Algoritmos con sello español para reducir un 15% el coste del material quirúrgico y elevar un 20% las intervenciones

Las claves nuevo Generado con IA Health Lean Analytics, startup española, ha desarrollado algoritmos que permiten reducir un 15% el coste del material quirúrgico y aumentar un 20% las intervenciones en hospitales. La empresa ha cerrado una ronda de financiación de 2,1 millones de euros, incorporando como socio estratégico a la estadounidense Novanta, lo que facilitará su expansión en Estados Unidos. La tecnología de HLA automatiza la recolección de datos hospitalarios, disminuye el tiempo en tareas administrativas y mejora la eficiencia y seguridad en quirófanos. La solución de HLA pretende transformar la gestión hospitalaria, integrando inteligencia artificial, IoT y analítica avanzada para optimizar procesos y reducir errores.

Es alrededor del sector de la salud y la sanidad donde la inteligencia artificial puede imprimir en los próximos años uno de los cambios más revolucionarios de nuestro tiempo. Pero aplicar algoritmos sobre el bienestar de las personas no es hacerlo sobre máquinas.

Este impacto social exige una maduración de la tecnología y la colaboración de los mejores en cada sector económico para aterrizar en el mercado soluciones que verdaderamente supongan un valor añadido y no comprometan la seguridad.

La startup con sede en Barcelona Health Lean Analytics (HLA) es un claro ejemplo de este contexto. Especializada en la automatización de la recolección de datos en hospitales, persigue poner la IA y el poder del dato al servicio de una gestión hospitalaria ávida por reducir errores, liberar tiempo del personal clínico y mejorar la calidad, la seguridad y la sostenibilidad de la atención al paciente.

Sus soluciones ponen el foco en el bloque quirúrgico donde despliegan todo el potencial de la automatización de datos, el Internet of Things (IoT), la analítica avanzada y la inteligencia artificial.

Es un paso de gigante hacia el aterrizaje -por fin- de la IA en los hospitales que no se conforma con ayudar a estos entornos a tomar decisiones más eficaces y eficientes de forma reactiva, sino que aspira a facultarlos para "funcionar de forma proactiva".

Así lo confirma a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, Mauro Batesteza, cofundador y coCEO de Health Lean Analytics, en un momento de punto de inflexión para la startup.

Cofundadores de HLA.

No sólo el mercado exterior está en su punto de mira a partir de ahora. En esta nueva la startup estará también centrada en consolidar su presencia en el mercado nacional, donde Madrid y Barcelona copan su operativa en la actualidad, y acelerar el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas.

Pero ¿cómo puede su tecnología revolucionar la gestión hospitalaria? Algunos datos permiten hacerse una idea de su propuesta. En los entornos hospitalarios, el 30% del tiempo del personal sanitario se dedica a tareas administrativas; la introducción manual de datos provoca hasta el 40% de las ineficiencias operativas; existe hasta un 25% de ineficiencia en el uso de material quirúrgico y un 20% en la utilización de quirófanos. Todo ello provoca que esta mala calidad del dato pueda generar más de un 40% de costes evitables, según defienden desde HLA.

Un 15% menos de coste en material quirúrgico

HLA se transforma ante este desafío en un aliado de los centros hospitalarios. Su tecnología permite reducir hasta un 15% los costes de material quirúrgico y aumentar hasta un 20% la capacidad de programación quirúrgica.

"El personal sanitario reduce de forma significativa el tiempo dedicado a tareas administrativas y, en definitiva, mejora la seguridad del paciente y el cumplimiento de protocolos clínicos".

"Cuando en 2023 comenzábamos a hablar de esta tecnología nos miraban con cierta extrañeza. Pero en la actualidad, el sector es mucho más receptivo" Mauro Batesteza, cofundador y coCEO de Health Lean Analytics

No es fácil llevar a puerto esta transformación tan profunda de las organizaciones sanitarias, pero desde Health Lean Analytics están dispuestos a librar la batalla empezando por España y con el crecimiento por EEUU de la mano de su socio industrial ya en marcha.

"Cuando en 2023 comenzábamos a hablar de esta tecnología en los hospitales nos miraban con cierta extrañeza. Pero en la actualidad, el sector es mucho más receptivo. Al final, nuestro objetivo es mejorar la eficiencia, la seguridad de la atención y calidad".

Hay que entender que cuando el proyecto echó a andar hace tres años -no así la trayectoria de los cofundadores, que atesoraban más de 20 años de experiencia en el sector de la salud-, la inteligencia artificial no se encontraba en el pico de la ola actual.

"Nos decían que lo que planteábamos, directamente, no se podía hacer. Que funcionaría en el retail y otros sectores, pero que en los entornos hospitalarios había una complejidad que imposibilitaba su aplicación. Esto ha ido cambiando. El nivel de complicidad tecnológica que hay en los quirófanos está siendo exponencial, la interacción entre lo humano y lo tecnológico es ya inevitable", añade el coCEO.

Novanta, pieza clave de la expansión

"La ola que viene es imparable y estamos trabajando para ser protagonistas en la gestión por datos y de la automatización en muchísimos procesos administrativos en hospitales, y también en procesos clínicos que se pueden automatizar a través de la tecnología".

En esa meta será clave la entrada de Novanta, como socio estratégico y de tecnología avanzada. Su experiencia en fabricación avanzada y tecnología médica, junto con su acceso al mercado estadounidense, permitirá a HLA abordar esta nueva fase de crecimiento y validar su tecnología en un entorno altamente exigente. Novanta contará con representación en el Consejo de Administración de HLA.

"Juntos estamos cerrando el círculo entre flujos de trabajo físicos del hospital y la toma de decisiones inteligente, una combinación con el potencial de cambiar la forma en que operan los hospitales" John Lesica, codirector de operaciones de Novanta.

"HLA ha desarrollado una sólida plataforma de IA y analítica de datos que transforma operaciones hospitalarias complejas en inteligencia accionable en tiempo real. Lo que nos entusiasma en Novanta es la convergencia: nuestras tecnologías de RFID y sensorización capturan los datos que alimentan el motor de IA de HLA", ha afirmado John Lesica, codirector de operaciones de Novanta.

"Juntos estamos cerrando el círculo entre flujos de trabajo físicos del hospital y la toma de decisiones inteligente, una combinación con el potencial de cambiar fundamentalmente la forma en que operan los hospitales, empezando por uno de sus entornos más críticos: el quirófano", ha añadido.

La ronda de financiación conocida este miércoles se completa con la participación de varios family offices –entre ellos Inderhabs, Namarel y Braincats– a través de una ronda seed de 1,4 millones de euros sobresuscrita, así como un préstamo participativo concedido por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), entidad pública dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Sin duda, un prometedor proyecto con sello español que ya cruza el Atlántico y que está llamado a abrirse un hueco en el sector de la salud y la sanidad y la confluencia con las tecnologías más disruptivas que ya están aterrizando en el mercado a escala global.