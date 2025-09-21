Los top semanales del Índice de la Digitalización: un bolígrafo impreso en 3D que identifica el párkinson

A simple vista pueden parecer tan solo unos cuantos trazos garabateados sobre el papel. Pero si se miran con calma y con los conocimientos adecuados, la escritura manual puede llegar a revelar patrones que hablan de nuestro estado de ánimo, carácter o incluso de nuestra salud. De hecho, y gracias a un bolígrafo impreso en 3D desarrollado por científicos norteamericanos, la identificación temprana del párkinson a través de la escritura es cada vez más sencilla. Un avance prometedor que mezcla tecnología y ciencia con modelos de aprendizaje automático.

Esta es solo una de las innovaciones que reúne esta semana Wake Up BOX, la herramienta de reskilling que aloja el índice de digitalización Inndux 500 y publica los análisis más completos de decenas informes internacionales, agrupados en el Consenso de Tendencias. En el top 10 de esta semana, y más allá de las nuevas formas de detección del párkinson, se pueden encontrar también ejemplos de uso de la nanotecnología para reducir la exposición a la quimioterapia o el diseño de moléculas desde cero con inteligencia artificial para combatir el alzheimer.

Mientras tanto, los últimos episodios de inestabilidad energética, y en especial el apagón parcial sufrido por España a finales de abril, empujan al continente europeo a un nuevo paradigma: el realismo energético. La seguridad en este aspecto, así pues, ya no puede entenderse solo en términos de disponibilidad de recursos o capacidad de generación. Ahora, en cambio, se hace necesario reconocer que la resiliencia frente a interrupciones es un pilar esencial de la política energética, tal y como analiza el último informe sobre claves geopolíticas publicado en Wake Up BOX.

Tinta y papel para identificar el párkinson

Tiene el aspecto de un bolígrafo convencional, pero en su interior contiene tinta con partículas flotantes magnetizadas y su punta es de silicona. De este modo, cuando se usa para escribir, produce señales eléctricas y captura patrones de movimiento que ayudan a reconocer el párkinson con gran acierto. Por ejemplo, y en un análisis de dieciséis participantes en el que se utilizaron también modelos de aprendizaje, se logró una precisión media del 96,2% en la identificación de aquellas personas que presentaban la afección. Por ello, este avance podría servir para mejorar el diagnóstico temprano y facilitar así un acceso rápido a tratamientos.

Pero esta no es, ni mucho menos, la única innovación de esta semana relacionada con el ámbito sanitario. En la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), un equipo de investigadores ha desarrollado una tecnología médica que utiliza nanofluidos magnéticos, es decir, líquidos que contienen partículas diminutas, para aplicar calor directo sobre los tumores y hacer más efectivos los tratamientos contra el cáncer. Con esta técnica, conocida como hipertemia magnética, las células cancerosas se vuelven más vulnerables a tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia, lo que permite reducir sus ciclos hasta en un 50%.

IA para combatir el alzheimer

A su vez, y de regreso a España, científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), junto con la Universidad Pontificia de Comillas y la empresa AItenea Biotech, han desarrollado una innovadora estrategia computacional que diseña moléculas terapéuticas desde cero. De hecho, los investigadores ya han diseñado y validado una nueva familia de compuestos con este nuevo método. Esta solución, que podría aplicarse a futuras terapias frente al alzhéimer y distintos tipos de cáncer, se sirve además de inteligencia artificial generativa, modelos predictivos y técnicas tradicionales.

Más allá de la salud, un equipo de investigadores del Departamento de Energía de Estados Unidos (DoE) se ha servido de herramientas de diagnóstico y aprendizaje automático para el desarrollo de un sistema que detecta y predice la aparición de defectos en los materiales impresos en 3D. En concreto, esta solución detecta la aparición de poros en tiempo real con una precisión casi perfecta, y sus creadores tienen previsto diseñar nuevas tecnologías que permitan identificar otros defectos. Su objetivo, además, es crear un sistema que no solo localice estos errores, sino que sea capaz también de repararlos.

Resiliencia en la política energética

El apagón que padeció gran parte de España el pasado mes de abril representa ya un punto de inflexión en la agenda europea. El incidente reveló hasta qué punto las infraestructuras críticas están expuestas a disrupciones sistémicas, por lo que, más allá de su repercusión local, ha actuado como catalizador continental sobre la necesidad de blindar los sistemas eléctricos ante fallos complejos. Es por ello que, en materia de seguridad energética y en un contexto de tensiones, aparece el concepto de resiliencia, que tal y como se desprende del último informe sobre claves geopolíticas publicado en Wake Up BOX, se ha convertido en pilar esencial.

Con estos mimbres, España se ha posicionado como caso de estudio y actor clave en la redefinición de la resiliencia energética europea. Su papel geográfico como puente entre Europa y África, su liderazgo en renovables y su interconexión con terceros países la sitúan en el centro de las nuevas doctrinas estratégicas sobre autonomía operativa, ciberseguridad industrial y gestión de crisis. Por este motivo, y con el apagón como caso práctico, el informe aborda las medidas nacionales y europeas en marcha, las vulnerabilidades estructurales que se han detectado y las implicaciones geoestratégicas de un modelo que busca no solo la sostenibilidad, sino también la seguridad.

En este sentido, una de las principales conclusiones del documento es la creciente necesidad de infraestructuras energéticas más interconectadas y resilientes, sobre todo en zonas como la península ibérica, donde la baja capacidad de interconexión limita la respuesta ante crisis y favorece el aislamiento. Además, también se apunta a que el almacenamiento energético a gran escala es clave para la estabilidad del sistema eléctrico, siendo imprescindible por tanto para complementar las fuentes renovables con baterías industriales, sistemas de bombeo o hidrógeno verde.

La ciberseguridad, al mismo tiempo, ha dejado de ser opcional para convertirse en pilar estructural de la seguridad energética, y exige la adopción de estándares europeos, pruebas de estrés digital y protección de redes frente a amenazas las híbridas. Por último, se indica que España está transformando su vulnerabilidad climática extrema en una ventaja estratégica, posicionándose como líder internacional en adaptación, seguridad hídrica y cooperación climática con el Sur Global.