Una cuántica europea a una sola voz: la propuesta de Qilimanjaro para aunar fuerzas frente a Estados Unidos y China

Las claves

Las claves Generado con IA Qilimanjaro Quantum Tech ha desarrollado el tercer ordenador cuántico del Barcelona Supercomputing Center, empleando tecnología 100% europea. La CEO de Qilimanjaro, Marta Estarellas, propone unificar fuerzas en Europa mediante consorcios fuertes, siguiendo el modelo Airbus, para competir con Estados Unidos y China. La empresa defiende la apertura de la tecnología cuántica a la comunidad científica europea como catalizador de innovación y crecimiento. Qilimanjaro prepara su expansión con una ronda de inversión de 50 millones de euros y planea abrir nuevas sedes en Madrid, Estados Unidos y Asia.

Aún resuena con fuerza en el sector tecnológico europeo el hito con sello español conseguido no hace ni tres semanas. El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) presentaba su tercer ordenador cuántico, completando su puesta en marcha Marenostrum-Ona, una infraestructura desarrollada por la empresa Qilimanjaro Quantum Tech con chips y software con desarrollo español y tecnología 100% europea.

Fue un momento culmen para la cuántica en España y, por extensión en Europa, que abre un nuevo tiempo donde la región no está dispuesta a tirar la toalla en la carrera por esta floreciente industria donde, aquí sí, aún no hemos perdido la batalla por el liderazgo.

Es lo que viene defendiendo desde hace tiempo Marta Estarellas, CEO de Qilimanjaro, quien atiende a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL pasada la presentación del tercer ordenador cuántico que han suministrado al BSC y reposado y asumido ya todo lo que ha supuesto llegar a este momento de punto de inflexión.

"Esta es la tercera máquina que instalamos en el BSC, uno de los centros de supercomputación más potentes de Europa. Es un referente que centraliza desde España un hub de innovación que gira alrededor del Marenostrum 5, una máquina que te permite abordar problemas muy complejos en química, en ciencia de los materiales, en estudio del clima y, en definitiva, en un amplio abanico de vertientes".

Para Estarellas, es muy importante tener en cuenta el contexto y el camino que ha llevado al BSC, a Qilimanjaro y a la cuántica en España y Europa al punto "donde estamos a día de hoy".

"A pesar de que estas tecnologías aún están en un estado de crecimiento y maduración, ponerlas en abierto para la comunidad científica e innovadora es un catalizador de aceleración de la propia innovación"

"Estamos hablando de avanzar en la capacidad de utilizar ordenadores, máquinas que hasta el momento nos han ayudado enormemente a resolver problemas de forma más eficiente que cuando lo hacíamos a mano. Desde estudiar mejor la aerodinámica de aviones a encontrar moléculas para curar enfermedades que entonces no tenían cura. Al final lo que estamos haciendo con la computación cuántica es ir un paso más allá en esa capacidad de seguir resolviendo cuestiones científicas y de ingeniería que los ordenadores actuales no pueden resolveren", añade Estarellas.

Es en este punto de la conversación donde cobra especial importancia el carácter abierto de esta infraestructura como seña de identidad diferenciadora de la cuántica que se crea en España y en Europa.

"A pesar de que estas tecnologías aún están en un estado de crecimiento y de maduración, ponerlas en abierto para la comunidad científica e innovadora es un catalizador de aceleración de la propia innovación", apunta la CEO de Qilimanjaro.

A diferencia de los modelos de otros países, esta tecnología tan disruptiva y transformadora está disponible en abierto en Europa, lo que propicia que ingenieros y desarrolladores actúen como "contribuidores" y "ayuden a guiar el desarrollo de la tecnología hacia aplicaciones útiles", reitera la experta en cuántica.

Una cuántica europea unida

Marta reconoce que, como es bien sabido, España y Europa "no cuentan con la tracción de capital masivo que tiene Estados Unidos para desarrollar su carrera cuántica", y cita como ejemplo el "Proyecto Génesis", un macroproyecto gubernamental estadounidense, conocido también como "el nuevo Proyecto Manhattan".

Se trata de una macroiniciativa federal -más de mil millones de dólares- encaminada a revolucionar la investigación científica mediante la integración masiva de IA y supercomputación, incluyendo la computación cuántica.

"Hay que superar la fragmentación europea. Para ello, se debe aglutinar capacidades y empresas en consorcios fuertes, siguiendo el modelo de Airbus en la aviación, para evitar que cada estado miembro intente tener su propio 'campeón' de forma aislada"

Estarellas aboga por emular en computación cuántica el modelo que Europa siguió con Airbus, como una manera de trabajar unida y cohesionada con las capacidades desarrolladas en los distintos Estados miembro, centralizando así la atracción de capital".

