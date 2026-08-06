Cómo abrir la IA a la pyme al dotarla desde la infraestructura al producto final: así sedujo Substrate AI a la SETT

Substrate AI ha recibido recientemente una inversión de 19 millones de euros por parte de la SETT. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA Substrate AI ha recibido una inversión de 19 millones de euros de la SETT para impulsar la soberanía europea en inteligencia artificial. La startup española destaca por ofrecer un ecosistema completo de IA, integrando hardware, software e infraestructura propia, con 17 patentes registradas en EEUU. Sus soluciones están enfocadas a la democratización de la IA para pymes y el sector salud, con proyectos en diagnóstico por imagen y colaboración con hospitales. Substrate AI ha creado una nueva SOCIMI para desarrollar infraestructuras de IA, separando la gestión de activos inmobiliarios del negocio operativo de inteligencia artificial.

La antesala de este verano ha sido una época floreciente para la actividad inversora de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en proyectos emprendedores con gran potencial y foco en sectores estratégicos de país.

Substrate AI es uno de esos nombres propios que ha saltado a la primera página para gran parte de la opinión pública a raíz de la última inversión del organismo público materializado a finales del pasado junio.

La SETT anunciaba una inversión de 19 millones de euros en la empresa ubicada en Madrid y Talavera de la Reina, una startup española clave para potenciar una IA soberana europea, uno de los retos de la región ante la reconfiguración del tablero geopolítico por el impacto de la inteligencia artificial a escala global.

Sin embargo, para llegar a ese punto, el equipo de la startup ha recorrido un largo camino cuya génesis se remonta a EEUU, tal y como narra en conversación con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, Lorenzo Serratosa, CEO de Substrate AI.

Los socios fundadores, José Iván García y el propio Lorenzo Serratosa, procedían del sector financiero, y para comenzar en este proyecto fue determinante la figura del ingeniero de IA Bren Worth que ambos conocieron en este país.

"Nos enamoramos allí de la inteligencia artificial", confiesa Lorenzo con un gesto que casi denota nostalgia en el rostro al recordar cómo Worth desarrollaba tecnología en sus ratos libres -trabajaba por entonces para Under Armour -marca internacional de equipamiento de alto rendimiento- mucho antes de la explosión mediática de la IA generativa.

El salto a Europa y el valor del "ecosistema completo"

En 2021, los fundadores decidieron traer el proyecto a Europa al detectar que el continente acumulaba un retraso de una década frente a Estados Unidos en materia de inteligencia artificial.

Su visión era clara: construir un proyecto europeo basado en la tecnología de Bren Worth, una propuesta que en la actualidad cuenta con 17 patentes registradas en EEUU, y se ha convertido "en una de las pocas —si no la única— empresa española que crea su propia propiedad intelectual en este campo".

"Mientras muchas compañías se especializan en la venta de GPUs o en agentes conversacionales, hemos creado un ecosistema tecnológico que abarca desde la infraestructura hasta el producto final" Lorenzo Serratosa, CEO de Substrate AI

El valor diferencial de Substrate AI en un mercado saturado de soluciones de software es su capacidad "para unir hardware y software bajo un mismo techo". "Mientras muchas compañías se especializan exclusivamente en la venta de GPUs o en el desarrollo de agentes conversacionales, Substrate AI ha creado un ecosistema tecnológico que abarca desde la infraestructura hasta el producto final", puntualiza el CEO.

De esta forma, su oferta principal se divide en dos grandes bloques. Por un lado, una herramienta de Enterprise AI diseñada para la transformación de compañías mediante la creación de agentes inteligentes. A esta se añade su propuesta de hardware e infraestructura que incluye proyectos de computación en la nube y centros de datos, con una presencia destacada en Talavera de la Reina, donde cuentan con el apoyo de la Junta de Castilla-La Mancha.

Democratización para pymes

Su sofisticada y puntera tecnología no evita que sus soluciones estén diseñadas para las pymes, uno de los pilares del tejido empresarial español que no siempre encuentra propuestas de digitalización adaptadas a sus particularidades.

No es el caso de Substrate AI, quien aspira a llevar la democratización de la IA a la pequeña y mediana empresa con su precio asumible y su fácil manejo, adaptado a la envergadura y perfiles técnicos de estas empresas.

Lorenzo señala que, "si bien gigantes como OpenAI dominan el terreno de las grandes corporaciones, las pymes españolas se enfrentan a barreras de coste y talento". La estrategia de Substrate AI pasa por ofrecer servicios donde "el consumo de tokens tenga un precio razonable, permitiendo a las empresas medianas competir de tú a tú con las grandes", puntualiza.

Asimismo, el sector salud se ha convertido en una vertical estratégica para la startup. Con una filial dedicada exclusivamente a este área, la startup trabaja en el diagnóstico por imagen y colabora con hospitales en la Comunidad Valenciana.

"Si bien gigantes como OpenAI dominan el terreno de las grandes corporaciones, las pymes españolas se enfrentan a barreras de coste y talento" Lorenzo Serratosa, CEO de Substrate AI

De hecho, parte de la labor junto a la SETT incluye transformar las farmacias hospitalarias en colaboración con la Fundación del Hospital General Universitario de Valencia para mejorar la dosificación de medicamentos mediante IA, detalla el responsable.

La decisión de la SETT de invertir 19 millones de euros en Substrate AI no ha sido casual. Su capacidad para dotar a España de una infraestructura tecnológica soberana que no dependa exclusivamente de proveedores externos ha sido determinante.

Al combinar patentes propias, una infraestructura física en suelo español y un enfoque dirigido a mejorar la competitividad de las pymes y el sector público de salud, la startup se posiciona como una pieza clave para que la soberanía digital española deje de ser una utopía y se convierta en una realidad tangible. Desde DISRUPTORES le seguimos ya muy de cerca la pista.