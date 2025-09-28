Luc Van den hove (CEO de imec): "En el sector de los chips no hay que pensar en clave nacional, sino paneuropea"

Tras más de 40 años de existencia, ya nadie discute que imec, con sede en Bélgica, es uno de los centros de investigación en microelectrónica y nanotecnología más importantes del mundo. Pero, lejos de cumplir solo una misión relacionada con la transferencia de conocimiento, se ha propuesto convertirse en el pegamento que conforme un potente ecosistema continental en el sector que ayude a que Europa compita con otras regiones del mundo, sobre todo, Asia y EEUU, líderes indiscutibles en la materia.

Así lo defiende el CEO de este centro, Luc Van den hove, quien, en entrevista con DISRUPTORES, afirma que Europa "tiene fortalezas muy sólidas" para conseguir ese objetivo.

Cabe decir también que España va a jugar un papel fundamental en esa vocación de pegamento de la que presume imec. Gracias al dinero del PERTE Chip del Gobierno central -gracias concretamente a aproximadamente 500 millones procedentes de ese plan-, Málaga se convertirá en uno de los nodos tecnológicos más importantes de Europa en este sentido: imec construirá en la capital de la Costa del Sol su primera gran instalación de I+D fuera de Bélgica.

Por cierto, el proyecto de imec es, sin duda, la joya de la corona de este PERTE, que ha recibido muchas críticas por la lentitud en su desarrollo.

Pero vayamos por partes. Luc Van den hove ayuda a dibujar el contexto, tanto del propio centro de investigación como de la situación actual en el sector de la microelectrónica.

"Empezamos con un equipo de 70 personas y tuve la suerte de formar parte de ese equipo fundador inicial y ahora somos más de 6.000 personas dedicadas a la I+D. Trabajamos con casi todas las grandes empresas activas en la cadena de valor de los semiconductores", explica, citando ejemplos que hablan de su potencial: TSMC, Intel, Samsung, Bosch, ST, así como todos sus clientes, empresas como Qualcomm, AMD, Nvidia, Google, Meta, Microsoft…

En cuanto a los proveedores, "todos conocemos a ASML -empresa holandesa líder mundial dedicada a la fabricación de las máquinas que producen los microchips más avanzados del mundo-". Ese es el "enorme ecosistema que hemos construido".

Admite el CEO de imec que "hemos construido la que probablemente sea la línea piloto de I+D más avanzada del mundo para desarrollar esas tecnologías de chips de próxima generación. Y la mayor parte de ella se ha construido aquí, en Bélgica, aunque tenemos actividades satélite repartidas por todo el mundo".

Está claro, si hablamos del estado del arte del sector, que la necesidad de cooperación es fundamental para competir con otras regiones del mundo. Y es que "el 'deep tech' habilitado por la tecnología de chips es extremadamente estratégico; creemos que constituye la base para muchísima innovación futura en prácticamente cualquier sector".

Van den hove remarca que "es la base de todo el progreso futuro y por lo tanto, Europa necesita posicionarse muy fuertemente en este dominio".

Y aquí empieza a aderezar su discurso con grandes dosis de optimismo. "Creo que tenemos una gran fortaleza en términos de I+D. También tenemos una enorme fortaleza en términos de equipos clave, como ASML, fortalezas únicas en Europa. No se puede fabricar un chip en ninguna parte del mundo sin tecnología europea, sin el hardware de ASML, así que tenemos fortalezas muy sólidas".

Asimismo, imec considera que "somos líderes en dominios como la tecnología de sensores, como chips específicos para la automoción", aunque también reconoce que "nos falta algo de fabricación en los nodos avanzados, claramente".

¿Cuál sería la clave para crecer, entonces? "Si queremos hacer esto de manera efectiva en Europa, realmente necesitamos combinar las fortalezas de toda Europa. Y por eso este enfoque europeo y de Europa es, creo, crucial. Por eso estamos tan emocionados de establecer esta asociación muy estratégica con España".

La palabra ecosistema emerge continuamente en el discurso del CEO de imec. "El desarrollo

La palabra ecosistema emerge continuamente en el discurso del CEO de imec. "El desarrollo de ecosistemas es crucial y ese es el modelo que queremos extender a España y conectar también el ecosistema español completamente con el ecosistema mundial que hemos establecido".

En su opinión, "es un modelo donde, por un lado, colaboramos con muchas universidades para centrarnos en la comprensión fundamental, crear un embudo muy fuerte de nuevas ideas, pero tenemos que validar muchas de estas ideas disruptivas en un contexto industrial".

Y ese -continúa- "es el puente que imec realmente intenta cubrir". De nuevo esa idea de pegamento, o de puente si se prefiere, que incluye universidades, industrias, startups… Y cita el ejemplo de un trabajo "que estamos estableciendo con Inbrain", una empresa española emergente en tecnología de monitorización cerebral.

El imec y su 'idilio' con Málaga

En resumen, "gran parte de la innovación ocurre en la frontera donde se conectan múltiples disciplinas y es por eso que al reunir toda la cadena de valor en un ecosistema muy efectivo podemos acelerar el proceso de innovación en lugar de seguir el viejo modelo de innovación secuencial donde una parte de la cadena de valor lleva la innovación a la siguiente parte, a la siguiente, y así sucesivamente".

El problema es que quizá aquí en España haya que cambiar el ámbito de acción de lo que conocemos como un ecosistema. Ya no se trata de generar un ecosistema local, ni regional, ni incluso nacional. "El ecosistema tiene que ser paneuropeo. No deberíamos pensar solo en estrategias nacionales; tenemos que pensar en estrategias paneuropeas. Esa es la única manera en que podremos construir la masa crítica".

La conversación llega así a Málaga. ¿Por qué Málaga para este flamante centro de investigación? "El Gobierno español se puso en contacto con nosotros, creo que hace ya casi tres años, para iniciar esta conversación, porque España también quería tener una posición prominente en el contexto del gran plan europeo sobre tecnología de chips".

Según explica el CEO de imec, había que elegir ubicación: "Málaga, Barcelona, Valencia, Madrid… había varias oportunidades. Y entonces comprobamos las distintas ubicaciones y finalmente seleccionamos Málaga por múltiples razones".

Entre ellas, "porque es un ecosistema emergente donde había un deseo muy fuerte de tenernos" o "un parque tecnológico muy interesante"…

El entente entre lo público y lo privado tiene que ser total en estos casos. "Estamos extremadamente entusiasmados tanto con la relación con el Gobierno central o la administración regional; vemos que realmente hay una atmósfera de bienvenida muy fuerte hacia nosotros".

Aunque queda mucho para que este centro sea una realidad, lo cierto es que imec quiere calentar motores en favor de la conformación de esa mentalidad ganadora de cara al futuro.

Para ello ha preparado un evento de primer nivel mundial, el imec Technology Forum, que se celebrará en Málaga el próximo 9 de octubre. "Allí reuniremos a muchos líderes de la industria, la comunidad de startups, las empresas, la academia, donde presentamos las evoluciones en tecnología. Tendremos oradores principales de primer nivel de todo el mundo y, por lo tanto, es un foro muy interesante para básicamente encarnar lo que acabamos de describir antes: la importancia de los ecosistemas es reunir a la gente y esta es una de esas reuniones muy importantes".

Con la mirada puesta en el futuro, Luc Van den hove también ha anunciado que España albergará también una sede del sistema de incubación de startups de la compañía, el imec.istart".