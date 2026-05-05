La IA que 'mira' por nuestro corazón: así se detecta de forma precoz la aterosclerosis con imágenes del fondo del ojo

Aitheroscope permite la detección precoz de la aterosclerosis en atención primaria mediante el análisis automatizado de imágenes del fondo del ojo (retinografías).

Las claves

Las claves Generado con IA Aitheroscope es una solución de IA desarrollada por Horus ML que detecta de forma precoz la aterosclerosis a partir de imágenes del fondo del ojo. La tecnología ha sido validada clínicamente en más de mil pacientes, mostrando mejores resultados predictivos que los métodos tradicionales. Aitheroscope ya está implantado en 18 centros españoles y ha iniciado su expansión internacional con acuerdos en México y Chile. El sistema permite detectar la presencia real de placa aterosclerótica antes de que aparezcan síntomas, facilitando una intervención médica temprana.

No hay como una experiencia personal para encender esa bombillita en un cerebro emprendedor que es el principio de todo. Aitheroscope, desarrollado por Horus ML, es el caso paradigmático. Una necesidad no cubierta en el mercado, grandes dosis de conocimiento y experiencia previas y una motivación personal devienen en la gasolina para que salte la chispa y la maquinaria se ponga en marcha.

Conocen esta sensación los impulsores de Aitheroscope, el proyecto que se ha alzado como finalista de losPremios a la Innovación Socialde Fundación Mapfre. La empresa española se medirá a los otros tres finalistas (procedentes de Brasil, México y Estados Unidos) el próximo 21 de mayo en la gran final en Madrid y recibirán apoyo y orientación del IE University.

Pase lo que pase en la cita, Aitheroscope ya ha ganado, pues su propuesta ha conseguido destacar entre los casi 470 proyectos que aplicaron a esta novena convocatoria.

Aitheroscope, desarrollado por Horus ML, es una solución avanzada basada en IA que permite la detección precoz de la aterosclerosis en atención primaria mediante el análisis automatizado de imágenes del fondo del ojo -retinografías-.

"Desde que descubrí la inteligencia artificial tuve claro que quería dedicarme a ella, pero también que no me bastaba con aplicarla para optimizar métricas de negocio. Quería que tuviera un impacto social real", explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Jesús Prada Alonso, CEO de Horus ML.

Jesús Prada Alonso, CEO de Horus ML.

Tras barajar diversos ámbitos como la educación -es profesor- o las energías renovables -su campo de investigación en la universidad-, siempre tuvo claro la importancia de aplicar la IA en la salud donde ha trabajado durante diez años.

La enfermedad cardiovascular no es una desconocida para Jesús Prada, pues ha afectado de cerca a varios miembros de su familia, lo que sin duda, reforzó su convicción sobre la necesidad de fijar sus conocimientos y esa visión disruptora de la IA en este campo.

"El resto de los cofundadores comparten la misma vocación que Jesús: dos tienen formación en medicina -"Carolina es cardióloga intervencionista en activo", apunta-, y los otros se formaron en psicología y profesorado. "No fue casualidad juntarnos", reconoce.

La idea concreta de Aitheroscope surgió de Carolina Espejo, una de las cofundadoras. Como cardióloga, vivía en primera persona un problema muy real: "la aterosclerosis subclínica está enormemente infradiagnosticada, aproximadamente el 50% de los infartos de miocardio ocurren en pacientes que habían sido evaluados como de riesgo bajo, y existe un infradiagnóstico particularmente grave en mujeres".

La retina, una ventana al sistema vascular

"Carolina lanzó esta idea en nuestras sesiones de brainstorming iniciales, la validamos primero con la fundación de investigación del Hospital Universitario Infanta Leonor y después con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), y nos dimos cuenta de que era una gran oportunidad para generar un impacto real en la salud pública", añade el CEO.

Aitheroscope aborda este problema con un enfoque distinto. A partir de una simple imagen de fondo de ojo (retinografía), su modelo de inteligencia artificial detecta signos de aterosclerosis subclínica. La retina es, en la práctica, una ventana al sistema vascular: permite observar de forma óptica el estado de los vasos sanguíneos de un modo no invasivo, sin radiación, sin contraste y en pocos segundos.

Los cofundadores de Horus ML e impulsores del proyecto AItheroscope.

