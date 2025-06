Los top semanales del Índice de la Digitalización: sanidad y fintech para una era multipolar

Diecisiete días, 30 kilómetros de fibra óptica y una transmisión de fotones entrelazados con una fidelidad del 99%. Un paso más hacia el desarrollo de la internet cuántica que ha tenido lugar en Berlín gracias a investigadores de Deutsche Telekom Innovation Laboratories. Mientras, a miles de kilómetros y lejos de la última evolución de la nueva era de la informática, el Mercado Común para África Oriental y Meridional (Comesa) lanza un sistema de pago instantáneo inclusivo de código abierto para facilitar la integración financiera en el continente.

Algunas de las innovaciones de la semana del índice de digitalización Inndux 500 de Wake Up BOX reflejan precisamente ese acortamiento de las distancias gracias a la tecnología en un mundo multipolar y conectado, mientras que los últimos informes internacionales agrupados en el Consenso de Tendencias abundan en la creciente fortaleza del sur global como mercado y campo de pruebas de la innovación.

El top 10 semanal de la innovación se expande esta semana por todo el planeta y todos los sectores: de la cuántica alemana al fintech africano, del vendaje inteligente a los gemelos digitales que monitorizan la salud laboral del personal médico, pasando por la realidad virtual aplicada a los encierros de San Fermín.

Investigadores de Deutsche Telekom Innovation Laboratories (T-Labs) y la empresa Qunnect han logrado demostrar la transmisión de fotones entrelazados con una fidelidad del 99% a través de 30 kilómetros de fibra óptica durante 17 días. Este experimento, realizado en Berlín, supone un avance significativo en el desarrollo del internet cuántico, porque valida la capacidad de la infraestructura de telecomunicaciones que ya existe, y demuestra que puede respaldar futuras tecnologías cuánticas. Durante la prueba, la red no solo mantuvo la alta fidelidad a pesar de las condiciones ambientales cambiantes, sino que también operó simultáneamente con tráfico de datos clásico, lo que promete aplicaciones más allá de la comunicación segura, como la sincronización de tiempo precisa y la detección avanzada en IoT. La vanguardia del internet de vanguardia.

La vanguardia, también, de la innovación en materia sanitaria. El top 10 de las disrupciones del índice Inndux500 incluye esta semana iCares, que sería simplista decir que es un vendaje inteligente. Se presenta como un verdadero “laboratorio en la piel” para la monitorización y tratamiento de heridas crónicas. Funciona como un dispositivo microfluídico capaz de tomar muestras de forma continua del líquido de la herida para analizar biomarcadores que indican inflamación e infección. Además, su diseño incluye componentes que eliminan la humedad excesiva y aseguran la obtención de muestras frescas, mientras que un algoritmo de aprendizaje automático permite clasificar las heridas y predecir el tiempo de curación, con una precisión comparable a la de un clínico experimentado. Es, además, poco costoso de producir gracias a la impresión 3D, y está especialmente ideado para pacientes, especialmente aquellos con diabetes o mala circulación sanguínea.

Gemelos digitales contra el estrés de los sanitarios

La transformación digital del sector de la salud no solo se centra en el paciente, sino también en el personal sanitario y su trabajo. Un trabajo con elevadas cargas, ritmos acelerados y, potencialmente, un alto nivel de estrés y tensión emocional. Ante esa realidad, un equipo de investigadores de Virginia Tech está desarrollando un sistema de gemelos digitales con el que poder replicar virtualmente la carga de trabajo en la atención médica, con la finalidad de anticipar y gestionar el agotamiento de personal sanitario y de enfermería mediante el análisis de sus cargas de trabajo y bienestar emocional. Se ha diseñado, asimismo, como una base para integrar formas de automatización que alivien la carga de trabajo del personal médico sin comprometer la atención directa al paciente.

Muy lejos de Virginia, Estados Unidos, el Mercado Común para África Oriental y Meridional ha lanzado un sistema de pago instantáneo inclusivo de código abierto, una herramienta que busca transformar la integración financiera en el continente africano. Este sistema está diseñado para facilitar a microempresas y pymes el acceso a pagos transfronterizos eficientes y asequibles. Pero además, la flexibilidad del código abierto no solo permite conectar mejor los sistemas financieros, sino que también asegura que naciones con infraestructuras digitales limitadas puedan participar en el nuevo ecosistema económico.

Un nuevo escenario global

Es solo una prueba más de cómo el mapa geoestratégico global atraviesa una reconfiguración silenciosa pero profunda, como introduce el Consenso de Tendencias, descargable en Wake Up BOX, que esta semana aborda las claves geopolíticas. El llamado Sur Global comienza a desempeñar un papel central en la redistribución del poder internacional y, en este nuevo escenario, Europa ya no se enfrenta solo a la competencia entre grandes bloques tradicionales como Estados Unidos, China o Rusia, sino a un conjunto más complejo y fluido de actores emergentes que operan con lógicas propias, intereses regionales y una creciente capacidad de influencia global.

El informe, redactado por el profesor Paco Bree, apunta como una de estas tendencias geoestratégicas al auge de la India como actor autónomo y pivote estratégico. Así, mientras la India es una potencia ambivalente con quien la Unión Europea afronta el reto de construir una relación estable y equilibrada, África se convierte en un campo de disputa geopolítica entre modelos de influencia, donde el viejo continente debe redefinir su papel.

Todo esto ocurre en un escenario de equilibrios complejos en el que América Latina reequilibra su política exterior en medio de nuevas alianzas, lo que exige a Europa un nuevo posicionamiento con una diplomacia más activa y adaptada. Pero, más allá de la lectura territorial, el informe explora la creciente batalla por la gobernanza digital global, donde Europa intenta extender su modelo regulatorio en un entorno cada vez más contestado por visiones alternativas.

Y es que la batalla normativa ya no es solo tec­nológica, sino geopolítica. Queda claro que establecer alianzas con países interme­dios y reforzar su presencia en organis­mos multilaterales será clave para soste­ner su poder normativo, pero no es menos importante acertar en la lectura de un entorno complejo, cambiante e interconectado, donde la innovación permea a diferentes velocidades, pero es ya una estrategia planetaria y no un lujo.