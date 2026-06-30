La 'tabla de surf' para que las startups en plena ola de la IA naveguen su crecimiento global sin riesgos operativos

Las claves

Las claves Generado con IA Walter, startup española fundada en 2026, facilita la gestión IT para startups y empresas tecnológicas en más de 150 países, con entregas de hardware en 48 horas. La plataforma ofrece soluciones centralizadas de financiación de hardware, soporte IT y ciberseguridad, adaptadas a empresas en rápido crecimiento impulsadas por la inteligencia artificial. Los fundadores, Marc Ginjaume y Carlos Andion, cuentan con amplia experiencia en el sector tecnológico y han enfocado el negocio en acompañar la expansión global de empresas, sin sustituir el rol del informático interno. Walter ha superado los 250.000 euros de facturación mensual en sus primeros cuatro meses y prevé cerrar el año con más de tres millones de euros, expandiéndose ya en Estados Unidos.

La ola de la inteligencia artificial ha puesto sobre el tablero tecnológico nuevas necesidades para aquellas compañías que, al calor del meteórico efecto de esta tecnología, están afrontando un crecimiento vertiginoso que hace cierto el riesgo de 'morir de éxito'.

Dotar a sus equipos de forma rápida en diferentes países de la infraestructura IT necesaria para no comprometer su estrategia de expansión es una cuestión crucial que la startup española Walter ha sabido identificar.

Fundada a principios de 2026 por Marc Ginjaume, Carlos Andion y Juan Dávila, su propuesta no viene a sustituir al informático 'de la casa' en cada compañía, sino que, más bien, se erige en la alternativa del proveedor local que no puede responder a las particularidades de estas empresas con hipercrecimiento.

Su gestión IT permite a startups y empresas tecnológica de entre 50 y 1.000 empleados equipar a sus equipos en más de 150 países "con entregas en 48 horas".

La plataforma ofrece financiación de hardware, soporte IT y soluciones de ciberseguridad desde una única operativa centralizada y ya se ha ganado la confianza de compañías como Orbio AI, Murphy AI, Bizaway, Sateliot, Amphora o PropHero.

La historia que hay detrás de este incipiente pero prometedor proyecto está a la altura de su propuesta tecnológica y la necesidad que afronta. Marc Ginjaume y Carlos Andion, cofundadores de Walter, encarnan esa cualidad que sólo atesoran las mentes inquietas, inconformistas y ambiciosas cuando una idea -arriesgada, aunque brillante- se cuela en sus cabecitas.

Ambos cuentan con trayectorias destacadas en el sector tecnológico antes de que sus caminos se cruzaran para alumbrar la iniciativa.

Carlos lideraba equipos de ventas internacionales y, justo antes de emprender con Walter, ejercía en una startup como responsable de la expansión en el sur de Europa y otros mercados destacados.

Por su parte, Marc se ha labrado pese a su juventud un amplio historial en el mundo tech, donde destaca su participación en el lanzamiento de Google y LinkedIn en Latinoamérica.

Tras un breve paso por la empresa de su familia en un sector económico más tradicional, Marc regresó a la tecnología integrándose en Piper -compañía recientemente adquirida por Aircall-, de la que informamos en DISRUPTORES recientemente.

En Piper, Marc comenzó como business angel y terminó como socio y Head of Sales para liderar su estrategia de mercado. Es en este punto donde ambos emprendedores entraron en contacto hace aproximadamente tres años, lo que forjó una relación que evolucionó de lo profesional a lo personal.

"Me quiso vender su producto en la compañía donde yo estaba. Le escuché y me dije, 'Ah, ¿quieres ser mi amigo? Vamos a ver qué tal es este Mark'", explica a esta redacción Carlos Andion en la entrevista con los dos cofundadores.

"Me acabó vendiendo su producto", sentencia el emprendedor al tiempo que esboza una sonrisa pícara en el rostro.

"Me quiso vender su producto en la compañía donde yo estaba. Le escuché y me dije, 'Ah, ¿quieres ser mi amigo? Vamos qué tal es este Marc'" Carlos Andion, cofundador de Walter

La insistencia y habilidades de Marc para ello no le habían dejado otra opción. Carlos acabó comprando la herramienta y se convirtió en su cliente. “Fue la persona que me introdujo en el uso de la inteligencia artificial aplicada a las ventas", añade Carlos Andion.

