Centros tecnológicos, "motor de innovación": crecen en ingresos y profesionales con un 7,2% más de proyectos

Los 52 centros tecnológicos que forman parte de la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit) superaron de forma conjunta los 917,7 millones de euros en ingresos durante 2024, un 6,5% más que el año anterior, lo que consolida el crecimiento sostenido que llevan experimentando desde 2017, según el informe anual publicado por la organización. Por su parte, el mercado ha alcanzado en este período unos ingresos de 491 millones de euros, un 3,6% más.

El mismo documento revela que, durante el ejercicio anterior, el colectivo registró 10.787 profesionales empleados, lo que supone una subida muy leve respecto a los 10.567 de 2023. Del total actual, 8.524 son personal investigador (del cual 3.079 son mujeres, un 1,15% más que el año previo) y, dentro de esta clasificación, 1.777 son doctores y doctoras.

Respecto a los resultados en los últimos 12 meses, la entidad precisa que se han alcanzado las 29.219 empresas clientes, un poco por encima de las 28.544 de 2023, y se han desarrollado 25.216 proyectos de innovación, un 7,24% más, lo que, de acuerdo con los autores, confirma la posición de estas infraestructuras como “motor de innovación”, además de su papel relevante en cuanto a la competitividad.

Del total de iniciativas desplegadas, 2.203 respecto a proyectos públicos nacionales, un 5,5% más y 1.570 son internacionales, lo que supone una caída del 2% en comparación a 2023. El resto, 21.443 corresponden a financiación privada, un 8,18% más.

El equilibrio entre la financiación pública (46,5%) y la privada (53,5%) de los ingresos agregados sigue estando presente, en línea con la tendencia de los últimos años, donde, por ejemplo, en 2023 y en 2022, la distribución era 45% y 55%. Esto, según los expertos, reafirma la capacidad de estas infraestructuras para articular proyectos de investigación y, a la vez, responder a las necesidades del mercado.

La diferencia se hace más palpable al observar la distribución de los ingresos por actividad, donde lidera los derivados de la I+D propia, con un 43,7%, y los de la I+D contratada, con un 30,6%, a gran distancia de otros como los de servicios tecnológicos y de negocio (11,1%). Este modelo, centrado en la aplicación práctica del conocimiento, asegura que la investigación se traduzca en soluciones concretas que impactan en el tejido empresarial y en la sociedad.

Aspectos a mejorar

Uno de los factores que no ha experimentado mejora frente al ejercicio anterior ha sido el que analiza la evolución en el número de patentes. Así, en 2024 se solicitaron 173 y se concedieron 89, mientras que en 2023 el ratio fue de 187 y 132, respectivamente.

También, cae el número de spin-off creadas anualmente, que pasa de 18 en 2023 a 7 en 2024, al igual que los empleados de las mismas, de 42 a 26.

Desde la Federación han celebrado “los buenos resultados” de este ejercicio, pero han reconocido que existen “desafíos cruciales” que deben abordar en el futuro, entre ellos, la necesidad de una mayor financiación estructural pública que permita a los centros anticiparse a las necesidades de la sociedad y competir en un entorno global y la imperativa de impulsar un programa de apoyo a las Infraestructuras Tecnológicas que facilite la reindustrialización y la competitividad empresarial.