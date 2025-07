"La innovación no debe ser patrimonio exclusivo de las grandes multinacionales", reclama el director de Gradiant

Con una década al frente de Gradiant, Luis Pérez Freire ha consolidado este centro tecnológico gallego como uno de los referentes europeos en investigación aplicada y desarrollo de soluciones deep tech. Su enfoque combina ciencia de alto nivel con un marcado carácter empresarial, lo que ha permitido a este centro triplicar ingresos, registrar varias patentes y lanzar spin-offs con impacto real en el mercado.

Con sede en Vigo y más de 250 profesionales especializados, Gradiant trabaja ya en tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las comunicaciones cuánticas o la fotónica, claves para reforzar la autonomía tecnológica de Europa.

En esta entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, su director general Pérez Freire reivindica el papel de los centros tecnológicos como socios estratégicos para la transformación del tejido productivo, y analiza cómo Galicia puede ganar protagonismo en una economía digital que cada vez ofrece más oportunidades.

DISRUPTORES: Desde su experiencia al frente de Gradiant, ¿cómo valora el impacto real que puede tener una entidad como la que dirige en la transformación del tejido productivo de nuestro país?

LUIS PÉREZ FREIRE: En un contexto marcado por la aceleración tecnológica y la creciente complejidad de los desafíos digitales, la inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías es fundamental para garantizar la competitividad en el mercado.

En este sentido, los centros tecnológicos como Gradiant desempeñamos un papel esencial: no solo impulsamos la innovación en deep tech e investigación aplicada, sino que también transferimos nuestro conocimiento y permitimos que llegue al tejido empresarial en forma de herramientas escalables, eficientes y adaptadas al mercado, resolviendo problemas concretos y con impacto real en el negocio.

A día de hoy, la inteligencia artificial o la ciberseguridad ya están transformando profundamente la manera en que las empresas operan, y ya estamos asistiendo a la irrupción de las tecnologías cuánticas y fotónicas, por ejemplo, que prometen revolucionar sectores como la criptografía, las comunicaciones y el procesamiento de datos.

La necesidad de entender esos cambios tecnológicos y adaptarse rápidamente a ellos hace imprescindible contar con un partner tecnológico de confianza. Es precisamente ahí donde aportamos nuestro mayor valor: adelantarnos al futuro a través de la investigación y la innovación para transformar el presente de las empresas y orientarlas y prepararlas para lo que viene.

Si quieres tener una ventaja competitiva a través de la tecnología, es imprescindible adelantarse, y por eso las empresas trabajan con nosotros.

D.: Gradiant ha demostrado que invertir en I+D puede generar un retorno real: ingresos triplicados, seis acuerdos internacionales, tres spin offs… ¿Qué mensaje lanza esto a empresas y administraciones que aún dudan en apostar fuerte por la tecnología?

L.P.F.: Más de la mitad de nuestros ingresos proceden del sector privado, lo que refleja la confianza del mercado en nuestro modelo. Además, el 9% procede directamente del licenciamiento de tecnología y venta de propiedad intelectual, un dato muy por encima de la media nacional que evidencia lo acertado de nuestro enfoque en desarrollar tecnología propia que resuelve problemas reales.

Como señalas, ya hemos lanzado al mercado tres spin-offs y tenemos dos más en incubación: KIUR, para el tratamiento de heridas crónicas, y DOKKEN, para la gestión integral de documentos. Las spin-offs son sólo una parte de lo que hacemos, pero es seguramente la demostración más palpable de que la innovación tecnológica de Gradiant genera empleo y riqueza en el entorno.

Nuestra experiencia evidencia que la inversión en I+D tecnológica no solo es rentable, sino necesaria e imprescindible para garantizar el crecimiento sostenible y la mejora competitiva del tejido empresarial y reforzar la soberanía tecnológica.

D.: Con más de la mitad de sus ingresos procedentes del sector privado, ¿cómo construyen relaciones duraderas con las empresas y qué les diferencia como socio tecnológico frente a otros centros o consultoras?

L.P.F.: Efectivamente, más de la mitad de nuestros ingresos provienen de facturación a empresas, especialmente PYMES. Al contrario de lo que pueda parecer, la inversión en soluciones tecnológicas no es un patrimonio exclusivo de las grandes multinacionales. Trabajamos con más de 400 clientes de múltiples sectores en 30 países.

El enfoque colaborativo propicia relaciones a largo plazo con empresas, apoyando a las mismas desde fases iniciales de exploración hasta el desarrollo de productos y servicios. Diría que lo que nos diferencia es nuestra combinación de excelencia investigadora, especialización tecnológica, visión aplicada, orientación empresarial y cercanía.

Con 18 proyectos europeos de I+D+i activos en 2025, liderando algunos de ellos, nos hemos posicionado como un referente internacional en investigación en tecnologías clave como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las comunicaciones cuánticas o el análisis de datos.

