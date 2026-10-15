Rafa Navarro reivindica el periodismo riguroso frente a la IA y apuesta por estrechar los lazos entre Europa y América

El presidente y editor de DISRUPTORES advierte del impacto de los contenidos generados por máquinas y de la caída del tráfico hacia los medios de comunicación. El medio refuerza su expansión internacional con un nuevo encuentro en noviembre para conectar los ecosistemas de innovación de España y América.

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LO ESENCIAL Las claves Rafa Navarro, presidente de DISRUPTORES, defiende el rigor del periodismo profesional frente al impacto y los riesgos de la inteligencia artificial en la información. La irrupción de la IA en los buscadores ha provocado una caída media del 35% del tráfico hacia los medios de comunicación en el último año. Estudios del sector señalan que más del 50% de la actividad en redes sociales e internet está generada por máquinas y bots automatizados. DISRUPTORES celebrará el Showcase Américas los días 17 y 18 de noviembre para conectar el talento tecnológico e innovador entre Europa y América.

La inteligencia artificial está transformando la manera en que los ciudadanos acceden a la información, condicionando la opinión pública y poniendo en cuestión el modelo de distribución de contenidos sobre el que se ha sustentado buena parte del periodismo digital durante las últimas décadas. Una transformación que, para Rafa Navarro, presidente y editor de DISRUPTORES, obliga a reivindicar con mayor contundencia el valor de los medios de comunicación, la información contrastada y la trazabilidad de las fuentes originales, al tiempo que abre nuevas oportunidades para conectar el talento tecnológico y empresarial de Europa y América.

Así lo ha defendido durante su intervención inaugural en los DISRUPTORES Innovation Awards 2026, donde ha situado los desafíos del periodismo ante la irrupción de la inteligencia artificial y la expansión internacional del medio entre las principales prioridades de un proyecto que acumula 17 años de trayectoria. "En este mundo fake, hay que poner en valor la verdad, la seriedad y el rigor. El mismo que les exigen a ustedes en sus empresas y organismos", ha afirmado ante los representantes del ecosistema de innovación reunidos en esta sexta edición del encuentro.

Navarro ha recurrido a las conclusiones debatidas el pasado julio en Miami durante el congreso anual de SIP Connect, organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa, de la que DISRUPTORES forma parte a través de su edición americana. Allí, entre las numerosas cuestiones abordadas sobre el futuro de los medios, destacó dos fenómenos que amenazan con alterar profundamente la circulación de la información: la creciente participación de sistemas automatizados en la actividad digital y el desplome de las visitas que los buscadores remiten a las publicaciones periodísticas.

El primero de ellos apunta a que más del 50% de la actividad en internet y las redes sociales estaría generada por máquinas, una cifra que Navarro ha presentado como referencia del debate mantenido en aquel encuentro y sobre cuya composición exacta ha reconocido que persisten incertidumbres. "¿Cuánto es contenido y cuánto interacciones? Creo que ese dato no lo sabe nadie a ciencia cierta", ha señalado, antes de advertir sobre la capacidad de los bots para influir en las conversaciones públicas y amplificar determinadas posiciones.

A su juicio, la preocupación social por el eventual desplazamiento de empleos, el control de los sistemas de inteligencia artificial o sus consecuencias económicas debería incorporar también una reflexión sobre el poder que estos mecanismos ejercen ya sobre la información que consumen los ciudadanos. Navarro ha vinculado esa dinámica con la polarización de las opiniones, la explotación comercial del enfrentamiento y los incentivos de unas plataformas que priorizan el tráfico y las interacciones por encima de la fiabilidad de los contenidos.

La inteligencia artificial amenaza el tráfico y la relación directa entre los medios y sus lectores

El segundo fenómeno señalado por el presidente de DISRUPTORES afecta directamente a la sostenibilidad de los medios de comunicación. Según los datos expuestos durante SIP Connect y citados por Navarro, la irrupción de la inteligencia artificial en los buscadores habría contribuido a una caída media del 35% del tráfico hacia las publicaciones periodísticas a ambos lados del Atlántico durante el último año, una tendencia que, según ha advertido, continúa agravándose.