Porque, eso sí, Estarellas se muestra contundente con esta advertencia: "El dinero, sí o sí, tiene que llegar".

Marta Estarellas, CEO de Qilimanjaro Quantum Tech.

"Hay que superar la fragmentación europea. Para ello, se debe aglutinar capacidades y empresas en consorcios fuertes, siguiendo el modelo de Airbus en la aviación, para evitar que cada estado miembro intente tener su propio 'campeón' de forma aislada", detalla Estarellas.

De esta forma, la colaboración y el uso de software libre e infraestructura abierta se presentan como las herramientas para contrarrestar la falta de capital que ayudarán a dar la vuelta a la situación.

"Si tú empiezas a aglutinarte, a nuclearte y ya no eres 50 empresas, sino cuatro o cinco grandes, el capital se verá más centralizado, con lo cual sí podremos competir más con las enormes rondas que se están levantando fuera de Europa".

Estarellas añade un requisito más para avanzar en el desarrollo de la cuántica en Europa: "Hay que preparar a nuestros ingenieros en la operativa, mantenimiento y calibración de estos sistemas", precisa.

Centros de datos, gigafactorias e hiperescalares

En la visión a futuro de Qilimanjaro, también se vislumbra una propuesta disruptora que pone en su punto de mira centros de datos, gigafactorias e hiperescaleres.

La experta en computación cuántica aboga por "empezar ya mismo a integrar computación cuántica en estas infraestructuras", "en lugar de esperar a que la tecnología madure por completo".

De izquierda a derecha: Diego Fernández, Senior Quantum Engineer; Marta Estarellas, CEO; y David Eslava, Head of Systems & Engineering de Qilimanjaro Quantum Tech, frente a los tres ordenadores cuánticos instalados por Qilimanjaro en el Barcelona Supercomputing Center.

La razón es clara: "Vayamos poco a poco trasladando esta visión a estos centros más profesionalizados. Veamos qué pasa, porque puede ser un paso muy atrevido, incluso algunos dirán un poco prematuro, pero en esta carrera no hay pasos prematuros".

"No estoy diciendo 'vamos a escalar primero la tecnología, vamos a madurarla y luego ya la integraremos'. Lo que defiendo es hacerlo en paralelo. Vamos a ir integrando lo que tenemos y ya lo actualizaremos; y mientras tanto, seguimos escalando la tecnología, encontrando mejores chips, mejores algoritmos, etc. Si realmente queremos estar en esta carrera, hay que llevar estas dos líneas en paralelo todo lo que podamos".

Por otra parte, Qilimanjaro está inmersa en una política de expansión sustentada en una ronda de inversión de aproximadamente 50 millones de euros que la compañía tiene en marcha en la actualidad. Esta inyección de capital tiene como objetivo principal llevar la tecnología cuántica de la empresa más allá de Barcelona, explorando mercados nacionales e internacionales de forma paralela.

La sede actual de la empresa está en el Poblenou. A partir de ahora, la compañía está en disposición de establecerse en otros emplazamientos, entre los que Madrid tiene grandes posibilidades de albergar la primera sede de la spinoff fuera de Barcelona.

El aterrizaje de Qilimanjaro en Madrid

La motivación es clara, según explica Estarellas: “Queremos poder nutrirnos el ecosistema activo generado por instituciones como el CSIC, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Politécnica (UPM) y generar grandes sinergias, como ha sucedido aquí en Barcelona”.

De esta forma, actuarían como un polo tractor de talento, permitiendo que los investigadores locales “no tengan que emigrar al extranjero, y ser una ventaja competitiva frente a gigantes como IBM o Google”.

"Queremos poder nutrirnos el ecosistema activo generado por instituciones como el CSIC, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Politécnica (UPM)"

Fuera de nuestras fronteras, Qilimanjaro tiene en su radar dos geografías: EEUU y Asia, donde abrirá su primera sede fuera de España.

En esta terna, Estados Unidos se perfila como una opción muy probable para albergar esa primera oficina internacional. “El objetivo allí es abrir mercado, buscar oportunidades comerciales y, sobre todo, establecer colaboraciones estratégicas para resolver desafíos comunes de escalado tecnológico”, indica Estarellas.

El potencial de Asia y, en concreto de Singapur, es también crítico para Qilimanjaro. La CEO de la compañía lo define como “el lugar ideal para centralizar sus operaciones” en la región. Desde allí, pretenden conectar con el interés creciente en infraestructuras cuánticas de países como Indonesia, Malasia, Vietnam, Tailandia y Japón.

Los "dos últimos años han sido más que intensos" para Qilimanjaro, nos confesaba Marta Estarellas, en los primeros momentos de nuestra entrevista. A tenor de todo lo que nos ha contado a continuación, no serán los últimos con este nivel de actividad. La carrera por la cuántica no ha hecho más que comenzar.