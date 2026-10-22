Asistentes a la primera jornada de VDS 2026 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. DISRUPTORES

VDS 2026 sitúa a Valencia en el centro del negocio tecnológico global con más de 12.000 profesionales de 120 países

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Valencia acoge la novena edición de VDS bajo el lema "GENESIS. Origin of What's Next", reuniendo a más de 12.000 profesionales de 120 países, 3.000 startups y 800 inversores internacionales. El encuentro cuenta con ponentes de prestigio como el deportista Carl Lewis, la astronauta Carmen Köhler y líderes de empresas referentes en inteligencia artificial, defensa e inversión global. VDS 2026 estrena la plataforma VDS Defense y acoge el Port Entrepreneurship International Congress, consolidando a la ciudad como un punto clave para la atracción de talento e innovación. La cita concluye con la fase decisiva de la VDS Startup Competition, donde 25 empresas finalistas seleccionadas entre más de 1.500 candidaturas compiten por el premio a la mejor startup. Preguntas ¿Qué tamaño y alcance tiene VDS 2026 en Valencia? VDS 2026 reúne a más de 12.000 profesionales de 120 países, 3.000 startups y scaleups, más de 1.500 corporaciones y 800 inversores que representan más de 300.000 millones de euros en activos bajo gestión. Esta dimensión se completa con más de 600 ponentes, 200 sesiones y casi 100 horas de contenido. ¿Qué impacto económico generó VDS en ediciones recientes para Valencia? Según un informe de EY-Parthenon referido en la cobertura, VDS 2025 generó un impacto económico de 26 millones de euros en Valencia y aportó 11,6 millones de euros al PIB local. ¿Qué papel juega VDS en la internacionalización del ecosistema tecnológico valenciano? VDS funciona como plataforma para conectar talento, inversión y empresas internacionales, facilitando que emprendedores de lugares como San Francisco conozcan Valencia y trasladen aquí parte de su actividad empresarial. ¿Qué novedades o sectores estratégicos han cobrado protagonismo en VDS 2026? En VDS 2026 destacan la inteligencia artificial aplicada a procesos productivos, las tecnologías de doble uso en defensa y espacio, la innovación portuaria y la transformación de la salud y la energía como sectores con oportunidades de escalado global. ¿Cómo conecta VDS 2026 talento joven y formación con empresas e inversores? A través de VDS NextTalent, con la Universitat de València y la UPV como partners, programas de formación, retos empresariales y el hackathon The Challenge que reúne a estudiantes y jóvenes profesionales ante corporaciones y startups.

VDS 2026, el evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia, ha inaugurado este 21 de octubre su novena edición en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, reuniendo a algunos de los principales protagonistas de la industria tecnológica global. Este 22 de octubre se desarrolla la segunda jornada.

Durante estas dos jornadas, VDS conecta a startups y scaleups de alto potencial con inversores, grandes corporaciones, líderes tecnológicos e instituciones, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocio, inversión y colaboración internacional.

La edición reúne en Valencia a más de 12.000 profesionales procedentes de más de 120 países, 3.000 startups y scaleups, más de 1.500 corporaciones y 800 inversores internacionales que representan más de 300.000 millones de euros en activos bajo gestión. A esta dimensión empresarial se suma una programación con más de 600 ponentes, un 46% de ellos internacionales, más de 200 sesiones y cerca de 100 horas de contenido distribuidas en ocho escenarios.

Bajo el concepto “GENESIS. Origin of What’s Next”, VDS 2026 pone el foco en el origen de las próximas transformaciones tecnológicas y empresariales. La inteligencia artificial comienza a integrarse en los procesos productivos, las tecnologías avanzadas encuentran nuevas aplicaciones industriales y sectores como la defensa, el espacio, la salud o la energía atraviesan cambios que están abriendo oportunidades para crear y desarrollar compañías globales.

