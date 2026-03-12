El hub de emprendimiento de Juan Roig, Marina de Empresas, reunirá a 5.000 personas en FOMOfest 2026

Las claves nuevo Generado con IA FOMOfest 2026 reunirá a 5.000 personas en Marina de Empresas, en La Marina de València, el 28 de marzo para fomentar el emprendimiento y la innovación. El evento contará con charlas y talleres de referentes como la astronauta Sara García Alonso, el campeón olímpico Saúl Craviotto y la experta en IA Natalia Rodríguez. FOMOfest es gratuito y abierto al público; incluirá experiencias prácticas, oferta gastronómica y una closing party organizada por BigSound Festival. Marina de Empresas, impulsada por Juan Roig, agrupa a la escuela de negocios EDEM, la aceleradora Lanzadera y la sociedad de inversión Angels, con 400 empresas en sus instalaciones.

Marina de Empresas, el polo de emprendimiento e innovación impulsado por Juan Roig celebrará, el próximo 28 de marzo, la segunda edición de FOMOfest, un evento diseñado para conectar con los asistentes a través de experiencias, charlas y talleres protagonizados por referentes de distintos sectores.

El festival reunirá en Marina de Empresas a público interesado en el emprendimiento, la innovación, la comunicación y el desarrollo personal.

A lo largo de la jornada, los asistentes podrán aprender de profesionales del deporte, la ciencia y la creación de contenido, así como participar en talleres prácticos y conocer el ecosistema emprendedor impulsado por Marina de Empresas.

Las empresas patrocinadoras del evento, entre las que se incluyen Internxt, Canon, Familia Martínez, Helados Estiu, entre otras, ofrecerán a las nuevas generaciones la oportunidad de vivir experiencias prácticas capaces de conectar con talento raro o inquieto.

Entre los ponentes destacados de esta edición se encuentran Sara García Alonso, astronauta de la Agencia Espacial Europea y referente internacional en ciencia; Saúl Craviotto, campeón olímpico en piragüismo y uno de los deportistas españoles más laureados; Andrea Fuentes y Dennis González, entrenadora y nadador artístico, respectivamente, reconocida por su liderazgo en el alto rendimiento y Natalia Rodríguez, empresaria experta en IA.

También participará Gustavo Zerbino, superviviente del accidente aéreo de los Andes y reconocido conferenciante internacional sobre resiliencia y trabajo en equipo. Su intervención abordará el liderazgo y la capacidad de superación en situaciones extremas.

El programa incluirá además la participación del estudio creativo TOT Studio, así como del popular podcast deportivo Drafteados. El creador de contenido Nil Ojeda cerrará la jornada en el escenario principal junto a M***shakes, con una charla sobre creatividad digital, cultura de internet y nuevas formas de conectar con las audiencias jóvenes.

Ubicación: La Marina de València

La programación de FOMOfest se desarrollará en distintos espacios de La Marina de València donde, además, se ofrecerá una variada oferta gastronómica de la mano de reconocidas empresas de restauración valencianas en su mayoría.

El evento concluirá con una closing party organizada por BigSound Festival, que pondrá el broche final a la jornada con música en directo.

FOMOfest es un evento gratuito y abierto al público interesado en explorar nuevas oportunidades profesionales, aprender de referentes y conectar con otros jóvenes con inquietudes emprendedoras. Para asistir, es necesario realizar una inscripción previa.

Marina de Empresas, fundada en 2015 e impulsada por Juan Roig, está formada por la escuela de negocios EDEM, cuya presidenta es Hortensia Roig, la aceleradora Lanzadera, considerada por el Financial Times como uno de los principales hubs de emprendimiento de España y Europa, consolidando su presencia en el top 3 nacional por tercer año consecutivo, y la sociedad de inversión Angels.

Marina de Empresas impulsa el talento de las personas para potenciar el tejido empresarial que mejore la sociedad. Actualmente, 400 empresas conviven en sus instalaciones.