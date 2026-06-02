El ecosistema emprendedor avanza hacia la igualdad con un repunte de la intención por crear nuevos proyectos

Las claves

Las claves Generado con IA La intención de emprender en España sube al 13,8 %, con un crecimiento de 2,6 puntos, según el Informe GEM España 2025-2026. La igualdad de género avanza: mujeres y hombres emprenden en proporciones muy similares (7 % y 8 %, respectivamente). La adopción de tecnología es clave: el 29 % de los emprendedores iniciales ya integra inteligencia artificial en sus negocios. El miedo al fracaso sigue siendo un freno para el 55 % de la población, a pesar del aumento de referentes y oportunidades percibidas.

Que el ecosistema emprendedor español es cada vez más maduro ya nadie lo discute. Sin embargo, este 2 de junio se han conocido nuevos datos que ponen negro sobre blanco y atestiguan una tendencia muy positiva para el sector: el avance en materia de igualdad y el aumento en la intención de poner en marcha nuevos proyectos.

Así se desprende de la presentación del Informe GEM España 2025-2026 (Global Entrepreneurship Monitor), elaborado por el Observatorio del Emprendimiento de España con la colaboración de Enisa.

En un contexto internacional exigente, España mantiene su impulso y refuerza una cultura emprendedora cada vez más consolidada. El informe señala que crece el número de personas que consideran el emprendimiento como opción profesional: la intención de iniciar un negocio en los próximos tres años alcanza el 13,8 %, tras aumentar 2,6 puntos porcentuales, consolidando la recuperación tras el estancamiento del año anterior.

Este avance también se refleja en la actividad real. La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA), que mide a quienes lideran negocios de menos de tres años y medio, se sitúa en el 7,8 %, con un incremento de 0,6 puntos. Asimismo, el emprendimiento consolidado avanza hasta el 7,4 % (1,4 puntos más), lo que evidencia una mayor madurez del tejido empresarial.

El dinamismo del ecosistema también se refleja en el movimiento empresarial: aunque crecen las iniciativas, el abandono por cierre o traspaso aumenta ligeramente hasta el 3,7 %, señal de un entorno más activo y competitivo.

La presidenta del Observatorio del Emprendimiento en España, Ana Fernández Laviada, ha señalado que "el porcentaje de población que manifiesta su intención de iniciar una actividad por cuenta propia en los próximos tres años ha aumentado un 2,6 %, hasta alcanzar el 13,8 %".

Por su parte, Carolina Rodríguez, consejera delegada de Enisa, ha subrayado que "la cultura del emprendimiento sigue escalando posiciones en la sociedad y creciendo el interés en la población, gracias, en parte, al impulso de políticas públicas orientadas a desarrollar el talento emprendedor y a las numerosas iniciativas y alianzas público-privadas existentes en todos los territorios de nuestro país".

Un ecosistema diverso e inclusivo

El informe refleja un entorno cada vez más equilibrado, donde mujeres y hombres emprenden en proporciones muy similares (7 % y 8 %, respectivamente), consolidando la tendencia hacia la igualdad.

Además, la formación juega un papel relevante: las personas con estudios universitarios duplican la intención de emprender (60%) frente a quienes no cuentan con este nivel educativo.

También destaca el dinamismo de la población migrante, cuya tasa de actividad emprendedora alcanza el 13,8 %, casi el doble que la media nacional, y cuya intención emprendedora se sitúa en el 27 %, reforzando su contribución al desarrollo económico.

Por otra parte, la tecnología se consolida como uno de los principales motores del emprendimiento. En particular, el uso de la inteligencia artificial gana terreno: el 29 % de las personas emprendedoras en fase inicial la integra de forma global en sus negocios, cuatro puntos más que el año anterior.

No obstante, otras soluciones digitales siguen liderando su adopción: comercio electrónico (46 %), análisis de datos (40 %) y computación en la nube (40 %).

A medio plazo, el ecosistema muestra una visión prudente: la expectativa de uso de la IA a tres años apenas alcanza el 34%, y su adopción entre empresas consolidadas sigue siendo menor (19 %), aunque en crecimiento.

Principales áreas de mejora en el ecosistema

Aunque los resultados son positivos con carácter general, el informe también identifica áreas de mejora. España alcanza una puntuación de 4,4 sobre 10 en el Índice Nacional del Contexto Emprendedor (NECI), ligeramente superior a la de 2024, pero aún en la mitad inferior de los países analizados.

Esta mejora se vincula al impacto favorable de las políticas públicas, especialmente a nivel local, donde los programas de apoyo contribuyen a estimular el emprendimiento, favorecer la participación femenina e impulsar la adopción tecnológica.

No obstante, persisten retos como el impulso del emprendimiento desde la educación, la simplificación administrativa y la reducción de barreras de acceso al mercado, ámbito peor valorado (3,8/10).

El miedo al fracaso: el gran hándicap

También hay otros datos que merecen ser destacados por la percepción que la sociedad tiene del emprendimiento, que sigue mejorando. El 59% de la población afirma contar con contactos o referentes el nivel más alto registrado y tres veces superior al de hace 15 años.

Asimismo, crece la percepción de oportunidades de negocio tanto entre quienes emprenden como entre quienes aún no lo hacen. Sin embargo, el miedo al fracaso continúa siendo un freno para el 55 % de la población, lo que pone de relieve la necesidad de seguir avanzando en cultura emprendedora.

El sector servicios concentra el 85 % de los nuevos negocios creados en 2025, consolidándose como principal ámbito de oportunidad.

Más de la mitad de estas iniciativas incorporan innovación en productos o procesos e integran prácticas sostenibles para reducir su impacto ambiental.

Esto evidencia un modelo emprendedor alineado con las demandas sociales, económicas y medioambientales actuales.

La jornada ha incluido una mesa redonda centrada en el emprendimiento sénior, en la que se puso en valor el creciente protagonismo de los emprendedores de mayor edad dentro de un ecosistema cada vez más diverso y maduro.

Moderado por Iñaki Ortega (Ageingnomics), el debate ha contado con la participación de Loreto Fernández (GEM Galicia), Juan Fernández (Ageingnomics), Carmen Olmedo (ganadora del programa TaleS 2025) y Manuel de Timoteo (fundador de The Brubaker), quienes analizaron las oportunidades, retos y aportaciones diferenciales del talento sénior, destacando su experiencia, resiliencia y capacidad para impulsar proyectos sólidos.

asa