Nanopartículas poliméricas que encapsulan los fármacos oncológicos para reducir los efectos secundarios

Josep Rocas Sorolla, CSO y cofundador de Polar Nanopharma, e Iván Ramos Tomillero, CEO and cofundador de la compañía.

Las claves

Las claves Generado con IA Polar Nanopharma desarrolla nanopartículas poliméricas que encapsulan fármacos oncológicos para reducir los efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer. La startup, spin-out de Ecopol Tech, ha sido reconocida con el premio a la startup de mayor impacto en la V edición del LifeTech Summit en UCAM Hitech. Su tecnología permite modular la liberación de medicamentos, mejorar la acumulación en tumores y aumentar la dosis máxima tolerada, especialmente en cáncer de pulmón y mama. El equipo se encuentra en fase preclínica, centrado en validar la eficacia y seguridad de su plataforma en modelos animales y busca financiación para continuar su desarrollo.

La biomedicina tiene en España magníficos exponentes de cómo la investigación puertas adentro del laboratorio se puede llevar al mercado a través de una propuesta emprendedora que contribuya a la mejora de la calidad de vida de millones de personas.

Polar Nanopharma es uno de estos casos en que el mejor talento aflora tras años de trabajo en el ámbito académico y comienza a transitar con paso firme el siempre complicado trayecto que conduce a la comercialización y, en última instancia, impacta en el paciente.

La compañía cofundada por Josep Rocas (CSO) e Iván Ramos (CEO) está de enhorabuena. Recientemente ha sido distinguida con el premio a la startup de mayor impacto en la V edición del LifeTech Summit en UCAM Hitech, un reconocimiento que amplifica la labor que el equipo viene desarrollando desde 2024.

En ese año echaba a andar la propuesta en Arboç (Tarragona) con una idea muy clara: "Desarrollar nanomedicinas que ayuden a que los tratamientos contra el cáncer puedan ser más seguros y tolerables para los pacientes".

Así lo explica para DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Iván Ramos, cofundador y CEO de Polar Nanopharma. "La compañía surge como una spin-out de Ecopol Tech, una empresa industrial especializada en polímeros avanzados. Durante años, Ecopol Tech había desarrollado una tecnología propia de encapsulación basada en nanopartículas poliméricas, con potencial para mejorar cómo se administran determinados fármacos".

"Queremos que el paciente no sólo tenga acceso a terapias eficaces, sino que pueda recibirlas con menos daño asociado al tratamiento" Iván Ramos, CEO y cofundador de Polar Nanopharma

Detrás del proyecto están el propio Iván Ramos y Josep Rocas, doctor en Ingeniería Química, fundador de Ecopol Tech y socio fundador de ambas compañías. "Durante años ha impulsado el desarrollo de polímeros avanzados y ha reinvertido conocimiento, capacidades industriales y recursos en explorar aplicaciones biomédicas", relata a esta redacción el CEO, quien es, por su parte, doctor en Química Orgánica, y aporta experiencia en desarrollo de fármacos, terapias dirigidas y proyectos de I+D en oncología, desde el diseño molecular hasta etapas más próximas a producción y validación preclínica.

Y en el fondo de toda la filosofía de Polar Nanopharma una motivación tan humana como potente: "La quimioterapia y otros tratamientos contra el cáncer siguen siendo esenciales, pero todos conocemos a alguien que ha sufrido sus efectos secundarios. Polar NanoPharma nace con la idea de utilizar la química y la nanotecnología para mejorar tratamientos que ya tienen valor, pero que todavía generan un coste físico muy alto en muchos pacientes.

El galardón de Polar Nanopharma en LifeTech Summit fue recogido por su CEO, Iván Ramos Tomillero, y entregado por María José Bernal, Head of Business Development Area del INFO Región de Murcia.

"Queremos que el paciente no sólo tenga acceso a terapias eficaces, sino que pueda recibirlas con menos daño asociado al tratamiento", recalca Iván Ramos.

Su tecnología da de lleno en una necesidad de nuestro tiempo. Muchos tratamientos oncológicos funcionan, pero su toxicidad limita hasta dónde pueden llegar. En la práctica, eso puede significar reducir dosis, interrumpir tratamientos o asumir efectos secundarios que afectan profundamente a la calidad de vida del paciente, según explica el experto.

