplimiento normativo”.

Por ejemplo, mientras que el banco irlandés opera completamente en la nube, en España, Bankinter mantiene una arquitectura híbrida. Preguntado sobre la coincidencia en el tiempo de ambas integraciones —la tecnológica y la financiera—, aclara que el acuerdo con Google Cloud no está relacionado con la operación en Irlanda: “Nace de una necesidad interna de mejorar nuestra gestión del dato”, apunta.

Llegados a este punto, Díaz insiste en un mensaje clave en la entidad para la que trabaja: “Todo el mundo habla de IA, pero nadie habla del dato; pero si no tienes un buen dato, la IA no sirve para nada”. Por eso, uno de los focos del acuerdo con Google ha sido precisamente la calidad y gobernanza del dato. “Para nosotros, este mar de información —el ‘mar azul’, como lo llamamos— es la base para construir una banca más eficiente, más personalizada y mejor gobernada”.

Lo que enlaza con la visión de Bankinter sobre la innovación: “La tecnología es un medio, no un fin. No aplicamos IA porque esté de moda, ni nos vamos a la nube porque lo hagan otros; damos el paso si tiene un impacto real en el cliente o en el funcionamiento del banco”.

En este sentido, la entidad ya ha desplegado casos de uso concretos tanto para empleados como para clientes. “Tenemos modelos que apoyan el aAhora mismo, todos nuestros esfuerzos están en desarrollar agentes de IAnálisis de riesgos, el recobro, la retención de clientes o la propensión de compra. También aplicamos IA generativa al procesamiento de documentos, y usamos asistentes virtuales y chatbots tanto en oficinas como en canales digitales”, enumera.

Preguntado por tecnologías como blockchain o computación cuántica, Díaz es directo: “Con blockchain no estamos haciendo nada relevante ahora mismo, fue una tendencia que se quedó por el camino”. Y prefiere concluir la conversación volviendo al presente: “Ahora mismo, todos nuestros esfuerzos están en desarrollar agentes de IA, es ahí donde vemos más potencial”.