Esta evolución se refleja también en el perfil de los participantes. La novena edición cuenta con representantes de 17 unicornios, más de 20 scaleups y más de 50 fondos de venture capital e inversión, mientras que las startups participantes acumulan más de 26.750 millones de euros levantados. Un alcance que refuerza el papel de VDS como plataforma de conexión entre innovación, capital y capacidad de decisión empresarial desde Valencia.

Refuerzo a la proyección internacional de Valencia

La inauguración ha combinado este pasado miércoles música, tecnología y robótica en una puesta en escena inspirada en GENESIS. Uno de los momentos más llamativos ha sido la aparición de un robot que ha dado la bienvenida a los participantes institucionales y ha protagonizado una breve demostración sobre el Main Stage antes de la conversación de apertura.

El escenario principal ha reunido a Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana; María José Catalá, alcaldesa de Valencia; Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia; y Nacho Mas, CEO de Startup Valencia y VDS.

Durante la conversación, Nacho Mas ha destacado la evolución de VDS desde su nacimiento en 2018 hasta convertirse en una plataforma que conecta talento, empresas, inversión y tecnología a escala internacional. Ante los cambios que están experimentando industrias como la inteligencia artificial, la defensa, la salud o la energía, ha reivindicado el papel del encuentro para transformar esas conexiones en oportunidades empresariales: "No queremos que sea únicamente un lugar donde se hable de lo que viene. Queremos que sea un lugar donde empiece".

Por su parte, María José Catalá ha puesto en valor el crecimiento de una industria de innovación y tecnología Valenciana que ya es internacional, competitiva y capaz de generar empresas, empleo e inversión. La alcaldesa ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por la colaboración público-privada, especialmente a través de Valencia Innovation Capital, y su respaldo a VDS como parte de la estrategia para reforzar la proyección global de la ciudad. "VDS nació en Valencia, pero hoy es un evento de país: una puerta de España al talento, la inversión y la tecnología global", ha señalado.

Autoridades junto a responsables de VDS y Startup Valencia en la primera jornada de VDS 2026 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. DISRUPTORES

La alcaldesa también ha recordado la contribución económica del encuentro. Según el informe elaborado por EY-Parthenon, VDS generó en su edición de 2025 un impacto económico de 26 millones de euros en Valencia, un 29 % más que el año anterior, y una aportación de 11,6 millones de euros al PIB. El estudio estimó además un retorno de aproximadamente 14 veces la inversión realizada en su organización.

La vicepresidenta primera, Susana Camarero, ha centrado su intervención en las oportunidades que el crecimiento tecnológico debe generar para las personas.

En un mercado laboral marcado por la inteligencia artificial y la transformación de las profesiones, ha defendido la importancia de conectar formación y empresa, impulsar el empleo cualificado y crear las condiciones necesarias para que los jóvenes puedan desarrollar su carrera profesional en la Comunitat Valenciana.

Juan Luis Hortelano ha destacado que Valencia dispone hoy de una industria tecnológica capaz de competir internacionalmente y que VDS contribuye a ampliar sus conexiones con Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Como ejemplo del impacto de esas relaciones, ha recordado casos de emprendedores que conocieron Valencia a través de VDS mientras desarrollaban sus compañías desde San Francisco y que posteriormente decidieron trasladar aquí parte de su actividad empresarial. Para el presidente de Startup Valencia, el valor del encuentro no debe medirse únicamente por sus cifras de participación, sino también por las inversiones, acuerdos comerciales y proyectos que surgen a partir de las conexiones realizadas durante el evento.

Carl Lewis da las claves del liderazgo

Uno de los grandes protagonistas de la primera jornada ha sido Carl Lewis, ganador de nueve oros olímpicos y reconocido como World Athlete of the Century, que ha participado en la sesión The Gold Medal Mindset: Extreme Performance, Resilience, and Longevity in Leadership.

