Dos gemelos, dos universos y un mismo mapa del éxito: la saga de los hermanos Rosas entre el software y la medicina estética

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Los gemelos Alberto y Alejandro Rosas lideran Didit, firma de ciberseguridad e identidad digital, y Santé, una compañía medtech de medicina estética y preventiva. Didit compite en el mercado global de verificación online, tras captar 7,5 millones de euros para acelerar su expansión y preparar una próxima Serie A. Santé, fundada en 2024, ha atendido a más de 10.000 pacientes, prevé facturar cuatro millones en 2026 y abrirá una clínica de 14 consultas en Madrid. Los fundadores aplican tecnología propia, integración vertical y una estrategia común de producto, talento y distribución para escalar ambos negocios internacionalmente.

En el ecosistema emprendedor español no abundan las historias donde la sincronía biológica da lugar a una doble disrupción empresarial simultánea. Alberto y Alejandro Rosas, dos hermanos gemelos nacidos en Barcelona, dan vida a esta realidad, tan peculiar como ambiciosa y muy representativa de una nueva generación de emprendedores españoles que van a por todas desde el minuto uno.

Estos hermanos gemelos han roto los esquemas habituales del sector al liderar, al mismo tiempo, dos compañías en industrias aparentemente opuestas que transitan entre lo digital y lo físico: la ciberseguridad y la identidad digital, por un lado, y la medicina estética y la salud preventiva, por otro.

Pero nadie dijo que Alberto y Alejandro tuvieran que hacer todo como el resto del mundo. Ellos, simplemente, están hechos de otra pasta, esa que lleva ADN emprendedor y que sale siempre con todo a por sus sueños.

Su trayectoria está marcada por la disciplina, el rigor y los valores aprendidos en el deporte de alto rendimiento. Esa mentalidad competitiva y la obsesión por la excelencia han sido la piedra angular para levantar dos modelos de negocio de altísimo crecimiento con un enfoque propio.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con Alberto Rosas, CEO de Santé y Didit, en un momento de eclosión de ambos proyectos. A pesar de operar en sectores tan dispares, la génesis responde a una misma visión: "entender el mercado a partir de necesidades reales y llevar la ejecución técnica y operativa al estándar más elevado posible".

Identidad digital que se mide con Silicon Valley

Mientras Alejandro Rosas ha consolidado su perfil como arquitecto tecnológico de vanguardia -asumiendo el rol de CTO en Didit y diseñando la infraestructura de software e inteligencia artificial de Santé-, Alberto Rosas lidera la visión ejecutiva, la estrategia de operaciones y el crecimiento comercial.

En el plano estrictamente digital, los hermanos Rosas han irrumpido en el tablero internacional a través de Didit, una compañía especializada en ciberseguridad, verificación de identidad online y protocolos de confianza en la red. Con base operativa conectada con el ecosistema de Silicon Valley, Didit desarrolla tecnología B2B SaaS orientada a devolver al usuario el control absoluto de sus datos personales mientras proporciona a las empresas mecanismos infranqueables de autenticación.

El ritmo de penetración de Didit la sitúa como una de las startups de mayor aceleración en España. La firma compite de tú a tú con los grandes actores multinacionales del sector del software de verificación, respaldada por una reciente ronda de financiación de 7,5 millones de euros destinada a acelerar su despliegue global e inmersa en la preparación de una inminente Serie A.

"Didit es una empresa B2B SaaS centrada en ciberseguridad y tecnología profunda, compitiendo contra los mejores del mundo", resume Alberto Rosas sobre la magnitud del reto tecnológico que asume la compañía en el mercado global.

Pasión por la medicina estética: nace Santé

Mientras Didit escalaba en la nube, los hermanos Rosas y Héctor Carrillo identificaron una oportunidad latente en el mundo físico: la atomización y falta de estandarización en la medicina estética. Lejos de concebir un centro convencional, concibieron Santé -nacida en 2024- como una compañía 'medtech'. El proyecto combina la atención clínica presencial con la metodología, el análisis de datos y la escalabilidad propias de una empresa tecnológica.

El origen de Santé partió de una premisa contundente: diseñar la clínica a la que ellos mismos desearían acudir como pacientes. "Hicimos un producto a medida para nosotros, el que nosotros hubiéramos querido tener: un lugar con los mejores médicos, transparencia absoluta en el diagnóstico, sin sobreventa comercial y con la mejor tecnología médica del mercado", indica el CEO.

Una profesional aplica tratamientos en Santé. DISRUPTORES

Para sostener este rigor científico, la dirección médica está capitaneada por la Dra. Sol Monsalve (Medical Director & Partner en Santé), encargada de fijar los protocolos clínicos, la selección del cuadro médico y los criterios de seguridad del paciente.

