La disrupción española que mima el planeta y contribuye a la defensa del modelo europeo de crecimiento

Las startups de tecnologías limpias suponen una oportunidad para España y Europa en la defensa de las señas de identidad de la región de la mano de la tecnología y la disrupción frente a otros modelos de crecimiento con EEUU y China a la cabeza.

Las claves

Las claves Generado con IA España y Europa están apostando por la innovación sostenible como motor económico y de valor, destacando el papel de startups en climatetech, energía, economía circular y agrofoodtech. El ecosistema español de climate tech se encuentra entre los diez mayores de Europa, con empresas referentes como Cabify, Wallbox, Plexigrid, H2site y Solarmente, entre otras. Startups españolas de economía circular y agroalimentación, como Plastic Energy, Captoplastic, Heura o MOA Foodtech, están impulsando modelos de producción más sostenibles y competitivos. La inversión de impacto en España alcanzó los 1.517 millones de euros en 2023, con un crecimiento del 26%, aunque aún existe un amplio margen para reforzar el liderazgo europeo en sostenibilidad.

Hace tiempo que la disrupción y la innovación relacionada con las sostenibilidad dejó de ser en España y, por extensión en Europa, un postureo o una bonita carta de presentación -el conocido como greenwashing- para convertirse en una palanca de crecimiento económico y generación de valor.

A nadie escapa que la progresión y escalado de estas compañías, muchas de ellas startups con un gran talento en su seno y propuestas muy disruptivas, no está llegando a la velocidad que exige la emergencia climática.

Urge no sólo un ecosistema startup maduro en este campo, sino también un sector del capital con foco sostenibilidad que entienda los tiempos y las particularidades de esta industria, al tiempo que desde la esfera pública también se deben alentar las sinergias necesarias para movilizar más dinero privado y ponerlo al servicio de estas startups.

Se está en la senda correcta, pero el cambio climático y la incertidumbres globales exigen avanzar a mayor velocidad.

Con la llegada de la Administración Trump a la Casa Blanca y la reconfiguración del tablero geopolítico en estos dos años la innovación y la tecnología han escalado hasta los primeros puestos de las prioridades de los Estados, y ahí, las startups vinculadas con la sostenibilidad, las tecnologías limpias y el impacto se han vuelto más estratégicas que nunca para España, y cómo no, para Europa.

De la mano de la sostenibilidad, España y Europa tienen ante sí la oportunidad de demostrar su liderazgo y señas propias de crecimiento. El sector privado da múltiples ejemplos de ellos con proyectos disruptores que se han ganado el respeto dentro y fuera de nuestras fronteras.

A nadie escapa que la inteligencia artificial es la tecnología del momento, pero más allá de la ola y el hype, España continúa fortaleciendo su posicionamiento en sectores tecnológicos estratégicos como climatetech. Así lo deja patente el último informe el informe The Spanish Tech Ecosystem Report 2026, elaborado por Dealroom.co junto a BBVA Spark, Kfund, Endeavor, GoHub Ventures, SpainCap, Wayra y Enisa.

Según el estudio, de referencia en España en el sector startup, el climate tech español ya se sitúa entre los diez mayores de Europa por número de compañías, con empresas top como Cabify o Wallbox al hablar de movilidad sostenible, pero con muchas otras que vienen escalando con paso firme.

Plexigrid, H2site, Matteco, Build to Zero, Hesstec, Solarmente o Bamboo Energy son algunas de ellas en el campo de la energía, almacenamiento y descarbonizacion industrial.

Sus propuestas se han colado en la primera línea de las soluciones europeas que están apostando por un nuevo modelo energético y ha llevado a los equipos fundadores españoles a medirse en calidad con propuestas de países europeos donde la sostenibilidad y el impacto llevan años de ventaja.

A la lista se añaden otras startups en el área de la economía circular con un escalado muy favorable en los últimos años como Plastic Energy, Captoplastic, Cocircular o Gravity Wave. Un uso más racional de los recursos naturales, que den vida a otros materiales y que generen riqueza durante todo el proceso sin perder de vista la trazabilidad es posible y estas startups lo están demostrando.

Soluciones 'agrofoodtech'

Desde el sector agrario, se suman a este listado de compañías disruptivas que impulsan una economía más sostenible y competitiva proyectos de agrofoodtech que no sólo están cambiando cómo se producen los alimentos, sino también cómo está en marcha una alimentación del futuro más concienciada con nuestro entorno.

Y es que la implementación en el campo de tecnologías muy disruptivas como la IA permiten no sólo unos modelos de producción más sostenibles, sino también se erigen en palanca para el necesario relevo generacional que exige este sector.

Prueba de ello son las iniciativas impulsadas en España por Hewav, Cropi, Widhoc Smart Solutions, BrioAgro, Agrow Analytics, Nax Solutions, entre muchas otras, todas encaminadas a poner la tecnología más puntera al servicio del agricultor para facilitarle la vida y propia una producción más competitiva y eficaz que, como apuntábamos, anime a los jóvenes a ponerse al frente de las explotaciones y evitar el temido efecto de la España vaciada.

Por su parte, en el campo foodtech, los emprendedores que están construyendo una alimentación más responsable, consciente de su impacto en nuestra salud y en el planeta, cuenta en España con referentes como Heura, MOA Foodtech, Oscillum, Naria, To Good to Go, Néboda, Bioprocesia, o Cocuss, entre otras.

Alternativas de carne 100% vegetales, iniciativas que brindan una segunda vida a los residuos y subproductos de la industria agroalimentaria (como el bagazo o la caña de azúcar) para convertirlos en ingredientes y proteínas alternativas o soluciones punteras contra el desperdicio alimentario están detrás de esta prometedora cantera de emprendedores que están construyendo desde el presente la alimentación del futuro.

Sería injusto concluir esta radiografía a la disrupción española que trata de cuidar el planeta sin mencionar los proyectos emprendedores que abogan por un mejor uso del agua, sobre todo con el foto puesto en la industria. Cimico o Uraphex han desarrollado punteras soluciones que ya son una realidad y ayudan a cientos de compañías en esta mayúsculo reto.

1.517 millones de inversión de impacto

Hay cantera, ahora sólo falta, una financiación al alza. El ecosistema no va mal encaminado, pero se necesita avanzar a mayor velocidad. SpainNAB ha cifrado el volumen total de inversión directa y financiación bancaria de impacto en España en 2023 -último ejercicio del que se disponen de datos totales- en 3.257 millones de euros.

De esta cifra, 1.517 millones de euros correspondieron estrictamente a inversión de impacto, lo que marcó un crecimiento interanual del 26%.

Pese al repunte, importante a todas luces, el margen de crecimiento todavía es muy grande para avanzar en la construcción de soluciones disruptivas que ayuden a luchar contra la emergencia climática y, al mismo tiempo, a posicionar a España y Europa como líder europeo en este campo.