El exatleta estadounidense, considerado uno de los mejores deportistas de la historia, ha trasladado su experiencia en la élite mundial a una conversación sobre liderazgo, resiliencia, mentalidad competitiva y rendimiento sostenido. Su trayectoria ofrece una perspectiva especialmente relevante para emprendedores, fundadores y líderes empresariales que afrontan procesos de crecimiento y toma de decisiones en entornos de elevada exigencia.

El vínculo entre talento, tecnología y desarrollo personal también ha estado presente con Carmen Köhler, doctora en Física y astronauta análoga del Austrian Space Forum, cuya trayectoria profesional comenzó en el ámbito de la peluquería antes de orientarse hacia las matemáticas, la física y la exploración espacial. En la conversación “From Hair Salon to Mars: Who Gets to Build the Future?”, junto a Begonia Vázquez Merayo, fundadora de net4tec, Köhler ha abordado la importancia de la curiosidad, la reinvención profesional y la diversidad de experiencias como motores de innovación.

También ha participado Víctor Claver, exjugador de la NBA, campeón del mundo con la selección española de baloncesto y doble medallista olímpico. El deportista valenciano ha compartido su transición desde el baloncesto profesional hacia la inversión y el emprendimiento, una nueva etapa en la que está vinculado a proyectos tecnológicos y a iniciativas que conectan el deporte de élite con nuevas oportunidades empresariales.

Nueva etapa de aplicación empresarial de la IA

La inteligencia artificial ha ocupado un lugar central en la primera jornada, con debates que van más allá de las herramientas generativas y profundizan en el desarrollo de agentes autónomos, su integración en las operaciones empresariales y las infraestructuras necesarias para desplegar estas tecnologías a gran escala.

Entre los referentes internacionales presentes en VDS se encuentra Linda Hong Cheng, fundadora y CEO de Abstract Atomic, vinculada al desarrollo de inteligencia artificial aplicada a entornos industriales y tecnologías físicas, con aplicaciones en sectores como los materiales avanzados, los semiconductores y las nuevas tecnologías energéticas.

También ha participado David Shim, cofundador y CEO de Read AI, plataforma que supera los cinco millones de usuarios activos mensuales y desarrolla sistemas capaces de utilizar la información procedente de reuniones y comunicaciones para asistir a los profesionales en sus tareas.

La relación entre inteligencia artificial y crecimiento empresarial ha protagonizado asimismo la intervención de Chris Cunningham, cofundador de ClickUp, quien ha abordado cómo las compañías tecnológicas pueden combinar nuevas herramientas de IA con estrategias de distribución y desarrollo comercial para convertir su alcance digital en oportunidades reales de negocio.

A través de VDS AI, la cita conecta a empresas tecnológicas, emprendedores e inversores con los desafíos de una nueva etapa en la que la adopción de la inteligencia artificial empieza a tener consecuencias directas sobre la productividad, la organización del trabajo y los modelos de negocio.

Inversión y crecimiento de compañías globales

Uno de los grandes objetivos de VDS es facilitar que las conexiones entre startups, corporaciones e inversores se traduzcan en nuevas oportunidades comerciales, acuerdos de colaboración y proyectos empresariales con capacidad de crecimiento internacional.

La presencia de más de 50 fondos y firmas de inversión, junto a líderes de compañías como Spotify, LG Technology Ventures, Miro, Hostinger, Plug and Play, IBM, AstraZeneca y Rolls-Royce, refuerza esta dimensión empresarial y la capacidad del encuentro para conectar capital, innovación y mercados.

Entre las conversaciones de la primera jornada ha destacado Bridging the Innovation Gap: Scaling Between Asian and European Ecosystems, protagonizada por Dong-Su Kim, CEO de LG Technology Ventures, junto a Jorge Nieto, fundador y presidente ejecutivo de Crillon Capital Investment Partners.

