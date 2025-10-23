DISRUPTORES Américas ya es una realidad y ultima su lanzamiento

Las claves nuevo Generado con IA DISRUPTORES Américas, con sede en Miami, se prepara para su lanzamiento como punto de encuentro del mercado hispanoamericano, consolidándose en el mundo de la digitalización en español. Rafa Navarro destaca la importancia de reducir la burocracia para avanzar en la transformación digital, impulsada por los Fondos Next Generation de la UE. El editor subraya la creciente influencia de la inteligencia artificial en departamentos empresariales, señalando su papel en la producción digital en serie.

El despegue de DISRUPTORES Américas es ya prácticamente una realidad. Así lo ha asegurado Rafa Navarro, editor de DISRUPTORES – EL ESPAÑOL, durante la inauguración de la V edición de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025, que un año más galardonan a los proyectos y personas más innovadores del ecosistema digital de los últimos 12 meses.

Durante la gala de 2024 ya se anunció la constitución de la filial con sede en Miami. Algo que ya ha sucedido. Esta servirá como un punto de encuentro de todo el mercado hispanoamericano. “Ahora vivimos un momento en el que es muy interesante el acercamiento, al menos en el ámbito privado”, ha señalado. “Nosotros desde el inicio siempre vivimos Hispanoamérica como nuestro mercado natural y por eso hemos decidido dar el paso”:

Ahora, ha proseguido, el reto pasa por consolidar la marca como la líder mundial en narrar la digitalización en español. Asimismo, Navarro ha subrayado la facilidad de las ventajas de crear una empresa en el Estado de Florida. "¿Qué pensarán los emprendedores que se plantean venir a España cuando conocen nuestro sistema?", ha preguntado.

Y es que el periodo de revolución digital que vivimos debe avanzar en armonía con las instituciones. “Urge rapidez y simplicidad de procesos en la relación con ciudadanos y empresas. Reducir la burocracia es la ayuda más rentable”.

Durante su intervención, Navarro también ha hecho un repaso de la industria digital en los últimos años. “Del futurismo hemos pasado a la realidad. Los Fondos Next Generation de la Unión Europea (UE) han servido de palanca para que toda la economía esté inmersa en la transformación digital”.

Pero, por otra parte, esos fondos van a ir reduciéndose, según ha indicado Navarro, y es el momento de medir la transformación del mercado. “Es hora de poner el foco en la verdadera transferencia del conocimiento a la economía real”.

Por último, ha tenido unas palabras para la “omnipresencia” de la inteligencia artificial: “En los departamentos más transversales de las empresas están imponiéndose los productos digitales en serie”.