A partir de este momento, se convirtieron en clientes mutuos y buenos amigos, pues poco a poco se fue consolidando una relación que, con el deporte como motor -quedaban a las siete de la mañana para entrenar juntos-, cuajó en una amistad sin la que sería imposible entender el germen de lo que hoy es Walter.

Hyrox: el deporte como punto de inflexión

“Mark se pasó años intentando convencerme para que emprendiéramos juntos", confiesa Carlos ante la mirada risueña de su compañero. Un desafío deportivo -Hyrox, una competición global de fitness- fue el detonante para que se convirtiera en realidad.

"La verdad es que llevo picando piedra para convencer a Carlos de emprender años, pero me ha salido muy bien. Lo de despertarme cada día a las 7 de la mañana para entrenar para un Hyrox lo hice porque sabía que le hacía muchísima ilusión", afirma Marc.

"Llevo picando piedra para convencer a Carlos de emprender años, pero me ha salido muy bien. Lo de despertarme cada día a las 7 de la mañana para entrenar para un Hyrox lo hice porque sabía que le hacía muchísima ilusión" Marc Ginjaume, cofundador de Walter

“Cuando completamos la competición juntos, Carlos me confirmó que, por fin, íbamos a emprender", detalla Ginjaume con orgullo.

Fue así como ambos unieron sus perfiles, que definen “como "idénticos" y "muy potentes" en áreas de ventas, distribución y expansión (Go-to-market)”, para crear Walter y solucionar los problemas de logística IT y hardware de empresas en crecimiento global.

Su aventura comenzaba al tiempo que arrancaba este 2026 y el futuro se presenta esperanzador y ambicioso, como sus propios perfiles. Walter ha superado los 250.000 euros de facturación mensual en tan solo cuatro meses de actividad y crece a un ritmo superior al x2 mensual.

Según sus cofundadores, la previsión es cerrar su primer año de vida con una facturación por encima de los tres millones de euros.

"Equipar a un equipo global no debería tardar semanas ni ser un agujero de seguridad. Y hoy, en muchos casos, todavía lo es" Marc Ginjaume, Carlos Andion y Juan Dávila, cofundadores de Walter

"Queremos poner el foco en algo que todavía no está resuelto en la mayoría de organizaciones: equipar a un equipo global no debería tardar semanas ni ser un agujero de seguridad. Y hoy, en muchos casos, todavía lo es”, añaden los fundadores.

La compañía trabaja ya con más de 300 partners certificados, una red que le permite ofrecer atención al cliente, soporte local y una operativa extremadamente ágil, sin intermediarios y adaptada a las necesidades de cada empresa.

Infraestructuras para "la cresta de la ola"

Haber elegido bien el enfoque sobre el que construir toda su propuesta es uno de los grandes aciertos de Walter. Los fundadores explican que, en lugar de competir desarrollando software de IA, han puesto su mirada en una oportunidad "opuesta": "Aspiramos a ser el socio tecnológico que acompaña a quienes sí lo hacen".

Su tecnología actúa en este contexto como el pilar que sostiene a las empresas que están en la "cresta" del mercado.

"Walter no sustituye al informático interno, sino que su objetivo es ser la herramienta que éste utiliza para equipar a los empleados"

A ello se suma el valor que aportan a estas startups de IA en exigencias muy específicas de este tipo de empresas. "Tienen unas necesidades de ciberseguridad brutales y necesitan hardware muy potente", añaden los cofundadores. De esta forma, detallan que Walter integra soluciones de MDM (Mobile Device Management) para gestionar la seguridad de los equipos y obtener las certificaciones necesarias que estas empresas requieren para operar.

Por último, cabe destacar que Walter también ha iniciado su expansión en Estados Unidos, tras incorporar un director comercial local que ya ha arrancado operaciones y opera con sus primeros clientes en el mercado norteamericano, incluyendo compañías como ProsperAI o Didit, en el marco de su estrategia de crecimiento internacional.

"El informático de toda la vida que te resuelve tus problemas de IT en la compañía no es nuestro foco", indica Marc. Y es que Walter no sustituye a este profesional interno porque su objetivo es "ser la herramienta que este utiliza para equipar a los empleados", reemplazando únicamente al "proveedor local de toda la vida que no te puede dar soporte en otros países", apostilla Carlos.

Mentes inquietas en un mundo que no para de moverse y que obliga a surfear la ola de la IA gracias a los mejores. Prepararse para una competición de fitness es lo más liviano que estos emprendedores han tenido que afrontar en su corta, pero prolífica, trayectoria emprendedora.