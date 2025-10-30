Los centros tecnológicos exhibirán su I+D+I más aplicada en MeetechSpain 2025
La cita anual de la red Fedit reunirá en Madrid a empresas, investigadores y expertos para mostrar los avances de la innovación industrial española.
Madrid acogerá el próximo 13 de noviembre una nueva edición de MeetechSpain, el gran encuentro nacional de los centros tecnológicos organizado por Fedit. La cita reunirá a investigadores, empresas y responsables públicos para debatir sobre el futuro de la innovación aplicada y mostrar, de forma práctica, cómo la I+D+I española se traduce en soluciones reales para la industria.
El evento contará con un espacio expositivo denominado Tech&Touch, donde se presentarán doce demostradores tecnológicos desarrollados por centros de la red.
Entre ellos destacan Robomimic, un sistema de programación por imitación de AITIIP; las soluciones de robótica colaborativa de alta precisión de AIJU; o el módulo de ciberseguridad industrial y la pila de combustible de hidrógeno de nueva generación creados por CIDAUT.
Otros proyectos llegarán desde Galicia, Cataluña o el País Vasco. En ese sentido, el CTAG mostrará una estructura frontal ligera para vehículos fabricada con materiales sostenibles; Eurecat presentará una plataforma inteligente de planificación industrial; FIDAMC llevará un módulo de fabricación avanzada con impresión 3D y drones; e ITG desplegará su hangar robotizado DroneSafeBox para operaciones autónomas de aeronaves.
La lista se completa con iniciativas en salud digital, mantenimiento predictivo o reciclaje inteligente desarrolladas por ITI, LEITAT, ITA, ITECAM y TECNALIA.
Además de la exposición, MeetechSpain 2025 incluirá ocho mesas redondas en las que participarán representantes de empresas como Airbus, Repsol, Antolín, Syltec, Jesús Esteban o Pothonic.
Los debates abordarán cuestiones tan heterogéneas como necesarias para entender el estado del arte de la innovación industrial: desde el uso dual de tecnologías en defensa y seguridad, la automatización y digitalización industrial, la descarbonización y economía circular, o la transformación del sector agroalimentario mediante datos, biotecnología e inteligencia artificial.
El programa también reservará espacio para la salud digital, con ejemplos de robótica, gemelos digitales y medicina preventiva, así como para analizar el impacto económico y social de los centros tecnológicos y el papel de las políticas públicas de innovación.
Como complemento de esta cita (que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el CDTI Innovación y la Comunidad de Madrid), se celebrará un challenge tecnológico impulsado junto a Enagás, en el que un centenar de investigadores de los centros Fedit trabajarán durante la jornada en tres retos reales sobre sensorización distribuida, materiales avanzados y modelos predictivos.