Bioregeneración marina y actividad portuaria son (por fin) compatibles: el caso de éxito de Ocean Ecostructores y Baleària

El proyecto de renaturalización del puerto de Dénia impulsado por Baleària está incrementando de forma significativa la biodiversidad, la biomasa marina y la capacidad de fijación de CO2 en sus primeros seis meses de instalación.

Las claves nuevo Generado con IA Ocean Ecostructures ha desarrollado microarrecifes biomiméticos que permiten regenerar la biodiversidad marina en infraestructuras portuarias. El puerto de Dénia, en colaboración con Baleària, ha experimentado un aumento del 18% en biomasa y la recuperación de cerca de 30 especies autóctonas en solo seis meses. La tecnología de Ocean Ecostructures se ha implementado en más de 40 infraestructuras marinas en España y está en expansión internacional, incluyendo proyectos en Bélgica y Arabia Saudí. La startup ha sido reconocida internacionalmente por su innovación y ha captado colaboraciones con grandes entidades para fomentar la regeneración marina a nivel global.

Transitar hacia un modelo productivo más respetuoso con los recursos naturales del planeta es uno de los grandes retos de nuestro tiempo. No sólo se trata de no provocar más daños en el entorno, sino de, en la medida de lo posible, recuperar la biodiversidad de aquellos espacios que se han visto afectados por la acción del hombre y la actividad económica.

El ecosistema emprendedor español cuenta en su haber con un nombre propio que está transformando infraestructuras industriales dentro y fuera de nuestras fronteras en verdaderas aliadas del planeta.

Se trata de Ocean Ecostructures, la startup catalana fundada en 2020 por Ignasi Ferrer, Mireia de Mas y Anna Lloveras, que está revolucionando el sector azul con una solución tecnológica que combina biomimética, inteligencia artificial, robótica submarina y materiales ecoactivos.

Estas disciplinas trabajan conjuntamente para dar vida a las Life Boosting Units®, microarrecifes diseñados para replicar los arrecifes naturales y regenerar la biodiversidad local desde el primer momento.

Estos sistemas han demostrado ser capaces de multiplicar por seis la biodiversidad del entorno, fijar toneladas de CO₂ y generar biomasa valiosa (recuperación de vida marina).

En España, Ocean Ecostructures trabaja actualmente con más de 40 infraestructuras marinas, con más de 400 microarrecifes biomiméticos instalados y otros 500 en proceso.

Su tecnología ha generado ya más de 5,2 toneladas de biomasa, ha capturado más de 2,2 toneladas de CO₂ y ha incrementado la biodiversidad en un 40%, con un valor estimado de capital natural superior a los 2 millones de euros.

Ocean Ecostructures biomimética, inteligencia artificial, robótica submarina y materiales ecoactivos trabajan conjuntamente para crear las Life Boosting Units®, microarrecifes diseñados para replicar los arrecifes naturales y regenerar la biodiversidad local desde el primer momento.

El Puerto de Denia (Alicante) representa un caso de éxito entre Ocean Ecostructures y Baleària que aterriza en un emplazamiento concreto el potencial de su propuesta tecnológica.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL radiografía de la mano de los responsables de ambas compañías cuáles han sido las claves de esta prolífica colaboración que ahora sirven de inspiración y referencia para muchos otros proyectos que están todavía por llegar.

"El proyecto de renaturalización del puerto de Dénia junto a Baleària representa un claro ejemplo de cómo la colaboración entre sector privado e innovación tecnológica puede generar un impacto ambiental real, medible y escalable", explica a esta redacción Ignasi Ferrer, fundador y CEO de Ocean Ecostructures.

"Uno de los aspectos más destacables ha sido la rápida respuesta del ecosistema marino tras la instalación de nuestras soluciones. La capacidad de nuestras Life Boosting Units® para actuar como estructuras biomiméticas desde el primer momento ha permitido observar una recuperación significativa de biodiversidad en un entorno altamente antropizado como es un puerto", añade.

"El proyecto de renaturalización del puerto de Dénia junto a Baleària representa un claro ejemplo de cómo la colaboración entre sector privado e innovación tecnológica puede generar un impacto ambiental real, medible y escalable" Ignasi Ferrer, fundador y CEO de Ocean Ecostructures

El caso de Denia refuerza los resultados que la startup ya ha comprobado en otras instalaciones: "Es posible renaturalizar infraestructuras marinas convirtiéndolas en auténticos oasis azules. Además, nos ha llamado especialmente la atención la diversidad de especies autóctonas recuperadas en un periodo relativamente corto".