Además, por nuestra independencia y transparencia como fundación sin ánimo de lucro, somos un socio estratégico para proyectos críticos o confidenciales, aportando confianza y soluciones tecnológicas que transforman.

D.: Galicia cuenta con un ecosistema industrial muy vinculado a sectores como la automoción, el naval, el agroalimentario o el textil. ¿Qué puede aportar Gradiant para acelerar su digitalización y mejorar su competitividad?

L.P.F.: En Gradiant desarrollamos tecnología desde la perspectiva de los datos: desde su sensado, hasta su transmisión, inteligencia y seguridad. Esta aproximación transversal nos permite ofrecer soluciones útiles para todos los sectores, ya fuertemente digitalizados o en proceso.

Nuestra capacidad para traducir tecnología compleja en herramientas aplicables, sumada a nuestra cercanía geográfica y conocimiento estratégico, nos permite acompañar a las pymes gallegas en sus procesos de transformación digital, ayudándolas a ser más eficientes, seguras y sostenibles.

D.: ¿Qué retos específicos encuentran en una comunidad como Galicia, con alta dispersión territorial y gran presencia de pymes, para hacer llegar tecnologías avanzadas a todos los sectores?

L.P.F.: En Galicia, la dispersión territorial y la estructura basada en pymes suponen un desafío para la difusión tecnológica, pero también tenemos claro que no se puede transformar el tejido productivo obviando la realidad, y es que tenemos un tejido con muchas pymes y micropymes, no sólo en Galicia sino en todo el territorio nacional.

Tecnologías como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el análisis avanzado de datos y el internet de las cosas son claves para que las pymes de todos los sectores puedan optimizar sus procesos, mejorar la toma de decisiones y protegerse frente a crecientes amenazas digitales.

Pero nosotros no pretendemos llevar directamente esas tecnologías a todas las pymes una a una, sino que transferimos nuestra tecnología y nuestras soluciones a empresas innovadoras (la mayoría de las veces también pymes) que son las que están realizando esa labor de digitalización del tejido.

D.: Ha mencionado su actividad en tecnologías como inteligencia artificial, ciberseguridad, comunicaciones avanzadas o sistemas autónomos. ¿Cuáles de estas áreas considera más estratégicas para reforzar la autonomía tecnológica de Europa?

L.P.F.: Todas ellas son tecnologías clave para garantizar la soberanía tecnológica europea y la competitividad de sectores estratégicos, tal y como está reconocido recientemente por el Reglamento STEP (Strategic Technologies for Europe Platform).

En todas estas áreas Gradiant ha reforzado su liderazgo en Europa gracias a liderar proyectos europeos como por ejemplo TRUSTED, PRESERVE o TRUMPET, donde estamos desarrollando tecnologías que permiten anticiparse a amenazas crecientes —como el aumento del 75% en ciberataques, según la Comisión Europea—.

En estos momentos es esencial para Europa no perder el tren tecnológico, pero es especialmente importante posicionarse en campos donde todavía podemos ser líderes globales, como las tecnologías cuánticas, la fotónica, o los nuevos paradigmas de inteligencia artificial.



D.: La computación cuántica y la fotónica son dos de las tecnologías emergentes en las que estáis invirtiendo. ¿Cómo está posicionando Gradiant a Galicia y a España en la nueva carrera tecnológica global?

L.P.F.: Lo que se conoce como Segunda Revolución Cuántica está ya en marcha y con ella la carrera por liderar el desarrollo de una de las tecnologías más disruptivas que hayamos conocido hasta el momento, llamada a transformar la computación, las telecomunicaciones y la seguridad de los datos, generando un impacto sorprendente en nuestras vidas.

Galicia, junto con País Vasco y Cataluña, lidera el polo de desarrollo cuántico de España, con centros especializados e infraestructuras destacadas. Sin ir más lejos, en 2022 Gradiant puso en marcha el primer laboratorio de hardware cuántico de Galicia especializado en sensado, donde estamos desarrollando tecnología propia porque entendemos que el principal factor competitivo en el futuro estará en dominar el hardware cuántico.

Como miembros de la Red Gallega de Tecnologías Cuánticas y del proyecto QUORUM, trabajamos para desarrollar acciones sobre hardware y software cuántico que conviertan a Galicia y a España en un referente europeo de estas tecnologías.

Por otra parte, desde Galicia también se está haciendo una apuesta histórica para posicionarse como referente en el mundo de la fotónica, a través de la foundry SPARC. Desde Gradiant estamos desarrollando nuevas capacidades que suman en esta dirección, con el foco puesto en las comunicaciones y la computación avanzada. La fotónica es además una tecnología habilitadora para la cuántica, así que las sinergias se multiplican.

D.: Por otro lado, y en un escenario de amenazas crecientes, ¿cómo evoluciona la demanda empresarial en ciberseguridad y qué soluciones propias están desarrollando desde Gradiant en este ámbito?

