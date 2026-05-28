El copiloto del médico que pone a trabajar a los agentes de IA para acelerar la operativa y mejorar la calidad asistencial

Las claves

Las claves Generado con IA La plataforma Itelcare utiliza agentes de IA para automatizar tareas administrativas y rutinarias en el sector salud, liberando tiempo para los profesionales médicos. Itelcare integra protocolos certificados para el seguimiento de pacientes crónicos y genera alertas inteligentes en tiempo real ante cualquier anomalía en las constantes del paciente. La herramienta permite el seguimiento remoto de pacientes mediante dispositivos conectados y garantiza máxima precisión en la recogida de datos clínicos. En teledermatología, Itelcare multiplica la productividad al analizar imágenes y datos clínicos con IA, proponiendo diagnósticos que son validados por dermatólogos en el 95% de los casos.

La inteligencia artificial, y en concreto, esta nueva fase en la que los agentes de IA se han colado en nuestro día a día, conlleva un profundo proceso de transformación de la economía y nuestra sociedad.

Sin embargo, una cosa es cacharrear con ChatGPT o Copilot, y otra muy diferente introducir estas tecnologías tan disruptivas y transformadoras en sectores o nichos de nuestra realidad donde el error no es asumible. El sector salud es una de ellas. La inteligencia artificial tiene potencialmente un recorrido más prometedor y realmente revolucionario en la medicina y el sector salud, pero por la propia materia que atiende, el bienestar de las personas, hay que ser extremadamente cuidadoso con cómo se aplica la IA.

Como en casi todo en la vida, en el término medio reside la virtud. Una propuesta tecnológica de la empresa Kerox, spinoff de la Universidad Politécnica de Madrid, ha logrado conjugar sencillez, eficiencia y seguridad al identificar esos casos de uso donde los agentes de IA se ocupan de las labores más mundanas o rutinarias del facultativo y ejerce a modo de copiloto, entendido como ese compañero que está al servicio de quien dirige la nave y cuya principal tarea es asistir y ayudar.

"Nuestra filosofía es que hay mucho espacio para agentes de inteligencia artificial sencillos que solucionen problemas concretos del médico y, en particular, de sus tareas administrativas y de su día a día". Estos agentes automatizan la redacción de informes y la codificación estandarizada, atacando directamente la burocracia que resta tiempo a la consulta".

Habla para DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Ignacio Gómez, socio fundador y CEO de Kerox. Para entender cómo se lleva a la práctica esta visión hay que mirar a Itelcare, una plataforma de salud digital con una gran adaptabilidad a los diferentes entornos asistenciales.

Versatilidad y adaptabilidad de Itelcare

Itelcare incorpora protocolos certificados que automatizan el seguimiento de pacientes crónicos (EPOC o insuficiencia cardíaca) mediante alertas en tiempo real. Según explica el CEO, estas enfermedades son prioritarias debido a su gran incidencia en la población y a que se adaptan perfectamente a las capacidades técnicas de la solución.

La plataforma utiliza protocolos médicos certificados que permiten automatizar la monitorización. "El sistema genera alertas inteligentes ante cualquier anomalía en las constantes del paciente, lo que permite una intervención proactiva y libera tiempo del profesional", indica.

La tecnología de Itelcare se convierte en un aliado del médico capaz de ocuparse de las tareas burocráticas y mecánicas que aportan menos valor.

Esta capacidad permite una digitalización profunda en áreas clave más allá del hogar, como las residencias de mayores, donde facilita el seguimiento de constantes, detección de descompensaciones y conciliación de medicación.

Para este seguimiento, el paciente utiliza una aplicación móvil conectada mediante Bluetooth o WiFi a kits médicos personalizados (como tensiómetros, pulsioxímetros o ECG). Ignacio subraya que esta integración nativa garantiza que la información recogida sea "100% precisa", evitando errores manuales y ofreciendo máxima fiabilidad clínica.

Mayor productividad en teledermatología

También supone un aliado en teledermatología, "un módulo que multiplica por diez la productividad", detalla el socio fundador.

“El paciente se toma una fotografía de la lesión y la envía a través de la plataforma. Complementariamente, un chatbot le realiza preguntas sobre síntomas que no son visibles en la imagen, como si la zona le pica o le duele, para completar el cuadro clínico".

En ese punto, la IA se pone a trabajar. "Analiza tanto la imagen de la lesión como los datos clínicos recopilados para identificar lesiones sospechosas y realizar un seguimiento. El sistema genera entonces una propuesta de informe automático que incluye un diagnóstico preliminar y un plan de tratamiento”.

Pero el proceso aún no ha acabado. Falta la validación médica del humano: “Un dermatólogo real recibe la propuesta de la IA y, en aproximadamente el 95% de los casos, solo necesita validarla con un ok al coincidir con el criterio del sistema".

"No se trata de sustituir al médico, sino de ser ese aliado para que sea más eficaz; casi todo lo que hacemos está orientado hacia la eficiencia" Ignacio Gómez, socio fundador y CEO de Kerox

Ignacio es tajante sobre el papel de la IA y del humano: "No se trata de sustituir al médico, sino de ser ese aliado para que sea más eficaz; casi todo lo que hacemos está orientado hacia la eficiencia".

Y es que, en la base de Itelcare está esa idea inicial con la que nació el proyecto, lograr que la tecnología se encargue de las tareas de "menor valor", como el registro continuo de variables o la documentación de informes. De este modo, el médico puede dejar de "picar" datos y dedicar su tiempo a lo que realmente importa: "valorar casos y buscar tratamientos", concluye Ignacio Gómez.

Quizás en un futuro no muy lejano la IA es capaz de asumir tareas de responsabilidad en el área de la salud ahora sólo reservadas al ser humano. Todo dependerá de la velocidad a la que madura esta tecnología y de lo que las personas, en última instancia, convenimos que pueda llegar a hacer.

Sin embargo, no hace falta esperar para, ya en el presente y con propuestas como la de Itelcare, poder ayudar de forma segura y eficaz a los profesionales del sector a disponer de más tiempo para dedicarlo a una mayor calidad asistencial, dejando las tareas más tediosas y de menor valor en manos de las máquinas. Tecnología no del mañana, sino del presente, para ser disfrutada ahora.