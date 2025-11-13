Meetech 2025 reivindica el valor de la innovación española que ya transforma industrias, empresas y territorios

Desde primera hora de la mañana, el vestíbulo de Uzalacaín, un espacio situado en una de las zonas más exclusivas de Madrid, Pozuelo de Alarcón, rebosa de actividad. Directivos, responsables públicos, ingenieros e investigadores comparten café, conversaciones y, sobre todo, lo que les ha traído hasta aquí: la convicción de que la innovación se crea, se prueba y se escala.

Así comienza Meetech Spain 2025, la que ya es la tercera edición de la gran cita anual de los centros tecnológicos españoles. “El evento de referencia del ecosistema de innovación de nuestro país”, como lo definía el vicepresidente de Fedit y director de Tekniker, encargado de inaugurar un encuentro ideado para todo aquel que tiene algo que decir, y sobre todo que hacer, para convertir las ideas en realidades.

“No hace falta salir de España para ser punteros tecnológicamente, pero el esfuerzo debe ser colectivo si queremos ser competitivos”, defendió, al tiempo que destacó que “todo lo que hacemos en los centros tecnológicos es para que tenga impacto en el bienestar social, y esto es imposible sin el desarrollo tecnológico”.

A continuación, la directora general de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Elisa Rivera, dejó patente su apoyo “incondicional” a los centros tecnológicos como herramientas “de transferencia para pasar de las ideas a las soluciones”.

Entre las iniciativas puestas en marcha desde su cartera, hizo referencia al anuncio inminente de la primera convocatoria del Plan Complementario de Transferencia del Conocimiento, una iniciativa en colaboración con el CDTI para coordinar las políticas de innovación de las diferentes comunidades autónomas y lograr que los centros “sigan siendo los más competitivos en la captación de ayudas europeas y estatales”.

Del debate…

Con esta carta de presentación, no es de extrañar que, tras el café de bienvenida y el protocolo de inauguración, la jornada despertara una gran expectación entre los asistentes, a quienes un avatar generado con IA generativa de Alexander Graham Bell, inventor del teléfono, adelantó en la sala de conferencias la agenda del día.

Las mesas redondas celebradas en esta jornada de Meetech Spain 2025 dan una idea de hacia dónde y en qué ámbitos se mueve la innovación. Unas sesiones que comenzaron abordando la modernización de la seguridad y la defensa como un nuevo ámbito estratégico para la I+D+i española. Tecnologías duales, ciberseguridad y la alusión a un posible sector “new defense” -analogía del “new space”- centraron la conversación.

A continuación, una mirada hacia el futuro de la industria propuso una visión que abarca procesos, logística, mantenimiento predictivo, experiencia de usuario y, por supuesto, inteligencia artificial generativa. El mensaje en este caso fue muy directo: no basta con automatizar, hay que orquestar.

Una de las patas fundamentales del día se dedicó al "campo digital". Con un debate propio, se reconoció así que la agroalimentación ya no es un sector aparte, sino que forma parte de un engranaje que da estabilidad social, económica y tecnológica a determinadas regiones de nuestro país, con temas que fueron desde la biotecnología hasta los sistemas de monitorización.

Y si se habla de innovación y de digitalización, no podía faltar la sostenibilidad. En este caso, en torno a la revisión de productos y servicios en su fase de uso, pero también en su diseño, fabricación, reutilización y reciclaje. Aspectos en los que los centros tecnológicos sacan pecho como agentes fundamentales para impulsar ese cambio.

…a lo tangible

Las conversaciones sobre la cooperación en I+D+I como herramienta de competitividad, el impacto real de los centros tecnológicos en la economía española y las políticas públicas de ciencia y tecnología se han sucedido a lo largo de toda la jornada.

Pero más allá de estos debates, este evento apuesta por lo tangible, por mostrar que ese puente entre ciencia e industria es cada vez más sólido. La zona Tech & Touch ha reunido, un año más, prototipos, demostradores y casos reales desarrollados por los centros tecnológicos que “ya están transformando empresas, sectores y territorios”.

En paralelo, el challenge tecnológico ha convocado a 40 investigadores para responder a tres retos planteados por Enagás, lo que refuerza la filosofía de Meetech: “no vamos a explorar, vamos a resolver”.

Porque lo que ocurre en Meetech Spain tiene su aplicación real. Entre los proyectos visibilizados en otras ediciones destacan un autobús autónomo que circula en Madrid, el etiquetado alimentario inteligente, sistemas de drones para ciudades o plataformas de mantenimiento de carreteras. Son ejemplos de cómo la I+D sale del laboratorio y se convierte en innovación que transforma la vida cotidiana.