Los números respaldan la tracción del modelo: más de 10.000 pacientes atendidos en menos de dos años de trayectoria; más de 2.000 pacientes nuevos al mes; un equipo compuesto por 30 profesionales (entre los que destacan médicos especialistas de primer nivel en medicina estética, ginecología y pérdida de peso), y una proyección financiera que aspira cerrar 2026 con cuatro millones de euros en facturación.

"Tras consolidarnos en Barcelona, estamos preparando la apertura de nuestra nueva sede en Madrid y el salto internacional llegará en 2027" Alberto Rosas, CEO de Santé

Tras consolidar su primer centro de gran formato en Barcelona, la compañía ultima la apertura de su nueva sede en Madrid, un espacio de 14 salas de consulta ubicado en el barrio de Chamberí (junto al Ministerio del Interior). Según confirma en la entrevista Alberto Rosas, "la reputación de la marca ha generado una masa de atracción de talento médico sin precedentes, con más de 200 entrevistas a profesionales candidatos para incorporarse a la clínica madrileña".

Además, Santé no se limita a la medicina estética tradicional: está evolucionando hacia el ámbito de la longevidad, la medicina preventiva, el bienestar integral y el desarrollo de laboratorios propios de biotecnología e inteligencia artificial, añade el CEO.

Un SaaS y una clínica médica bajo las mismas reglas

A simple vista, un software de verificación de identidad digital e infraestructura criptográfica guarda poca relación con una clínica donde se administran tratamientos de salud y cuidado facial. Sin embargo, la tesis de los hermanos Rosás demuestra que las reglas para escalar un negocio de éxito son universales.

"Al principio parecen dos negocios totalmente distintos, pero con la experiencia te das cuenta de que todos los negocios son lo mismo. Las bases son idénticas: entender a quién le vendes (ICP), construir una marca diferencial, dominar la distribución y conocer cada detalle del producto hasta su última consecuencia técnica", argumenta a esta redacción Alberto Rosas.

"Con la experiencia te das cuenta de que todos los negocios son lo mismo. Las bases son idénticas: entender a quién le vendes, construir una marca diferencial, dominar la distribución y conocer cada detalle del producto" Alberto Rosas, CEO de Santé y Didit

Esta filosofía ha permitido un trasvase continuo de conocimiento e innovación entre Didit y Santé. En primer lugar, se ha apostado por una tecnología propia e integración vertical. En lugar de recurrir a proveedores externos genéricos, Alejandro Rosas (CTO) desarrolló a medida todo el software operativo de Santé, desde la gestión de historiales clínicos y motores de reserva hasta herramientas de soporte al cliente e IA para laboratorios de biotecnología.

Por otro lado, existe un dominio profundo del producto. Así como en Didit es necesario dominar la arquitectura de ciberseguridad, en Santé los fundadores estudiaron en profundidad la química del ácido hialurónico, la física de la maquinaria médica de vanguardia y la eficiencia de cada protocolo médico, explica el emprendedor.

Expansión internacional antes de la treintena

Por último, pero no menos importante: la estrategia de marca y atracción de talento: "La misma exigencia aplicada para captar ingenieros de software de primer nivel se traslada a Santé para fichar a los mejores médicos especialistas de España".

La velocidad a la que avanzan Didit y Santé cobra aún mayor relevancia si ponemos el foco en la juventud de sus impulsores. Alberto y Alejandro Rosas rozan la treintena (cumplen 30 años en apenas cuatro meses, confiesa en nuestra conversación el emprendedor), lo que sitúa sus logros actuales como el primer capítulo de una carrera empresarial de largo recorrido.

"Acabamos de empezar. Estamos enfermos por el emprendimiento" Alberto Rosás, CEO de Didit y Santé

El horizonte más inmediato confirma la ambición de ambos proyectos. Mientras Didit continuará consolidando su expansión internacional en Estados Unidos y Europa respaldada por nuevas rondas de inversión, Santé dará el salto definitivo fuera de España durante el próximo año, iniciando la apertura de clínicas médicas y laboratorios en el mercado internacional.

Con un modelo digital que compite en la élite global del software y un modelo físico medtech que redefine los estándares de la salud y la longevidad, los hermanos Rosas han demostrado que el emprendimiento español tiene la capacidad de liderar de forma simultánea en la nube y en el mundo real. Éxito por partida doble.

"Acabamos de empezar. Estamos enfermos por el emprendimiento", concluye Alberto Rosas. No se puede decir más con menos.