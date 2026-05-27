El 'fintech' español, palanca de la mejora del sector financiero tradicional con la regulación como principal desafío

La nueva junta directiva de la AEFI liderada un mandato más por Arturo Mac Dowell (en el centro de la imagen).

Las claves

Las claves Generado con IA El sector fintech español ha impulsado la modernización y competitividad del sistema financiero tradicional, especialmente gracias a su madurez y transición hacia modelos B2B. La regulación europea es vista como el principal desafío para las fintech, ya que su carácter prescriptivo y ambiguo dificulta la innovación y el crecimiento frente a otras regiones. La Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) aboga por un marco supervisor más favorable a la innovación y la competencia, similar al modelo británico de la FCA. Las fintech españolas han sido pioneras en el uso de inteligencia artificial, aplicándola desde hace años en áreas como la categorización bancaria y los 'roboadvisors'.

El sector fintech es uno de los nichos más maduros del prolífico ecosistema startup español. Sin duda, en su ADN lleva escrito ese maridaje perfecto entre finanzas y tecnología que, con el devenir de los años, se ha convertido en palanca de prosperidad y competitividad para la economía española -con las entidades financieras tradicionales como uno de los principales beneficiarios, aunque de este tema, hablaremos un poco más adelante-.

La Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), que aglutina a 130 compañías, cerca de 10.000 profesionales y cuenta con una veintena de partners empresariales, jurídicos y académicos, está de celebración este 2026. Una década ha transcurrido ya desde que la entidad echara a andar y, llegados a este punto, es momento de pararse, mirar atrás y reflexionar.

La magnitud de los logros atesorados hasta la fecha está a la altura de los retos que tocan a la puerta del fintech español. De lo que ha funcionado y, sobre todo, de los deberes pendientes ha tomado buena nota la nueva junta directiva de AEFI que continuará siendo liderada durante cuatro años más por Arturo Mac Dowell, a quien DISRUPTORES - ESPAÑOL entrevistaba en 2022, cuando llegó al cargo por primera vez.

En este segundo mandato, Mac Dowell, también en conversación con esta redacción, hace un repaso a una década -casi 'prodigiosa'- para el sector, y la primera lectura que aflora sobre la mesa se erige en una reafirmación de identidad propia: "Gran parte de la mejora, si no toda, del sector financiero tradicional ha llegado gracias a haberse apoyado en fintech".

Este hecho no hubiera sido posible sin la madurez de las propias fintech españolas y el pivotaje hacia modelos B2B experimentado en estos diez años. Y es que con la perspectiva que da el tiempo, podemos sostener que 'bancos tradicionales o fintech' es una pantalla que España se pasó hace mucho, zanjando confrontaciones cainitas que hoy resultarían anacrónicas.

"Gran parte de la mejora, si no toda, del sector financiero tradicional ha llegado gracias a haberse apoyado en 'fintech'"

"Cuando surgió el sector en España la mayor parte de las fintech eran compañías B2C que aspiraban a reemplazar a los jugadores tradicionales sirviendo al cliente final. Diez años después hay unos pocos players B2C muy relevantes, pero la mayor parte de la industria ha pivotado o ya ha nacido con esa visión predominante B2B", detalla el presidente de AEFI.

La evolución de la AEFI refleja la transformación de un sector que ha crecido en paralelo a la digitalización de los servicios financieros. A lo largo de esta década, la asociación no solo ha impulsado la generación de conocimiento especializado, sino que ha desempeñado un papel relevante en el diálogo regulatorio, posicionándose como interlocutor habitual en el desarrollo de normativas tanto a nivel nacional como europeo.

Marco regulatorio europeo: el desafío

Es precisamente en la normativa -principalmente la que emana de Europa- donde emergen las principales sombras que acechan el futuro de estas compañías y que, según insiste en la entrevista Mac Dowell, están lastrando el crecimiento y competitividad de las fintech españolas y europeas frente a sus competidores en otras geografías.

"Ser un 'player' europeo hoy en día es más un peaje que una ventaja", sentencia el presidente de AEFI. El representante de las fintech españolas argumenta que existe una desconexión entre el regulador y el sector fintech, con un desconocimiento real de las necesidades del sector privado, lo que motiva en cierta manera la configuración de los marcos normativos que más les impacta como PSD2, el euro digital o la ley de inteligencia artificial, entre otras.