El problema trasciende la pérdida de audiencia y sus consecuencias económicas. La incorporación de respuestas generadas mediante inteligencia artificial introduce un nuevo intermediario entre los medios que producen la información y los ciudadanos que desean consultarla, con el consiguiente riesgo de que desaparezcan matices, contexto y referencias imprescindibles para comprender adecuadamente los hechos.

"Entre los buscadores y los medios, se interpone una IA, unas máquinas, que interpretan y dan su versión, evitando que se beba de la fuente original con todos sus matices", ha explicado Navarro, que considera especialmente importante preservar el acceso a información contrastada cuando se abordan materias como la actividad de las grandes empresas tecnológicas, las startups, la investigación científica, las universidades o las políticas públicas de innovación.

En su intervención también ha reconocido las imperfecciones del propio ejercicio periodístico, aunque ha defendido que sus procedimientos profesionales siguen ofreciendo garantías especialmente valiosas frente a la proliferación de contenidos automatizados y fuentes de procedencia incierta. "Los medios de comunicación, con todos sus defectos, con todos sus matices, somos lo más cercano a la verdad. Unos más que otros, pero lo más cercano a la verdad", ha reivindicado.

Esa defensa del periodismo se traduce, según Navarro, en un compromiso con los profesionales, empresas e instituciones que necesitan información especializada para orientar sus decisiones. "Nuestra misión es serles útiles, ser una herramienta de trabajo más para que avancen por caminos ciertos, con contenidos contrastados", ha señalado, insistiendo en la responsabilidad que corresponde a los medios de comunicación en un escenario de creciente automatización de la producción y distribución informativa.

Un "puente internacional" en noviembre

La apuesta por la información especializada también sustenta la estrategia de crecimiento internacional de DISRUPTORES, que lleva 17 años cubriendo la transformación digital y cuyos profesionales participan anualmente en más de 100 encuentros internacionales. Tras una trayectoria vinculada a cabeceras como EL MUNDO y LA RAZÓN, así como a Onda Cero, el proyecto se edita desde hace cinco años junto a EL ESPAÑOL y ha ampliado su presencia al otro lado del Atlántico con el lanzamiento, hace un año, de DISRUPTORES Américas.

"Queremos ser el puente entre Europa y América. La vía por la que se transmitan sus proyectos y les ayuden a abrir mercados", ha expresado Navarro durante una intervención en la que ha vinculado esa vocación internacional con la necesidad de construir canales de información fiables para conectar empresas, instituciones, investigadores y profesionales de ambos continentes.

Esa estrategia tendrá una nueva cita los próximos 17 y 18 de noviembre, fechas en las que se celebrará el Showcase Américas, un encuentro concebido para dar visibilidad internacional a 30 casos de éxito vinculados con proyectos empresariales, tecnológicos y estrategias de innovación. La iniciativa combinará entrevistas realizadas desde Miami y Madrid con la distribución de contenidos a través de los canales del propio medio y acuerdos específicos en redes, apoyándose en herramientas tecnológicas para alcanzar a las audiencias profesionales de mayor interés.

El objetivo es llegar a responsables tecnológicos y empresariales, directores de innovación, startups, centros tecnológicos y gestores públicos de mercados como Chile, Argentina, Colombia, Perú, México y Estados Unidos, facilitando que los proyectos participantes puedan darse a conocer entre potenciales socios, clientes y organizaciones interesadas en sus soluciones. La selección de audiencias y la utilización de nuevas herramientas de distribución formarán parte de una estrategia que pretende aprovechar las capacidades de la tecnología sin renunciar a la identificación y fiabilidad de las fuentes.

"Con entrevistas desde Miami y Madrid, vamos a canalizar el talento a quienes buscan el talento", ha adelantado el presidente de DISRUPTORES, quien ha invitado a empresas e instituciones a participar en una iniciativa con la que la publicación aspira a desarrollar progresivamente una comunidad profesional de alcance transatlántico, articulada alrededor de la innovación y la confianza en los contenidos especializados.