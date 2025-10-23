Siga en 'streaming' la gala de entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025
Comienza un evento en el que conoceremos los 10 ganadores de los premios anuales.
Más información: DISRUPTORES Innovation Awards 2025: un jurado de primer nivel para los premios más prestigiosos del sector
Las claves
nuevo
Generado con IA
Pedro J. Ramírez y Miguel López-Valverde inauguran la quinta edición de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025 en el Palacio de Neptuno de Madrid.
La gala de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025 premia diez categorías, incluyendo mejor startup, mejor inversor y mejor proyecto de digitalización en gran empresa.
La ceremonia destaca iniciativas de digitalización e innovación en Latinoamérica y proyectos públicos de apoyo a la digitalización.
Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, y Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, serán los encargados de inaugurar la quinta edición de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025, que se entregan en una gala que se celebra en el Palacio de Neptuno de Madrid.
Se premian diez categorías, incluyendo Mejor startup o scaleup, Mejor aceleradora o incubadora, Mejor inversor, Mejor proyecto de digitalización en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO, Mejor proyecto de investigación, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.