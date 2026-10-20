Representantes de EsTech - Adigital en la audiencia en Casa Real con el rey Felipe VI. DISRUPTORES

Las scaleups reivindican ante el rey Felipe VI su papel en la proyección y competitividad internacional de España

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LO ESENCIAL Las claves El rey Felipe VI ha recibido en el Palacio de La Zarzuela a una delegación empresarial de EsTech, la plataforma de scaleups de Adigital. Los fundadores y directivos han destacado la contribución de las empresas tecnológicas de alto crecimiento a la competitividad, la innovación y la proyección internacional de España. Las compañías han subrayado su papel estratégico en la atracción de capital extranjero, el desarrollo de propiedad intelectual y la creación de empleo cualificado. Desde EsTech afirman que impulsar las scaleups es 'una cuestión de país' para construir el futuro IBEX tecnológico y posicionar a España como polo de innovación en Europa.

El rey Felipe VI ha recibido este martes en audiencia, en el Palacio de La Zarzuela, a una delegación empresarial de EsTech, la plataforma de scaleups de Adigital.

El encuentro ha reunido a fundadores y directivos de algunos de los nuevos campeones tecnológicos españoles para compartir con el monarca la contribución de estas empresas a la competitividad y la proyección internacional de España.

De los satélites a la computación cuántica, pasando por la inteligencia artificial, los semiconductores, la movilidad, la energía, el Real State, el turismo o los servicios financieros. Las empresas de EsTech operan en sectores muy distintos, pero comparten lo esencial: son compañías de base tecnológica, que han nacido en España y compiten con los referentes globales en más de un centenar de países. Desarrollan tecnologías estratégicas, impulsan nuevos modelos de negocio y representan una nueva generación de personas y empresas comprometidas con el futuro tecnológico de España.

Durante la audiencia, las empresas han compartido cómo, desde España, generan empleo, desarrollan propiedad intelectual y atraen capital extranjero y talento internacional. Este dinamismo, han explicado fuentes de la asociación en un comunicado, contribuye a situar a ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o San Sebastián entre los principales polos europeos de emprendimiento tecnológico, y a asociar la marca España a la innovación y la vanguardia empresarial.

"Las scaleups españolas son ya un activo estratégico para nuestro país. Empresas que nacen y crecen aquí, compiten con los mejores del mundo y contribuyen a generar prosperidad. Estamos convencidos de que una parte del IBEX tecnológico del futuro se está construyendo hoy en España", ha asegurado Alister Moreno, presidente de EsTech.

"Esta audiencia es una oportunidad extraordinaria para dar visibilidad a esa realidad y compartir con Su Majestad nuestro compromiso con el futuro tecnológico del país", ha añadido.

Las compañías han trasladado también su convicción de que reforzar el crecimiento de las scaleups "es una cuestión de país" y una de las palancas más sólidas para una España más próspera, cohesionada y con un papel protagonista en el mapa tecnológico global.

"Las scaleups españolas son ya un activo estratégico para nuestro país. Estamos convencidos de que una parte del IBEX tecnológico del futuro se está construyendo hoy en España" Alister Moreno, presidente de EsTech.

Por su parte, Susana Voces, presidenta de Adigital, ha señalado que "un sector tecnológico fuerte es una de las mejores apuestas de futuro y de cohesión para un país. Estas compañías demuestran cada día que el talento y la innovación españolas pueden competir al más alto nivel y proyectar la mejor imagen de España en el mundo".

Con esta audiencia, Adigital, a través de EsTech, refuerza su papel como interlocutor de las empresas tecnológicas de alto crecimiento y su compromiso con un entorno que favorezca la innovación, la inversión y la escalabilidad, para que más compañías españolas se conviertan en campeones tecnológicos internacionales y España se consolide como uno de los grandes polos de innovación de Europa.