En concreto, en este caso de éxito se han identificado cerca de 30 especies autóctonas distintas entre ellas, Diplodus vulgaris, Flabellina affinis y Diplosoma spongiforme, junto con una distribución más equilibrada de los grupos funcionales, "lo que indica ecosistemas más robustos y resilientes".

Diplosoma spongiforme, una de las especies autóctonas recuperadas en Denia.

Además, esta tecnología ha permitido generar hasta 56 kilogramos de vida marina adherida, lo que supone un 18% más de biomasa en comparación con zonas del puerto sin esta intervención, una diferencia que previsiblemente seguirá aumentando con el tiempo.

Este proyecto concreto ha permitido a la startup reforzar su capacidad en tres ámbitos principales. El primero, la optimización del diseño y ubicación de las unidades: "Hemos obtenido aprendizajes sobre cómo maximizar la colonización biológica en función de variables como la profundidad, hidrodinámica o tipología de infraestructura", indica el CEO.

En segundo lugar, la monitorización y análisis de impacto en tiempo real: "Gracias a nuestro sistema de seguimiento con robótica submarina e inteligencia artificial, hemos perfeccionado la recogida y análisis de datos, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes métricas cada vez más precisas sobre biodiversidad, biomasa o captura de CO₂".

Por último, la integración en operaciones portuarias reales: "Este tipo de proyectos nos aporta experiencia práctica en la implementación de soluciones sin interferir en la actividad económica, demostrando que desarrollo y regeneración pueden ir de la mano", concluye Ignasi Ferrer.

La valoración de Baleària

"La valoración que hacemos es muy positiva porque ha contribuido de forma clara a mejorar la biodiversidad marina en el entorno portuario de Dénia en solo seis meses. Los resultados demuestran que es posible compatibilizar la actividad portuaria con iniciativas de regeneración del ecosistema marino", indica a DISRUPTORES – EL ESPAÑOL Javier Cervera, director de Transición Energética y Relaciones Institucionales de Baleària.

"Este tipo de proyectos se alinean con nuestro firme compromiso con la protección del medio marino, y complementan nuestras acciones de ecoeficiencia, que se centran especialmente en el uso de combustibles menos contaminantes".

"Nos ha sorprendido la rapidez con la que se ha producido la colonización de las estructuras por parte de diferentes organismos y la diversidad de especies detectadas en tan poco tiempo" Javier Cervera, director de Transición Energética y Relaciones Institucionales de Baleària

"Nos ha sorprendido la rapidez con la que se ha producido la colonización de las estructuras por parte de diferentes organismos y la diversidad de especies detectadas en tan poco tiempo".

El representante de Baleària ha incidido en que "se trata de una iniciativa muy enriquecedora que permite contribuir a la regeneración de los ecosistemas marinos y generar conocimiento sobre cómo mejorar la biodiversidad en entornos portuarios".

"Como compañía naviera que opera diariamente en los principales entornos portuarios de España, seguiremos valorando los avances y colaborando desde el ámbito que nos corresponda", ha concluido.

Su prometedora tecnología ya está presente en el ámbito internacional. Ocean Ecostructures inició su expansión internacional en Bélgica, donde está presente en la isla Princess Elisabeth, la primera isla energética del mundo.

Expansión internacional y nacional

El proyecto está transformando su base de hormigón en un gran arrecife artificial de carácter regenerativo, actualmente el mayor proyecto de bioregeneración marina desarrollado en Europa.

En España, más de 40 infraestructuras han incorporado con éxito la solución multitecnológica de la compañía. Entre ellas, la plataforma flotante DemoSATH de la empresa Saitec Offshore —uno de los proyectos de eólica flotante más avanzados de Europa—, así como instalaciones de Repsol y cableados submarinos operados por Red Eléctrica (Redeia).

Flabellina affinis, otra de las especies que se han recuperado en el caso de éxito en el Puerto de Dénia.

Diversas autoridades portuarias han implementado también la tecnología, como Tarragona, Bilbao, Algeciras, Lekeitio y Las Palmas, junto a marinas de referencia como Puerto Portals, Port Fòrum, Pendennis Vilanova, Marina Palamós, L’Estartit, Puerto Banús y Port Adriano, entre otras.

La tecnología propia de Ocean Ecostructures continúa recibiendo reconocimiento internacional. La compañía ha sido incluida en la lista Norrsken como una de las 100 startups más prometedoras del mundo; ha ganado el Ocean Winds Innovation Challenge, impulsado por Ocean Winds; fue finalista en la edición 2024 de los 4YFN Awards como una de las cinco mejores startups digitales a nivel global; y fue seleccionada junto a otras 12 startups de impacto de todo el mundo para participar en el programa Milestone Makers 2024 del Nasdaq Entrepreneurial Center.