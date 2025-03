Kaspárov: "La IA ayuda a incrementar la inteligencia humana, pero no la reemplaza"

El Visionary Stage del Talent Arena ha vivido este lunes un lleno hasta la bandera en la intervención de Garry Kaspárov, el campeón mundial de ajedrez más joven y, según muchos, el mejor ajedrecista de la historia. Su ponencia sobre la creatividad humana versus la inteligencia artificial (IA) creó una gran expectativa y sin duda ha cumplido con ella. "Las máquinas son buenas porque saben más que nosotros, son mejores pero no infalibles", asegura Kaspárov.

Tras repasar brevemente su carrera de ajedrecista y su enfrentamiento al ordenador Deep Blue en 1996, se adentró en el poder de la IA y en el papel que las personas juegan en ella. "Llegó ChatGPT como un Terminator cualquiera, y parecía que iba a arrasar", afirma, pero es la "creatividad, el sentido común, el poder de decisión y el liderato lo que hace a los humanos irremplazables".

La tecnología ayuda en los procesos de trabajo, los hace mejores, más rápidos y eficientes, cometen menos errores que los humanos "y por este motivo parecen invencibles" pero, recuerda Kaspárov, "carecen del poder de decisión". Presentan conclusiones a las que llegan a través de cantidades ingentes de datos, "toman la decisión de presentar esos datos y no otros, pero la capacidad de elección sigue en manos de las personas".

La rapidez y la analítica de las máquinas, como él se refiere a las nuevas tecnologías, combinados con la intuición y la experiencia humana ofrecen grandes ventajas, aumentan la inteligencia de las personas "pero de ningún modo la reemplazan". Ellas "siguen patrones y no tienen en cuenta nada más".

Kaspárov, que se convirtió en 1985 en el campeón del mundo de ajedrez más joven de la historia con tan solo 22 años, y también es escritor y activista político. Hoy se ha mostrado como un auténtico defensor de las nuevas tecnologías, sobre todo de la IA, abanderada de un nuevo concepto del trabajo. Pero también se ha posicionado como un gran defensor del ser humano como líder imprescindible en todo este proceso de cambio.

Nacido en Bakú, capital de Azerbaiyán, cuando este país formaba parte todavía de la antigua URSS, obtuvo en 2014 la nacionalidad croata cuando decidió abandonar Rusia y establecerse en este país.

Siempre activo políticamente en favor de los derechos humanos y claramente en contra de la política de Vladimir Putin, como así se comprueba en su libro Winter is coming, escrito en 2015, Kaspárov no duda en pronunciarse ahora en la red X contra el totalitarismo que profesa el actual presidente estadounidense, Donald Trump. Aunque sobre estas cuestiones no se refirió en su muy aplaudida intervención en el principal escenario del Talent Arena, se respiró la humanidad intrínseca del gran campeón de ajedrez.