L.P.F.: A medida que la digitalización avanza, también lo hacen los riesgos cibernéticos. Siempre hay una amenaza latente en la digitalización. Por eso, desarrollar estrategias de ciberseguridad para proteger los datos de ataques maliciosos debe ser una prioridad tanto para las empresas como para las Administraciones públicas. En Gradiant respondemos con soluciones avanzadas que combinan innovación y aplicabilidad real.

Por poner dos ejemplos, podemos hablar del proyecto fAIr, donde diseñamos soluciones para protegernos de usos maliciosos de la inteligencia artificial, o NovaWallet, una herramienta de identidad digital segura que cumple con la regulación europea eIDAS2 que empezará a aplicarse el año próximo. Nuestra aproximación combina análisis de datos, privacidad, protección de infraestructuras y cumplimiento normativo, con una visión centrada en la confianza tecnológica.

D.: Captar y retener talento tecnológico es uno de los grandes retos del ecosistema innovador, especialmente fuera de los grandes polos urbanos. ¿Cómo lo están abordando desde Gradiant, que ya supera los 250 profesionales especializados?

L.P.F.: El valor diferencial de Gradiant reside, sobre todo, en su equipo humano. Cuenta con un equipo en constante crecimiento actualmente formado por más de 250 profesionales de 15 nacionalidades distintas. Entre todos impulsamos la innovación desde Galicia con soluciones que están transformando el futuro de empresas, demostrando día a día que nuestra comunidad se está convirtiendo en un polo de innovación tecnológica con impacto global.

Nuestra tradicional apuesta por el talento se redobla en el nuevo plan estratégico a través de acciones como el programa de formación de líderes tecnológicos, donde no sólo se contempla la formación técnica sino aspectos transversales como la gestión de tecnología o la gestión de equipos, adaptados a la evolución de las diferentes carreras profesionales.

Entendemos que un centro como Gradiant sólo puede crecer en la medida que las personas también crezcan, sintiéndose motivadas e identificadas con la misión y propósito de Gradiant. La apuesta de Gradiant por la excelencia, la diversidad, la igualdad y la estabilidad laboral se refleja en una plantilla en la que el 80% cuenta con contratos indefinidos y el 30% son mujeres en un sector tradicionalmente masculinizado como es el TIC.

D.: En ese nuevo plan estratégico 2025-2027 que acaba de mencionar, se apuesta por soluciones propias y con propiedad intelectual protegida. ¿Cómo integran la sostenibilidad –económica, ambiental y social– en su actividad tecnológica e investigadora?

L.P.F.: En efecto, acabamos de aprobar el nuevo plan estratégico, con un gran objetivo de mantener el crecimiento responsable y sostenible que hemos experimentado en los últimos 5 años. Buscamos aumentar nuestro reconocimiento europeo como agente clave en el desarrollo e impulso de tecnologías fundamentales en el contexto actual, como son las tecnologías digitales y la deep tech.

Para ello invertiremos en el desarrollo de soluciones propias innovadoras, de alta complejidad tecnológica y con propiedad intelectual protegida, para garantizar que pueden generar el impacto deseado en el mercado.

Finalmente, buscamos aumentar el impacto del centro en todas sus dimensiones, no sólo la tecnológica, sino también la económica y social, porque creemos firmemente que un centro como Gradiant debe generar un impacto positivo en su entorno, a todos los niveles. Así que la sostenibilidad, en sentido amplio, está fuertemente integrada en las directrices y acciones concretas del plan.

D.: Después de 10 años dirigiendo Gradiant, ¿qué visión tiene sobre el futuro del centro y su papel dentro del ecosistema de innovación, tanto gallego como europeo?

L.P.F.: Cuando me nombraron director de Gradiant no me podía imaginar a dónde llegaríamos. En los últimos años Gradiant se ha consolidado como uno de los centros tecnológicos TIC líder en España y Europa por volumen de proyectos innovadores y generación de I+D y riqueza.Este crecimiento nos posiciona como un centro tecnológico fundamental para el desarrollo y maduración de tecnologías clave para la industria gallega, española y europea.

En los próximos años reforzaremos nuestro papel en el ecosistema de innovación apostando por el desarrollo de tecnologías estratégicas como las digitales y deep tech, y tecnologías emergentes como la cuántica y la fotónica, que impulsarán sectores clave a nivel global como las telecomunicaciones, seguridad y defensa, aeroespacial, salud y biotecnología, banca o la industria y el sector primario.

En un mundo en el que la tecnología ha dejado de ser una mera ventaja competitiva y se ha convertido en una herramienta geopolítica, centros como Gradiant adquieren una relevancia cada vez mayor. No solo para el desarrollo empresarial, sino también para dar respuesta a grandes desafíos a nivel de país. Lo que puedo decir es que la ilusión es la misma del primer día, la motivación por afrontar los retos es máxima, y la convicción de que el techo todavía está muy lejos de alcanzar es absoluta.