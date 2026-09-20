Boehringer Ingelheim y Osapiens: el nuevo mantenimiento crítico de sus plantas se forja desde España

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Las claves Generado con IA Boehringer Ingelheim ha elegido España como piloto mundial para digitalizar el mantenimiento industrial crítico en sus plantas. La solución implementada, desarrollada por Osapiens, integra una plataforma móvil con SAP S/4HANA para mejorar la eficiencia y el cumplimiento normativo. El sistema permite a los técnicos acceder y registrar información en tiempo real, garantizando la trazabilidad y la calidad de los datos en entornos altamente regulados. Osapiens, cofundada por el español Alberto Zamora, aporta tecnología de vanguardia que facilita el cumplimiento de normativas y la gestión eficiente de operaciones industriales.

La revolución digital de la industria farmacéutica mundial pone a España en el epicentro de este profundo proceso de transformación en marcha. Un caso de éxito entre la multinacional biofarmacéutica alemana Boehringer Ingelheim y el unicornio europeo Osapiens se ha convertido en un claro ejemplo del potencial de nuestro país en este contexto tan exigente.

En un entorno tan rígidamente regulado como el de la industria farmacéutica, donde la precisión en la fabricación de medicamentos y el cumplimiento normativo son cuestiones de máxima seguridad de los pacientes, el match entre ambas compañías ha alcanzado el equilibrio perfecto.

Boehringer Ingelheim ha elegido sus centros de producción en España como la primera planta piloto del mundo para implementar una ambiciosa estrategia de digitalización de su mantenimiento industrial crítico.

Y para ello ha elegido a Osapiens, compañía de software cofundada por el español Alberto Zamora, cuya plataforma impulsada por inteligencia artificial está focalizada en ayudar a las empresas a gestionar el cumplimiento normativo, la sostenibilidad y las operaciones de la cadena de suministro.

"La empresa requería una plantilla de mantenimiento global estandarizada, basada en una única plataforma móvil integrada con SAP S/4HANA como su base digital", explican a esta redacción fuentes de la multinacional farmacéutica.

Cumplimiento normativo, requisito fundamental

El objetivo era garantizar que los técnicos siempre tuvieran la información correcta en el momento de la ejecución, mientras que los planificadores y los equipos de planta tuvieran visibilidad completa del progreso y la finalización del trabajo, precisan desde Boehringer Ingelheim .

Desde el principio, el cumplimiento normativo fue un requisito fundamental. El reto era mayúsculo. Según argumentan desde la farmacéutica, "antes de que cualquier planta de producción pudiera entrar en funcionamiento, la solución debía superar con éxito la validación GxP -abreviatura general para identificar las diferentes normativas aplicables a los diferentes procesos de fabricación- y proporcionar controles y funcionalidades diseñados para cumplir con los requisitos aplicables de la Parte 11 del Título 21 del Código de Regulaciones Federales (21 CFR Parte 11), incluyendo registros electrónicos trazables, pistas de auditoría y firmas electrónicas".

Al mismo tiempo, "era fundamental que todas las actividades de mantenimiento permanecieran completamente sincronizadas con SAP S/4HANA como sistema de registro, garantizando que las confirmaciones de campo y los registros centrales estuvieran siempre alineados sin necesidad de reintroducción manual".

"Mediante esta iniciativa, Boehringer Ingelheim busca aumentar la eficiencia de los procesos, reducir el esfuerzo administrativo, mejorar la calidad y la disponibilidad de los datos de mantenimiento y respaldar operaciones de planta seguras y confiables".

"Mediante esta iniciativa, Boehringer Ingelheim busca aumentar la eficiencia de los procesos, reducir el esfuerzo administrativo, mejorar la calidad y la disponibilidad de los datos de mantenimiento y respaldar operaciones de planta seguras y confiables"

Por este motivo, Boehringer Ingelheim acabó seleccionando osapiens HUB for Mobile Maintenance para llevar sus operaciones de fabricación globales y reguladas al siguiente nivel.

Funciona como la plataforma móvil de primera línea para los equipos de mantenimiento de Boehringer Ingelheim, mientras que SAP S/4HANA continúa siendo la columna vertebral digital de la empresa. "En lugar de reemplazar a SAP, el HUB está completamente integrado con él, lo que permite un intercambio de datos fluido entre las operaciones de campo y los sistemas centrales de negocio", indican desde la compañía farmacéutica.

Las órdenes de mantenimiento, la información técnica de los activos, las piezas de repuesto, los procedimientos y las instrucciones de trabajo se proporcionan a los técnicos a través del HUB. A cambio, las confirmaciones de trabajo, los registros de tiempo, el consumo de repuestos, los resultados de las inspecciones y la documentación de respaldo recopilada en el campo se transfieren a los sistemas centrales correspondientes, lo que garantiza un flujo continuo de información bidireccional.

La implementación se basa en tres capacidades principales. Primero, la ejecución del mantenimiento móvil permite a los técnicos completar el trabajo directamente donde se realiza, incluso en entornos de producción controlados y ubicaciones con conectividad de red limitada.

Segundo, la solución incluye controles validados, con una validación GxP completada antes de la puesta en marcha y una funcionalidad diseñada para cumplir con los requisitos aplicables de 21 CFR Parte 11, incluyendo registros electrónicos trazables, pistas de auditoría y firmas electrónicas.

Tercero, una plantilla global configurable estandariza los procesos de mantenimiento en todas las plantas, a la vez que permite la flexibilidad para abordar los requisitos operativos, técnicos y regulatorios específicos de cada planta.

Osapiens está cofundada por el español Alberto Zamora. DISRUPTORES

La Dra. Lucía Crespo Campo, directora de Operaciones de TI y Laboratorios – Operaciones de Ingeniería en Boehringer Ingelheim, describe así el impacto operativo de esta alianza: "Con osapiens, nuestros equipos obtienen acceso rápido a la información correcta y una forma intuitiva de completar su trabajo, sin comprometer los controles necesarios en un entorno de producción regulado".

Por su parte, Natalia Pérez, analista principal de Sistemas y Directora de Proyecto añade: "Los técnicos disponen de la información que necesitan en el momento de la ejecución, mientras que los planificadores y los equipos de planta obtienen una mayor visibilidad del progreso y la finalización del trabajo".

"Con osapiens, nuestros equipos obtienen acceso rápido a la información correcta y una forma intuitiva de completar su trabajo, sin comprometer los controles necesarios en un entorno de producción regulado" Lucía Crespo Campo, directora de Operaciones de TI y Laboratorios – Operaciones de Ingeniería en Boehringer Ingelheim

Desde el punto de vista del cumplimiento normativo, uno de los cambios más significativos es que la documentación se genera ahora a medida que se realizan las tareas de mantenimiento, respaldada por registros electrónicos trazables, pistas de auditoría y firmas electrónicas, en lugar de recopilarse posteriormente.

En términos más generales, Boehringer Ingelheim ha declarado que la implementación tiene como objetivo aumentar la eficiencia de los procesos, reducir el esfuerzo administrativo, mejorar la calidad y la disponibilidad de los datos de mantenimiento y garantizar operaciones de planta seguras y fiables.