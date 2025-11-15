Robots que aprenden, drones autónomos y coches más seguros: así avanza la nueva innovación española

El dron autónomo desarrollado en ITG que ya se usa para la prevención de incendios.

La mañana en la sala de conferencias comienza llena. Los cerca de 400 asistentes siguen las primeras intervenciones para después acudir a unas mesas redondas que mantienen el interés durante toda la jornada.

Estamos en Meetech Spain 2025, “el evento de referencia del ecosistema de innovación de nuestro país”, como lo definía durante la inauguración Luis Uriarte, vicepresidente de la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit). La organización privada sin ánimo de lucro que aglutina a más de medio centenar de centros tecnológicos españoles y que, junto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, promueve la tercera edición de este encuentro.

Según avanzan las sesiones, unos van y otros vienen, y el movimiento en los pasillos conduce al lugar donde las presentaciones se convierten en proyectos tangibles. Entre pantallas, sensores, brazos robóticos y prototipos, la actividad no cesa y las conversaciones se multiplican. Es la zona de demostraciones bautizada como Tech & Touch.

El recorrido entre la veintena de expositores desplegados en este espacio a veces no es fácil. El ambiente recuerda -salvando las distancias- a grandes ferias en las que el bullicio es uno de los grandes protagonistas. Investigadores que explican lo que se ve, técnicos ajustando equipos y responsables de innovación a la caza de nuevas ideas. Tampoco faltan los móviles grabando y fotografiando cada detalle.

Áureo Díaz-Carrasco, director general de Fedit, recordaba en un encuentro con un reducido grupo de medios, entre los que se encuentra DISUPTORES - EL ESPAÑOL, que “el ecosistema de centros tecnológicos en España es muy heterogéneo, y esa diversidad es una fortaleza: trabajamos desde sectores tradicionales hasta ámbitos como la biotecnología o la computación cuántica”

Robótica más inteligente

Uno de los puntos que más visitantes congrega es el DroneSafeBox, del Instituto Tecnológico de Galicia (ITG). A primera vista parece un cubo compacto sobre el que se exhibe un dron, pero es algo más: una especie de hangar capaz de coordinar drones autónomos sin intervención humana. “La clave es que el dron puede despegar, vigilar una zona y volver a recargarse sin que nadie tenga que estar allí”, apunta el director de negocio del centro, José Ramón Búa.

“Esto permite misiones 24/7 en entornos donde ahora mismo enviar a una persona es costoso o directamente peligroso”, añade. Esta tecnología ya se aplica a la prevención de incendios forestales o inspección de infraestructuras.

La zona de demostradores de Meetech 2025. N. Hernández

A pocos metros, AITIIP muestra Robomimic, un sistema de programación por imitación que convierte los movimientos del cuerpo en instrucciones robóticas. Basta con mover las manos delante de un sistema multicámara para que el robot aprenda trayectorias en tiempo real.

“Lo importante es que cualquiera puede enseñar una tarea compleja sin saber programar; el robot simplemente replica el gesto con precisión milimétrica”, resume José Miguel Fernández, responsable de programas de I+D en AITIIP. “Es una manera de democratizar la robótica industrial, reduciendo tiempos de preparación, evitando errores y permitiendo adaptar procesos a piezas que nunca son exactamente iguales”.

La interacción hombre-máquina es una de las tecnologías que más proyección tiene dentro del sector industrial. El Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha (Itecam) ha diseñado un “robot cartesiano” capaz de clasificar, ensamblar y manipular piezas mediante visión artificial y razonamiento cognitivo, y que se controla mediante realidad mixta.

Unas gafas holográficas permiten ver y guiar el proceso al mismo tiempo. "Queremos que el operario pueda intervenir de forma segura, intuitiva y con la misma precisión que un sistema automatizado”, apunta el portavoz de Itecam mientras realiza una demostración.

Movilidad y bienestar

La movilidad y la seguridad del futuro son las protagonistas en el expositor del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), donde muestran una estructura frontal “ligera” desarrollada “bajo criterios de ecodiseño y economía circular” junto al grupo Stallantis.

“Nuestro objetivo es anticiparnos a los nuevos retos que plantean los vehículos eléctricos y autónomos, para lo que necesitamos estructuras que se adapten a cada colisión y garanticen la máxima seguridad”, señala Miguel Moles, uno de los ingenieros de este centro. La idea es que sea “inteligente”, capaz de endurecerse o deformarse según las circunstancias.

Por su parte, el Instituto Tecnológico de Informática (ITI), ha desarrollado una plataforma inmersiva de realidad mixta para trabajar emociones, meditación, rehabilitación física o gestión del estrés mediante biofeedback. “El sistema adapta cada actividad a cómo respira, se mueve o reacciona el usuario en tiempo real, lo que permite trabajar el bienestar de una manera totalmente personalizada”, explica uno de los desarrolladores.

A lo largo de estos pasillos, otros centros exhiben robots teleoperados, plataformas de gestión inteligente o dispositivos médicos avanzados. Y como recordatorio de que este espacio no es sólo un escaparate, Meetech vuelve a poner en valor proyectos ya ejecutados en ediciones anteriores, como el autobús autónomo de la EMT, el etiquetado inteligente o los sistemas de inspección de carreteras.

El director de Fedit insistía en que para que toda esta innovación llegue a más empresas “necesitamos un tejido empresarial con mayor capacidad de absorber tecnología y un sistema que logre movilizar más inversión privada en torno a la inversión pública”. Solo así la I+D+I que se genera en los centros tecnológicos de nuestro país termina integrándose en procesos y sectores reales.