La sesión ha abordado las diferencias entre los ecosistemas asiático y europeo en aspectos como la velocidad de inversión, la adopción de nuevas tecnologías y los desafíos del crecimiento empresarial, así como las oportunidades para establecer conexiones entre compañías e inversores de ambos mercados.

Este enfoque se traslada también a formatos de trabajo diseñados para favorecer la colaboración directa. Durante la primera jornada se ha celebrado el VDS Corporate Innovation Day by Area101, un encuentro dirigido a responsables de innovación y transformación de grandes compañías para intercambiar experiencias y abordar desafíos empresariales compartidos.

VDS Defense conecta tecnología, industria e inversión

La defensa, el espacio y las tecnologías de doble uso cuentan con un protagonismo especial en esta edición a través de VDS Defense, una plataforma europea impulsada conjuntamente desde España y Finlandia que celebra durante VDS 2026 su primera gran activación.

La iniciativa nace con la ambición de conectar a los 27 Estados miembros de la Unión Europea y 14 aliados estratégicos en una red de colaboración entre fuerzas armadas, startups, grandes compañías industriales, inversores especializados e instituciones.

Su objetivo es reducir la distancia entre el desarrollo tecnológico y su aplicación operativa, facilitando la validación y adopción de soluciones en ámbitos como drones y sistemas autónomos, inteligencia artificial, ciberdefensa, guerra electrónica, comunicaciones tácticas, logística, tecnologías espaciales y protección de infraestructuras críticas.

En este contexto, VDS acoge hoy el Estonia Defense & Policy Lounge, un encuentro de acceso restringido dedicado a favorecer las relaciones entre representantes internacionales de la tecnología, la innovación y las políticas de defensa.

El Main Stage de VDS durante una de las conferencias de la primera jornada del evento tecnológico internacional. DISRUPTORES

Candace Johnson, presidenta del Consejo Asesor y socia de Seraphim Space también ha participado en el Main Stage con Space and Defense: The Pendulum Swings, una intervención sobre la evolución de las tecnologías espaciales, sus aplicaciones civiles y militares y su papel en ámbitos estratégicos como las comunicaciones seguras, la observación de la Tierra y la soberanía tecnológica.

VDS 2026 acoge también la cuarta edición del Port Entrepreneurship International Congress (PEIC), impulsado por Opentop de Fundación Valenciaport, que reúne en el Agora Stage a representantes de puertos internacionales, startups, inversores y compañías vinculadas a la transformación de la industria marítima y logística.

Innovación portuaria y talento

Su apertura institucional ha contado con Mar Chao, presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, y Antonio Torregrosa, director general de Fundación Valenciaport, en una jornada dedicada a la digitalización de los puertos, la sostenibilidad y las oportunidades de inversión en nuevas soluciones tecnológicas.

Entre las novedades destaca PEIC Demo on the Lake, una experiencia que traslada al lago de la Ciudad de las Artes y las Ciencias demostraciones de tecnologías portuarias y marítimas desarrolladas por startups.

El desarrollo de nuevas capacidades también tiene un espacio destacado a través de VDS NextTalent, la plataforma de talento impulsada por Startup Valencia con la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València como NextTalent Partners. Su programación conecta a estudiantes y jóvenes profesionales con universidades, startups y corporaciones mediante actividades de formación, oportunidades de empleo y retos empresariales.

Entre las actividades desarrolladas este 21 de octubre ha destacado The Challenge, el hackathon que reúne a más de 50 participantes para desarrollar soluciones a desafíos reales de innovación. El equipo ganador recibirá su reconocimiento hoy, 22 de octubre, durante la ceremonia de clausura del evento en el Main Stage.

VDS culmina hoy con la final de la Startup Competition

La actividad desarrollada durante la tarde de la primera jornada contó con sesiones sobre inteligencia artificial, inversión, innovación corporativa y tecnologías estratégicas, además de encuentros paralelos orientados a ampliar las oportunidades de colaboración entre los participantes.

