El 'vigía' español de las grandes presas a escala mundial pone ahora puertos, puentes y carreteras en su punto de mira

Las claves

Las claves Generado con IA La empresa iPresas, nacida como spinoff de la Universitat Politècnica de València, es referente internacional en el análisis de riesgos de grandes presas. iPresas ha evaluado la seguridad de unas 500 presas en más de 30 países y trabaja para organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La compañía valenciana ampliará su metodología de análisis de riesgos a infraestructuras críticas como puertos, puentes y carreteras. iPresas desarrolla una herramienta propia de inteligencia artificial para agilizar y optimizar sus análisis de riesgos en infraestructuras.

Fundada en 2011 como spinoff de la Universitat Politècnica de València (UPV) por Ignacio Escuder, catedrático de la UPV e investigador del IIAMA-UPV, iPresas es un nombre propio en el análisis de riesgos de las mayores presas del mundo.

Su puntera metodología, fruto de años de conocimiento científico y ejemplo de transferencia de conocimiento bien aterrizada en el mercado, se convierte en el mejor garante de la seguridad de estas infraestructuras, una cuestión crítica para su sostenibilidad en el tiempo junto a una cuestión no menos importante: permite a sus gestores priorizar inversiones de manera eficiente.

El cambio climático y la urgencia por parte de las Administraciones públicas para gestionar correctamente hasta el último céntimo del presupuesto, encumbran a esta spinoff valenciana como una prometedora propuesta tecnológica lista para pasar al siguiente nivel.

Tras quince años de andadura como spinoff y con una génesis que se enraíza en los años 90, en su haber atesora el análisis de riesgos de alrededor de 500 presas hidráulicas en más de 30 países de todo el mundo.

"Analizamos las principales vulnerabilidades que una infraestructura puede tener, básicamente, lo que nosotros llamamos modos de fallo, es decir, qué cosas pueden ocurrir, qué problemas pueden tener y las consecuencias que ello acarrearía".

Adrián Morales, socio director de iPresas.

Habla para DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, Adrián Morales, socio director de iPresas y doctor en Ingeniería Civil (Hidráulica y Recursos Hídricos). "Y lo enfocamos mucho a priorizar inversiones, es decir, ayudamos al gestor a concentrar la inversión donde más pueda reducir el riesgo, de forma eficiente y a menor coste".

A lo largo de su trayectoria, iPresas ha participado en proyectos para organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial, así como para grandes compañías energéticas y mineras.

La madurez de su propuesta, sumada a la creciente preocupación de los gobiernos de todo el mundo por la prevención y la seguridad de las infraestructuras críticas con el cambio climático como telón de fondo, ha propiciado el punto de inflexión que ahora afronta la compañía.

iPresas abrirá su análisis de riesgos centrado hasta ahora en las presas -donde tanto gobiernos como empresas públicas y privadas son sus clientes- al conjunto de las infraestructuras críticas de los países, como puertos, puentes o carreteras.

"Analizamos las principales vulnerabilidades que una infraestructura puede tener, básicamente, lo que nosotros llamamos modos de fallo" Adrián Morales, socio director de iPresas

"En los últimos años hemos trabajado intensamente con el sector de la minería, ya que estas empresas construyen unos tipos de presas muy específicos. Nuestra metodología es aplicable a estos otros activos", indica Morales.

Su actividad se extiende por Europa, Latinoamérica, África y Asia, donde ha desarrollado trabajos en ámbitos como el análisis de riesgos en presas hidroeléctricas, la evaluación de la seguridad en presas de relaves, los estudios de inundabilidad en escenarios de cambio climático y el diseño de programas de seguridad basados en el riesgo.

Un equipo de 22 personas con sede en Valencia

“Esta trayectoria nos ha permitido desarrollar un conocimiento práctico único, basado en la experiencia acumulada en alrededor de 500 presas, algunas de las más importantes del mundo, así como el apoyo a gobiernos en cuatro continentes”, destaca Adrián Morales.

iPresas cuenta con sede central en Valencia, aunque su equipo, compuesto por 22 personas, tiene un marcado carácter internacional.

“Contamos con muchos profesionales de Latinoamérica, especialmente Argentina, de Bolivia y Colombia, incluso una compañera de Irán”, puntualiza el socio director.

No nos resistimos a conocer cómo una empresa de la posición de iPresas está abordando el tema de la inteligencia artificial. Y la respuesta de Morales nos confirma la máxima que impera en la actualidad: los datos se han convertido en el nuevo oro.

"Estamos aprovechando los datos que tenemos para desarrollar una herramienta de IA propia para agilizar la aplicación de nuestra metodología" Adrián Morales, socio director de iPresas

Abordar el análisis de riesgo de cerca de 500 presas, entre ellas algunas de las mayores del mundo, les sitúa en una posición privilegiada para optimizar esta tecnología tan disruptiva y transformadora.

"Estamos aprovechando esos datos para desarrollar una herramienta de inteligencia artificial propia para poder también agilizar la aplicación de nuestra metodología de análisis de riesgos, sobre todo en la parte de la elaboración de los cálculos".

Así, la IA se convertirá en una aliada para lograr “un primer análisis más simple que luego nos ayude para desarrollar otros análisis más detallados cuando sea necesario", concluye el responsable de la compañía.