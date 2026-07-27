Onalabs capta 9,3 millones de euros y el apoyo de la SETT para llevar su bioingeniería sensórica al siguiente nivel

Las claves

Las claves Generado con IA Onalabs ha cerrado una ronda de financiación de más de 9,3 millones de euros, con la participación de la SETT y fondos internacionales. El capital se destinará a la industrialización de ONASPORT, la validación de ONAVITAL y el desarrollo de soluciones para la diabetes. La compañía, fundada en Barcelona, protege su tecnología con seis patentes y colabora con hospitales y empresas líderes como el FC Barcelona y Garmin. La tecnología de Onalabs permite monitorizar de manera continua y no invasiva parámetros de salud y rendimiento deportivo a través del sudor.

La compañía deeptech Onalabs, especializada en soluciones de monitorización continua y no invasiva de la salud a través del sudor, ha cerrado una ronda de financiación de más de 9,3 millones de euros.

Según han informado fuentes de la compañía en un comunicado, la operación cuenta con la participación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, SETT, adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que invierte 4,6 millones de euros en la compañía a través de la facilidad Next Tech, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fondos Next Gen –Unión Europea.

En la ronda también participan 1921 Ventures, fondo austriaco especializado en diabetes liderado por Fredrik Debong, fundador de mySugr; nPrime, fondo de inversión con sede en Singapur fundado por Roger Parellada, y una sólida red entre Europa y Asia; empresarios estratégicos y socios actuales como Reig Patrimonia y WA4STEAM, que renuevan su apoyo a Onalabs.

El capital captado se destinará a acelerar la industrialización de ONASPORT, ya en fase comercial, y ampliar su alcance en el mercado, así como a avanzar en la validación clínica y regulatoria de ONAVITAL.

La inversión también apoyará el desarrollo de la línea vinculada a la diabetes, el aumento de la capacidad industrial de Onalabs y la fabricación local de sus dispositivos. En paralelo, la compañía ampliará su equipo, reforzará el desarrollo propio de sensores y continuará trabajando en su expansión internacional.

"Esta ronda representa mucho más que una inyección de capital. Es el reconocimiento a años de investigación, desarrollo y validación, y la confianza de un grupo de inversores que comparten nuestra visión sobre el futuro de la salud. Para una empresa deeptech como Onalabs, desarrollar una tecnología disruptiva requiere tiempo, talento y una apuesta sostenida", afirma Elisabet del Valle, cofundadora y CEO de Onalabs.

"Esta confianza nos ayuda a acelerar el paso de la innovación al mercado y demostrar que desde nuestro entorno se pueden crear tecnologías con potencial para transformar la manera en que entendemos la salud", ha añadido.

Tecnología protegida por seis patentes

Fundada en Barcelona por Elisabet del Valle y Xavier Muñoz, Onalabs cuenta actualmente con un equipo de 30 profesionales y un portafolio de seis patentes que protegen su tecnología. En el ámbito sanitario, está gestionando pilotos con más de diez hospitales para validar sus soluciones en entornos clínicos reales. En la vertical deportiva, ha reforzado su colaboración con el FC Barcelona y avanza en iniciativas conjuntas con compañías líderes del sector, como Garmin, con el objetivo de facilitar la interoperabilidad y explorar nuevas oportunidades comerciales.

La tecnología de Onalabs obtiene información fisiológica de forma continua y no invasiva a través del sudor, con aplicaciones en salud y deporte. ONASPORT monitoriza biomarcadores vinculados al rendimiento deportivo, como lactato, deshidratación, pérdida electrolítica y sodio, y ya se encuentra en etapa comercial. ONAVITAL, orientada al ámbito sanitario, mide de forma continua parámetros como presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y temperatura corporal, y continúa avanzando en su proceso de validación clínica y regulatoria.

La nueva ronda llega tras varias operaciones de financiación cerradas por Onalabs en sus distintas fases de desarrollo. Entre ellas, una ronda seed de 1,5 millones de euros en 2022; una ronda puente en 2023, con la entrada del FC Barcelona como socio estratégico; y la ronda actual, de más de 9,3 millones de euros. En paralelo, la compañía ha obtenido más de 4 millones de euros en financiación pública competitiva procedente de programas catalanes, estatales y europeos.