El Ayuntamiento de Valencia acogió una recepción institucional en el Salón de Cristal, con la presencia prevista de la alcaldesa, María José Catalá, y representantes del ámbito empresarial, tecnológico e inversor internacional. Por su parte, el VDS Afterwork, que tuvo lugar en el Lake Area de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, reunió a la comunidad del evento en un encuentro orientado a favorecer nuevas conexiones profesionales.

Este 22 de octubre tendrá lugar uno de sus principales hitos en la fase decisiva de la VDS Startup Competition, que reunirá a las 25 startups finalistas seleccionadas entre 1.560 candidaturas procedentes de 87 países. Los proyectos competirán ante inversores y expertos internacionales por el reconocimiento a la Best Startup of VDS 2026.

La programación continuará con debates sobre financiación y crecimiento de compañías tecnológicas, infraestructuras para inteligencia artificial, defensa y ciberseguridad, además de la transformación de sectores como la educación, las telecomunicaciones y el deporte.

Entre los protagonistas estarán Saeed Amidi, fundador y CEO de Plug and Play; César Azpilicueta, que abordará la relación entre el alto rendimiento deportivo y las nuevas tecnologías; Vykintas Maknickas, CEO de Saily; y Dmytro Voloshyn, cofundador y CTO de Preply, que analizará el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje.

Con esta novena edición, VDS refuerza su papel como plataforma internacional para conectar a los protagonistas de la industria tecnológica y convertir esas relaciones en nuevas oportunidades de negocio, inversión y crecimiento empresarial desde Valencia.

Apoyo de grandes corporaciones e instituciones

VDS 2026 cuenta con el respaldo de grandes corporaciones, empresas tecnológicas e instituciones nacionales e internacionales. Banco Santander participa como Diamond Sponsor, mientras que Valencia Innovation Capital, del Ayuntamiento de Valencia, lo hace como Host Partner.

Por su parte, la Generalitat Valenciana se suma como VDS Defense Partner, Plug and Play como VDS Competition Partner y la Universitat de Valencia y la Universitat Politècnica de Valencia como NextTalent Partners.

Entre los Supporting Sponsors destacan la República de Estonia, a través de su programa e-Residency, Work in Estonia, Tallinn, Fundación LAB, CaixaBank DayOne, Malta Enterprise, OVHcloud Startup Program, IBM, Lãberit, Opentop de Valenciaport, BStartup de Banco Sabadell, EY, Burda Principal Investments, Suma Capital, PropHero, Wayra Telefónica, Aquaservice, MAPFRE, Microsoft, TEMU, OMN Hub y RRHH Digital, entre otras organizaciones que contribuyen al alcance internacional de esta novena edición.

Asimismo, VDS 2026 cuenta con la participación de empresas vinculadas a Startup Valencia a través de su Corporate Innovation Club, entre las que se encuentran BStartup de Banco Sabadell, Wayra Telefónica, Plug and Play, HP, BBVA Spark, Marina de Empresas, Banco Santander, Innsomnia Group, CaixaBank DayOne, Naturgy, Sesame, Zinco y Santalucía Impulsa.

En el ámbito institucional, VDS 2026 mantiene el apoyo de sus Institutional Partners, entre los que se encuentran el Ayuntamiento de Valencia, Valencia Innovation Capital, la Generalitat Valenciana, la Universitat de Valencia, la Universitat Politècnica de Valencia, el Parc Científic de la Universitat de Valencia, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), la Ciudad de las Artes y las Ciencias, CDTI, ENISA, Red.es, ICEX, Madrid Innovation y el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, junto con organismos del Gobierno de España.

Este respaldo conjunto refuerza el papel de VDS como plataforma de conexión entre el sector público y privado, impulsando nuevas oportunidades de negocio, inversión y colaboración internacional y contribuyendo al posicionamiento de Valencia como hub global de innovación tecnológica.