Esta inteligencia artificial vasca sale a la conquista de Silicon Valley tras revolucionar el diagnóstico dermatológico

Las claves

Las claves Generado con IA La startup vasca Legit.Health competirá en la final mundial de la Startup World Cup en Silicon Valley el 6 de noviembre de 2026, representando al País Vasco. Su tecnología utiliza inteligencia artificial y visión por computador para ayudar a diagnosticar y evaluar más de 320 enfermedades de la piel mediante una simple fotografía tomada con el móvil. La solución de Legit.Health ya está implantada en el Servicio de Salud del Principado de Asturias y cuenta con validación clínica avalada por hospitales de referencia. La empresa ha sellado una alianza estratégica con el grupo polaco Lux Med para expandirse en Europa y tiene en su hoja de ruta la entrada en Latinoamérica, comenzando por Brasil.

En el ecosistema startup existen proyectos que nacen con la vocación de poner a las personas en el centro del relato y lograr que la tecnología más puntera se traduzca en una mejora directa de la calidad de vida.

La startup vasca Legit.Health es el caso paradigmático de esta tendencia en el sector ehealth, al combinar una validación clínica rigurosa con una ambiciosa estrategia de expansión internacional que ahora la lleva al epicentro de la innovación tecnológica: Silicon Valley.

El próximo 6 de noviembre de 2026, el Hilton San Francisco Union Square se convertirá en el escenario donde Legit.Health representará al País Vasco en la gran final mundial de la Startup World Cup.

Se trata de la mayor competición internacional de este tipo, organizada por Pegasus Tech Ventures, en la que la compañía española competirá con startups procedentes de cerca de 100 países por un premio deun millón de dólares en inversión.

El pase a esta final no es fruto del azar. Legit.Health obtuvo su plaza tras imponerse en la final regional celebrada en la BAT B Accelerator Tower de Bilbao durante la B Acceleration Week, en un evento impulsado por BAT y PwC.

Asalto al trono mundial de las startups

El jurado de la competición destacó especialmente el impacto sanitariode su propuesta y su probada capacidad para escalar a nivel global. Con más de 40 premios nacionales e internacionales a sus espaldas, esta cita en San Francisco representa la consolidación definitiva de la compañía en la escena mundial.

Pero, ¿qué hace que la tecnología de Legit.Health sea tan disruptiva? La compañía ha desarrollado un software como dispositivo médico —con marcado CE y certificación ISO 13485— que utiliza inteligencia artificial y visión por computador para asistir a los profesionales sanitarios.

Momento en que Legit.Health se proclamó ganadora en la final regional celebrada en la BAT B Accelerator Tower de Bilbao. DISRUPTORES

Su herramienta es capaz de ayudar en la detección, evaluación y seguimiento de más de 320 enfermedades de la piel a partir de una simple fotografía tomada con un teléfono móvil. En cuestión de segundos, la plataforma ofrece una distribución de las patologías detectadas, señala sospechas de malignidad y estima automáticamente la gravedad de la afección.

Para lograrlo, emplea sistemas de puntuación estandarizados como el ASCORAD para la dermatitis atópica o el índice automático de actividad de la urticaria (AUAS). Esta capacidad de ofrecer criterios objetivos y estandarizados es vital en una especialidad como la dermatología, que actualmente enfrenta una fuerte presión asistencial, listas de espera prolongadas y una escasez de especialistas en muchos mercados.

Validación clínica

A diferencia de otras soluciones digitales, Legit.Health ha cimentado su crecimiento en la evidencia clínica publicada. Parte de este respaldo científico se ha desarrollado en colaboración con profesionales de centros de referencia como el Hospital Universitario Cruces y el Hospital Universitario Basurto. Además, mantiene vínculos estrechos con entidades del tejido sanitario vasco como IMQ e IGDerma.

Esta robustez científica ha permitido que su tecnología ya esté implantada con éxito en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), donde apoya los flujos de teledermatología y la priorización de pacientes. "Que un sistema público de salud ya utilice nuestra tecnología es la mejor prueba de que aporta valor real en la práctica clínica", afirma Andy Aguilar, CEO y cofundadora de la compañía.

Expansión europea y el salto a Latinoamérica

La estrategia de la startup no se detiene en las fronteras españolas. Recientemente, Legit.Health anunció una alianza estratégica con el grupo polaco Lux Med, parte del gigante de la salud Bupa. Este acuerdo permitirá integrar sus algoritmos en uno de los ecosistemas sanitarios más avanzados de Europa, facilitando el acceso a la atención especializada en Polonia.

Bajo el liderazgo de Andy Aguilar, la empresa prioriza mercados con alta presión asistencial, como el Reino Unido, los países nórdicos y Europa Central. Sin embargo, el radar de la compañía ya apunta hacia el otro lado del Atlántico. Según ha confirmado Aguilar, Latinoamérica forma parte de su hoja de ruta a medio plazo, con el objetivo de democratizar la dermatología en regiones donde el acceso al especialista es limitado. Actualmente, la startup ya cuenta con certificación regulatoria y operaciones en Brasil.

El camino hacia Silicon Valley es también un reto de estructuración interna. Para sostener este crecimiento global, Legit.Health planea seguir fortaleciendo su equipo con perfiles internacionales, manteniendo siempre "el rigor científico y el cumplimiento regulatorio como banderas".

Legit.Health no solo viaja a San Francisco para competir por una inversión millonaria; lo hace para demostrar cómo la inteligencia artificial española puede mejorar la precisión diagnóstica y optimizar los recursos sanitarios en todo el mundo. Su participación en la Startup World Cup es un reconocimiento a una trayectoria que busca, en palabras de sus fundadores, que el profesional sanitario pueda "llegar antes y mejor al paciente".