"La legislación europea es muy prescriptiva. En principio sería algo bueno para utilizar, por ejemplo la IA, pero al mismo tiempo es muy ambigua, lo que conlleva problemas para nuestras empresas".

"PSD2 pretendía fomentar la innovación y la competencia en open banking. La realidad es que se ha convertido en una traba cuando llega a la última milla. Si tú le enseñas al Parlamento Europeo la foto actual respecto a lo que votó te diría 'No, eso no es lo que yo quería", explica.

Arturo Mac Dowell, recién reelegido presidente de AEFI.

El euro digital es el tercer ejemplo que el presidente de AEFI pone para entender cómo el marco regulatorio se está convirtiendo en una traba para el escalado de las fintech en la actualidad.

"Prácticamente ha eliminado cualquier capacidad de financiación de soluciones innovadoras al sector financiero privado en los en los próximos años", asegura de forma enérgica.

Y va más allá en su argumentario: "Si finalmente se aprueba [normativa soberanía monetaria] y tiene pinta de que así será, todas las entidades financieras europeas van a tener que gastar su presupuesto de innovación en algo que unos señores del Banco Central Europeo, que la mayoría no han trabajado en la economía privada en su vida, han decidido es lo innovador para Europa".

Mac Dowell no niega "la necesidad del Banco Central Europeo por aumentar el control de la masa monetaria a medida que se reduce el uso del efectivo por parte del público", pero matiza: "Tal y como se ha implementado, me parece una intromisión en el sector privado".

Un marco más favorable a la innovación

Hechas críticas, vayamos con el espíritu constructivo. ¿Cuál es la propuesta de AEFI para contrarrestar los efectos del marco normativo europeo en el sector financiero privado?

El presidente de AEFI reconoce que "cambiar la manera en la que se legisla en Europa es muy complicado", pero "sí estamos peleando por crear un marco supervisor más amigable para innovación y competencia".

"Cambiar la manera en la que se legisla en Europa es muy complicado, pero sí estamos peleando por crear un marco supervisor más amigable para innovación y competencia"

Se trata del gran caballo de batalla de la asociación para el presente mandato que acaba de comenzar. "Tenemos muchos cuerpos legislativos cuyo objetivo es fomentar la innovación y la competencia, y quien se ocupa de supervisarlo, es decir, de verificar que los actores que operan en ese marco legislativo cumplen con lo que dice la ley, son organismos que en su mandato no tienen innovación y competencia".

El ejemplo del Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ayudan a entender su argumentario. "Si te piden que vigiles algo, y tu mandato es garantizar que el sector financiero sea estable y solvente, la innovación y la competencia van a tener una prioridad bajísima".

Y apela al caso de la FCA (Financial Conduct Authority o Autoridad de Conducta Financiera) en Reino Unido para entender el escenario hacia el que se debería evolucionar, marcado por un modelo supervisor Twin Peaks o modelo de picos gemelos.

"En este modelo el supervisor prudencial es uno y el supervisor de conducta es otro. El supervisor de conducta es el que debe tener un mandato de innovación y competencia, como tiene la FCA en el Reino Unido, por ejemplo. En la web de la FCA, te vas al apartado "sobre nosotros" y ya tienes que el objetivo de la FCA es hacer del sistema financiero del Reino Unido el más innovador y competitivo del mundo; que las empresas puedan innovar y competir con total seguridad jurídica".

AEFI, generador de conocimiento

Más allá de la representación institucional, la AEFI ha desarrollado una intensa labor de generación de conocimiento, contribuyendo a estructurar y dar coherencia al discurso del ecosistema. A lo largo de estos diez años, la asociación ha publicado decenas de informes y documentos clave que reflejan la evolución del sector: desde un enfoque generalista inicial hasta análisis por verticales como insurtech, paytech, wealthtech, lending o regtech, así como ámbitos emergentes como los activos digitales o la identidad digital.

Entre la documentación más relevante destacan dos versiones del Libro Blanco del FinTech, el Código de Buenas Prácticas (2018), el Libro Blanco de InsurTech (2019), diversos informes sectoriales y libros blancos de referencia para varias verticales del ecosistema, el informe sobre digitalización del seguro junto a UNESPA (2023) y la celebración de una la primera jornada regulatoria que promueve el principio de proporcionalidad y la regulación como motor de la innovación en el sector financiero.