La identidad digital descentralizada de Ditto: el cambio de paradigma que empodera al usuario

Las claves

Las claves Generado con IA Ditto llega a Barcelona para impulsar la identidad digital descentralizada basada en Zero Knowledge Proof, permitiendo la verificación sin exponer datos privados. España se destaca como referente mundial en identidad digital, impulsada por la normativa EUDI y la adopción de herramientas como la app 'Mi DNI'. Ditto, evolución de Uniken, busca posicionarse en sectores financieros, fintech y plataformas digitales con soluciones de autenticación, verificación y privacidad avanzada. La compañía actúa como puente de innovación entre Latinoamérica y Europa, apoyada por un ecosistema creciente de inversión transatlántica.

En un ecosistema digital amenazado por el robo masivo de datos en sistemas centralizados, la startup Ditto aterriza en Barcelona para liderar el cambio hacia un nuevo paradigma, el que brinda identidad descentralizada.

Su propuesta técnica se basa en el modelo de Zero Knowledge Proof (Prueba de Cero Conocimiento), que permite verificar la identidad de una persona sin necesidad de exponer ni almacenar sus datos privados en bases de datos vulnerables. Este avance llega en un momento crítico para España y Europa, marcado por el despliegue de la normativa EUDI, que impulsa el uso de carteras digitales o wallets de identidad para devolver la soberanía de la información al usuario.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con Gonzalo Alonso, CEO de Ditto y perfil con una amplia experiencia en el ecosistema tecnológico a ambos lados del Atlántico -fue el primer director de Google en Latinoamérica y cuenta con una vasta trayectoria ejecutiva en compañías como Microsoft, Mercado Libre, Grupo Expansión y Monster.com-, sobre el posicionamiento de España en el sector de la identidad digital y los motivos por los que han seleccionado Barcelona como cuartel general de la nueva etapa de crecimiento de Ditto en Europa.

Su diagnóstico es claro. España se sitúa a la vanguardia de esta revolución tecnológica y destaca como "referente mundial" gracias a la adopción masiva de herramientas como la aplicación "Mi DNI".

"Estoy viendo una de las mejores evoluciones de identidad digital [en referencia a España] de todo el mundo. Eso pone a este país y a Europa en un lugar privilegiado para componer muchas de las imperfecciones que hemos detectado en seguridad y identidad a escala global".

"España ha experimentado una de las mejores evoluciones en identidad digital que hemos visto en todo el mundo; es un lugar privilegiado para atacar las imperfecciones que subsisten" Gonzalo Alonso, CEO de Ditto

De ahí que España se haya convertido en un mercado prioritario para Ditto. El país reúne varios factores que lo convierten en una oportunidad clara, entre ellos una elevada adopción de servicios digitales, un ecosistema fintech consolidado y un contexto regulatorio europeo que puede acelerar la demanda de soluciones de verificación, autenticación y prevención del fraude. Es por estos motivos que Alonso recalca que el mercado español puede situarse entre "los más avanzados en la adopción de nuevas tecnologías de identidad digital".

Ditto es la evolución de Uniken, una compañía internacional de ciberseguridad e identidad digital que hasta ahora había centrado su actividad en autenticación, verificación de identidad y protección de interacciones digitales para banca, servicios financieros y otros sectores regulados. Manteniendo estas capacidades, bajo la nueva marca la empresa inicia una etapa centrada en la próxima generación de identidad digital, con credenciales descentralizadas basadas en wallets que permiten una identidad reutilizable y altos niveles de privacidad.

España, puente de innovación Latam-Europa

La compañía actúa, además, como puente de innovación entre México y Europa donde está centrada en eliminar las fricciones en la creación de la "personalidad digital" para transacciones financieras, académicas y de salud.

Alonso insiste en que España actúa como la "puerta de entrada natural a Europa para las startups latinoamericanas, mientras que México, con su mercado de 180 millones de habitantes, funciona como el trampolín ideal para que las empresas españolas se expandan por las Américas".

Gonzalo Alonso, CEO de Ditto.

Y detecta un creciente “apetito de inversión”. “Existe un ecosistema de fondos de inversión que "patrocinan" activamente este puente transatlántico, creyendo firmemente en la viabilidad de proyectos que operan en ambos mercados”.

Ditto es la evolución de Uniken, una compañía internacional de ciberseguridad e identidad digital que hasta ahora había centrado su actividad en autenticación, verificación de identidad y protección de interacciones digitales para banca, servicios financieros y otros sectores regulados. Manteniendo estas capacidades, bajo la nueva marca la empresa inicia una etapa centrada en la próxima generación de identidad digital, con credenciales descentralizadas basadas en wallets que permiten una identidad reutilizable y altos niveles de privacidad.

La compañía busca posicionarse en España ante bancos, fintechs, plataformas digitales, compañías de travel, comercio electrónico y otras organizaciones que necesitan reforzar la seguridad en el onboarding, el acceso y las interacciones digitales, al tiempo que reducen costes operativos, carga regulatoria y exposición innecesaria de datos personales.

Entre sus clientes destacan grandes partners OEM y proveedores de infraestructura para banca y servicios financieros, entre ellos Infosys Finacle, LTIMindtree, Mellon y Temenos. Además está presente en los mercados de Asia, India, Latinoamérica, África y Oriente Medio, especialmente en sectores regulados y de servicios financieros.

La plataforma de Ditto se articula en torno a varias capacidades complementarias: Ditto Authenticate, centrada en autenticación criptográfica; Ditto Verify, enfocada en verificación de identidad y onboarding; Ditto Protect, orientada a la protección de dispositivos, aplicaciones e interacciones digitales; y Ditto ID, como capa orquestadora del ecosistema.

La compañía cuenta además con un prototipo funcional alineado con el marco EUDI, desarrollado en línea con la evolución regulatoria europea en identidad digital.