"El ajuste predictivo de nuestra tecnología se ha validado frente a ecografía vascular carotídea, el estándar clínico de referencia, en más de mil pacientes del Hospital Universitario Infanta Leonor, demostrando resultados muy superiores a los de las escalas clásicas: alrededor de un 5% de falsos positivos y un 3% de falsos negativos. Es decir, identificamos justamente a esos pacientes que hoy se están quedando fuera del radar".

Más allá del ajuste predictivo, existe un valor diferencial adicional. "En lugar de estimar una probabilidad de evento futuro, detectamos la presencia real de placa aterosclerótica antes de que aparezcan síntomas".

2026, un año bisagra para Horus ML

Este hecho constituye una ventaja clínica relevante porque, ante una enfermedad ya presente, el médico puede actuar de forma concreta: recomendaciones de hábitos saludables, tratamiento con estatinas y un seguimiento estructurado del paciente.

Este año se convierte en un ejercicio bisagra para el equipo, tras pasar la fase de validación clínica y entrar en una etapa de consolidación de producto y de expansión comercial.

En el plano comercial, la prioridad es crecer en implantación nacional. "Ya estamos desplegados en 18 centros clínicos en España y queremos consolidar nuestra presencia tanto en sanidad privada como pública, con negociaciones en marcha en varias comunidades autónomas".

A nivel internacional, ya hemos dado los primeros pasos de expansión en Latinoamérica a través de un acuerdo de distribución que cubre México y Chile como mercados iniciales, y estamos explorando otros países de la región.

Retinoscopia en un paciente.

En cuanto a desarrollo de producto, "seguimos trabajando en extender la tecnología a otras patologías de altísimo impacto epidemiológico que comparten sustrato vascular, como la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad renal crónica, aprovechando que la retina es un proxy privilegiado del estado sistémico del paciente".

También están trabajando en una línea complementaria orientada al usuario final, con un enfoque de bienestar y concienciación del riesgo cardiovascular, "que creemos puede ayudar a democratizar el acceso a este tipo de cribado".

Alianza comercial en Latinoamérica

Por último, uno de los hitos científicos más importantes que afronta el equipo este 2026 pasa por completar su participación en el estudio REACT del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), liderado por los doctores Valentín Fuster y Borja Ibáñez, "que supone una validación externa de nuestra tecnología en una de las cohortes cardiovasculares más relevantes a nivel internacional".

En el plano de las colaboraciones empresariales, destaca el acuerdo de distribución internacional que ha cerrado con una empresa especializada en tecnología cardiovascular para llevar Aitheroscope a Latinoamérica. "Es nuestra primera alianza comercial fuera de España y nos abre el acceso a un mercado de gran potencial a través de un actor con una red consolidada en la región", indica con orgullo el CEO.

"Hemos logrado nuestra primera alianza comercial fuera de España, en Latinoamérica, y nos abre el acceso a un mercado de gran potencial a través de un actor con una red consolidada en la región" Jesús Prada Alonso, CEO de Horus ML

Nada hubiera sido posible sin su equipo, el activo más valioso de Horus ML. Actualmente lo conforman diez personas, con una combinación deliberadamente multidisciplinar de perfiles clínicos, tecnológicos y de negocio.

En el área clínica y científica se encuentra Carolina Espejo, cardióloga intervencionista en activo y doctora en Ciencias Médico-Quirúrgicas, que lidera la validación clínica y la relación con hospitales.

En el área tecnológica, Santos Bringas, doctor en visión por computador, dirige como CTO el desarrollo del producto, apoyado por Nacho D’Aquila en la parte de I+D y por un equipo de ingeniería especializado en deep learning y en calidad regulatoria.

En el área de negocio, Yvonne Gala lidera como CSO la estrategia comercial y de partnerships; es doctora en inteligencia artificial y combina su perfil científico con una amplia experiencia en el ámbito comercial.

Guillem Batiste, como CPO, coordina producto y experiencia de cliente. "Yo mismo, como CEO, soy también doctor en inteligencia artificial y ejerzo de líder técnico en esta área dada mi trayectoria previa", detalla Jesús Prada.

El próximo 21 de mayo será el único proyecto español en la final de los Premios a la Innovación Social de la Fundación Mapfre, aunque, como ya adelantábamos al inicio de este artículo, todo el equipo de Jesús Prada ya ha ganado y, lo más importantes, los pacientes de las enfermedades cardiovasculares son, en última instancia, los verdaderos beneficiados de sus victorias.