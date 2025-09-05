El centro tecnológico Gradiant crea un fondo de inversión para impulsar las 'deep tech' en Europa

La inversión en deep tech se ha convertido en uno de los grandes asuntos pendientes para Europa. A pesar de que existen, actualmente, proyectos e iniciativas relacionadas con el impulso a esta industria, estos suponen un porcentaje muy pequeño del total del desembolso en el sector.

De hecho, según datos recopilados por el centro tecnológico Gradiant, menos del 5% de la inversión privada que se realiza en territorio comunitario se materializa en el entorno de “tecnologías profundas”.

A esto se suman los problemas que tiene la región europea para trasladar las innovaciones de I+D+i al ámbito empresarial, ya que, de acuerdo con la entidad viguesa, del total de la inversión privada que se realiza, solo el 1% llega a las startups y, de ahí, entre un 10% y un 15% se materializa en el ámbito de la transferencia tecnológica.

También, Europa tiene deberes relacionados con el respaldo económico al ámbito TIC, ya que, aunque el 30% que realiza va a esta rama, gran parte de esta va a proyectos donde la tecnología es accesoria y no supone una ventaja competitiva para el negocio.

Desde el centro tecnológico señalan que este contexto revela la importancia de priorizar y avanzar en la inversión en deep tech para reforzar la competitividad y autonomía económica de la región, especialmente en el actual panorama geopolítico.

Esta necesidad es la que ha motivado la puesta en marcha de TRL13, un fondo de inversión especializado en las llamadas “tecnologías profundas” impulsado por Gradiant, que tiene el objetivo de generar conocimiento para esta industria y garantizar la transferencia de tecnología en este ámbito.

La iniciativa está siendo desplegada bajo la marca de Gradiant Investments, la empresa creada en 2016 y participada al 100% por el centro tecnológico. A través de ella, la entidad pondrá el conocimiento técnico que ha acumulado en estos años hacia los inversores. Así, ya no solo apostará por la creación de firmas, sino por su crecimiento e interrelación con otros proyectos con los que comparta ADN con la intención de multiplicar su impacto.

Una historia circular

El gerente de Gradiant, Fernando Jiménez, define en una entrevista con DISRUPTORES TRL13 como “una de las iniciativas más pioneras que se están haciendo en Europa en el ámbito de la I+D+i”.

Según cuenta, hasta hace unos años se definían únicamente como técnicos que desarrollaban tecnología y la llevaban al mercado. “Pero, entonces, decidimos dar un paso más allá”, recuerda. Así, apostaron por crear spin-offs y startups que, posteriormente, vendieron, lo que les otorgó cierto beneficio. “Ahí decidimos cerrar el círculo y ponernos un nuevo gorro: el de inversor”, apunta. De esta forma, nació TRL13.

“Sabemos que los TRL llegan hasta el 9, pero como queremos ir mucho más allá, nos hemos inventado estos pasos que hemos ido dando en modo pionero y desbrozando caminos hasta el TRL 13”, añade.

A pesar de que no hay una fecha concreta de su surgimiento, el gerente de Gradiant precisa que los primeros pasos se produjeron en 2023, cuando los órganos rectores de la organización aprobaron que Gradiant Investments pasase a tener un papel activo en procesos de inversión y definieron las líneas estratégicas para el fondo.

En concreto, Jiménez señala que este está y estará especializado en tecnologías que consideran estratégicas como la inteligencia artificial, las comunicaciones, la fotónica, la cuántica o la ciberseguridad.

Actualmente, precisa que se encuentran en plena fase de análisis de proyectos, no solo propios del centro tecnológico, sino también de terceros, para poder financiarlos. Entre ellos, destaca uno relacionado con la inteligencia artificial aplicada al mundo de la seguridad física.

Por otro lado, explica que han solicitado la convocatoria Invierte DT-TT, promovida por el CDTI y el Fondo Europeo de Inversión, para lograr una financiación complementaria con el objetivo de ampliar sus horizontes y llegar a más actores del ecosistema.

“Tenemos el nerviosismo de estar explorando, pero también la ilusión de que creemos que es algo necesario”, concluye Jiménez. “Ya es una realidad”.