Polar Nanopharma mejora ese equilibrio entre eficacia y seguridad. Y lo hace a través de nanopartículas poliméricas capaces de encapsular fármacos oncológicos para modificar cómo se distribuyen en el organismo.

"Dicho de forma sencilla: queremos llevar más fármaco donde hace falta y menos donde hace daño".

Proteger el fármaco y moderar su liberación

Y para ello es crucial el conocimiento atesorado previamente en Ecopol Tech. "Estos sistemas permiten encapsular diferentes tipos de moléculas, proteger el fármaco, modular su liberación y mejorar su comportamiento en modelos biológicos".

En estudios publicados, plataformas de este tipo han mostrado capacidad para mejorar parámetros clave como toxicidad, biodistribución, farmacocinética y acumulación tumoral.

"Por ejemplo, en un estudio con plitidepsina, un fármaco anticancerígeno lipofílico, la encapsulación en nanopartículas de poliuretano-poliurea permitió aumentar tres veces la dosis máxima tolerada en ratón y mejorar parámetros farmacocinéticos relevantes".

El experto nos brinda un ejemplo más del potencial de su propuesta. "También se han desarrollado nanocápsulas con comportamiento sensible al microambiente tumoral, aprovechando características como el pH ácido del tumor o condiciones intracelulares específicas para favorecer la acumulación o liberación del activo".

Los cofundadores en otra imagen de archivo.

El foco inicial de la spinoff está en tumores sólidos con alta necesidad médica, como el cáncer de pulmón de células no pequeñas y el cáncer de mama triple negativo.

"No buscamos prometer soluciones mágicas ni sustituir todo lo que existe. Nuestro objetivo es más concreto y, precisamente por eso, creemos que puede tener mucho impacto: mejorar tratamientos que ya han demostrado valor, reduciendo el coste biológico que pagan los pacientes".

Polar NanoPharma está en fase preseed y centrada en validación preclínica. "Partimos de una tecnología licenciada, con una base científica previa, y ahora el objetivo es generar datos propios orientados al desarrollo de productos oncológicos".

En 2026 aspiran a cerrar una ronda preseed de 400.000 euros destinada principalmente a acometer los experimentos necesarios en modelos animales de eficacia y seguridad.

"No buscamos soluciones mágicas ni sustituir todo lo que existe. Nuestro objetivo es más concreto y, precisamente por eso, creemos que puede tener mucho impacto" Iván Ramos, CEO y cofundador de Polar Nanopharma

Estos estudios son críticos para demostrar que su plataforma puede mejorar el perfil terapéutico de fármacos oncológicos y generar un paquete de datos sólido para atraer inversión adicional, socios farmacéuticos y futuras colaboraciones de desarrollo.

En cuanto a producto, la compañía está explorando indicaciones de alta necesidad médica en tumores sólidos, especialmente cáncer de pulmón de células no pequeñas y cáncer de mama triple negativo.

También está trabajando en la estructuración de colaboraciones con grupos clínicos y de investigación de referencia. "En el entorno Hospital Clínic-IDIBAPS estamos gestionando posibles acuerdos y proyectos, aunque en esta fase preferimos comunicarlo con prudencia hasta que esté formalizado".

"Nuestra estrategia es avanzar paso a paso: seleccionar bien el activo y la indicación, desarrollar la formulación, validar eficacia y seguridad en modelos animales y construir una hoja de ruta regulatoria que nos acerque a clínica", argumenta el CEO.

Eficiencia y avances paso a paso

En esta fase inicial, el modelo de la spinoff está focalizado en la eficiencia: un equipo fundador compacto, una tecnología licenciada, acceso a capacidades técnicas de Ecopol Tech y una red de colaboradores científicos y clínicos.

"Tras cerrar financiación, queremos incorporar perfiles especializados en química orgánica, caracterización de nanopartículas, farmacología preclínica, regulación y desarrollo de negocio. También nos interesan perfiles técnicos con motivación por el desarrollo de fármacos, los sistemas de liberación y la oncología".

En esencia, Polar Nanopharma busca personas "que quieran construir tecnología con impacto real: no solo formular nanopartículas, sino acercar terapias más seguras a pacientes que necesitan mejores opciones". Poco más se puede apostillar. Un camino apasionante por delante que sólo ha hecho que comenzar.