Inteligencia artificial, ciberseguridad y personas marcarán el rumbo de la innovación en 2026

En 2026 tecnologías como la inteligencia artificial pasarán de prototipos a la realidad del día a día del negocio. Sara Fernández

El año 2026 ha arrancado con una velocidad sin precedentes en el ecosistema tecnológico global. Según IDC, el gasto mundial en transformación digital superará los 3,9 billones de dólares, impulsado por la expansión de la inteligencia artificial generativa, la automatización inteligente, la conectividad avanzada y los nuevos modelos de nube y datos soberanos.

En España, el 74% de las empresas prevé aumentar su inversión en innovación, según Accenture, aunque la mitad confiesa que carece de una estrategia definida para aprovechar su impacto. Y eso son sólo datos de la innovación digital más comentada, las fronteras se extienden al mundo físico y más allá.

En este contexto, la innovación deja de ser un concepto aspiracional para convertirse en un elemento de supervivencia. Los directivos se enfrentan al reto de alinear la disrupción tecnológica con objetivos empresariales reales, equilibrando crecimiento y resiliencia.

Un escenario en el que “hay que pasar a la acción” podría ser el lema de empresas e instituciones, apuntaba Almudena Pérez, directora regional de IT para Europa Occidental en JTI: “Es el momento de empezar a usar todo lo que tenemos. Hemos estado un tiempo sembrando y ahora debemos industrializar, hacer realidad esos pilotos y proyectos”.

Innovación 2026: El año en que todo se acelera

Idea en la que coincidía Andrés Quintero, Managing director en Aser IT, que además opinaba que “esos prototipos no se han enfocado en los procesos de las empresas y tal vez por esa razón no se ha obtenido el retorno que se esperaba”.

Formar para entender la IA

Proyectos en su mayoría en el entorno de la Inteligencia Artificial (IA) que, un año más, parece estar llamada a protagonizar la innovación tecnológica. “La IA es la nueva ofimática pero con unos riesgos enormes en su uso”, aseguraba incluso en ese punto Esther Málaga, Chief Transformation & Technology Officer del Grupo UAX.

Esther Málaga, Chief Transformation & Technology Officer del Grupo UAX. Sara Fernández

Esa afirmación es también la razón de que sea más importante que nunca formar en IA a los actuales y futuros estudiantes “para que sepan usarla bien y para que entiendan cómo funciona porque cuando no entendemos cómo funciona algo, lo que suele provocarnos es rechazo”.

Pero hechos los proyectos y prototipos, en ese aterrizar de esta tecnología, ¿qué debemos tener en cuenta para que la IA aporte realmente el valor que encierra? ¿Por qué, de hecho, según un reciente informe del MIT el 95% de los pilotos corporativos de IA generativa han fracasado a la hora de generar retornos?

José Antonio Cano, socio de Estrategia e Innovación en Crowe.

Las razones son varias, según José Antonio Cano, socio de Estrategia e Innovación en Crowe que además de apuntar que hay mucho hype en la Inteligencia Artificial”, señalaba el hecho de que sólo el 30 por ciento de las empresas en España tenga un mapa de procesos actualizado. “Cometemos el error de tratar de automatizarlo todo sin preguntarnos qué procesos quiero mejorar, con qué tecnología, qué recursos tenemos, etc.”.

Ahí coincidía desde Aser IT Andrés Quintero al apuntar que “esta innovación requiere un cambio en los procesos. No podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos con una tecnología que nada tiene que ver con las precedentes. Además si tenemos en cuenta que el 60 por ciento de los procesos es común a todas las empresas vemos a importancia de estandarizar para que innovar tenga un efecto real en el día a día del negocio”.

Andrés Quintero, Managing director en Aser IT.

Cuestiones a las que hay que añadir que el retorno de la inversión (ROI) no es ni debe ser únicamente un criterio económico, aportaba Gustavo Frega, Senior Academic Strategy and Business Partnership Manager en ISACA. “Cuando se habla de ROI siempre se asocia a finanzas y no; de hecho, mejorar la experiencia de un empleado, hacienda más sencillo o eficiente su trabajo, es retorno de inversión".

Razonamiento en el coincidían todos y al que José Antonio Cano aportaba datos como que “invertir en la mejora de la experiencia del empleado impacta positivamente en los resultados financieros. El empleado es un 13 por ciento más productivo y la empresa incrementa un 11 por ciento sus ingresos”.

En esa línea, la inversión en Inteligencia Artificial no solo puede ayudar a lograr empleados más satisfechos y productivos sino incluso a “rejuvenecer la compañía y, con ello, hacerla más atractiva para el talento”, sumaba Almudena Pérez, de JTI.

Almudena Pérez, directora regional de IT para Europa Occidental en JTI.

Afortunadamente la inteligencia artificial no es la única tecnología que marcará la innovación en este 2026 y así, por ejemplo, desde ISACA, Gustavo Frega señalaba la importancia de comenzar a prepararse para la computación cuántica. “No somos conscientes del cambio de paradigma que va a suponer y hay que comenzar a prepararse porque al igual que la IA además impactará en todos los sectores y ámbitos”.

Robótica, eficiencia energética y regulación

Para José Antonio Cano, de Crowe, serán especialmente importantes también las tecnologías de eficiencia energética; para Esther Málaga de UAX, las de simulación; para Almudena Pérez, de JTI, veremos aún importantes desarrollos en la robótica y la automatización tanto a nivel de software como de hardware; y en el mismo ámbito se situaba desde Aser IT, Andrés Quintero que además traía al debate la importancia de la regulación la capacidad de innovar de Europa frente a EE. UU. y China.

Gustavo Frega, Senior Academic Strategy and Business Partnership Manager en ISACA. Sara Fernández

“La regulación en Europa es cierto que es tal vez demasiada pero yo creo que es un valor añadido, ya que nos acerca a la necesaria humanización de la tecnología”, declaraba.

Regulación que, por exceso, también reconocía desde JTI, Almudena Pérez que podía haber ralentizado la innovación a nivel europeo pero “al mismo tiempo, nos ha evitado más de un susto”. Y de nuevo las personas con talento, en este caso, aducía Esther Málaga, “para regular con conocimiento y cabeza”.

Una lectura positiva y optimista que cerraba el encuentro Gustavo Frega, de ISACA, animando a “sacar pecho de lo bueno que tenemos, del talento que hay en España y por el que muchas empresas están instalándose y apostando por nuestro país. Dejemos de pensar que somos los últimos de la fila”.