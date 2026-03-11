La startup Alan levanta 100 millones de euros en su última ronda, con el futbolista Antoine Griezmann entre sus inversores

Las claves nuevo Generado con IA La startup francesa Alan ha cerrado una ronda de financiación de 100 millones de euros, elevando su valoración a más de 5.000 millones. Entre los inversores destacan Index Ventures y figuras como el futbolista Antoine Griezmann y el fundador de Shopify, Tobias Lütke. En 2025, Alan alcanzó ingresos anuales recurrentes de 785 millones de euros y logró por primera vez la rentabilidad en Francia. La plataforma superó el millón de usuarios en Europa y amplió su presencia en grandes empresas y sector público, multiplicando por cuatro los ingresos recurrentes en este último segmento.

La aseguradora digital de origen francés Alan sigue espoleando su crecimiento en el mercado europeo de salud privada con una nueva ronda de financiación de 100 millones de euros que eleva su valoración por encima de los 5.000 millones y consolida un ejercicio que la propia compañía define como el más sólido de su trayectoria.

El movimiento llega después de cerrar 2025 con unos ingresos anuales recurrentes de 785 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 53% respecto al ejercicio anterior y confirma la capacidad de la compañía para escalar su modelo de aseguradora tecnológica en un sector tradicionalmente dominado por operadores con estructuras más rígidas y menor intensidad digital.

La ronda ha estado liderada por Index Ventures a través de su nuevo fondo de crecimiento y ha contado con la participación de inversores como Belfius, además de nuevos actores institucionales como Greenoaks, Kaaf Investments y SH Capital. También han participado figuras del mundo empresarial y deportivo como Tobias Lütke, fundador de Shopify; Mike Katchen, fundador de Wealthsimple; y el futbolista Antoine Griezmann.

Más allá del refuerzo financiero, 2025 también ha marcado un hito operativo para la compañía: Alan ha alcanzado por primera vez la rentabilidad en Francia, su principal mercado. La operación tiene como objetivo reforzar su hoja de ruta estratégica, acelerar el desarrollo de producto y abrir la puerta a nuevas oportunidades de crecimiento inorgánico en Europa.

Un mercado sanitario en plena mutación

El crecimiento de Alan en España se produce en un contexto de profunda transformación del mercado sanitario. La contratación de seguros privados alcanza ya cerca del 28% de la población, impulsada en parte por las largas listas de espera del sistema público y por el peso de los seguros colectivos vinculados al empleo, un mercado que supera los 10.000 millones de euros.

En ese escenario, la compañía ha tratado de diferenciarse integrando en una única plataforma digital el seguro médico, los servicios de prevención y los sistemas de retribución flexible que utilizan muchas empresas para ofrecer beneficios sociales a sus empleados.

Entre los indicadores que esgrime la compañía para explicar su expansión destacan la posibilidad de reservar citas médicas en menos de quince minutos, un Net Promoter Score de 70 en España, muy por encima de la media del sector, y una tasa de cancelación de clientes situada en torno al 1%.

Durante 2025 la plataforma superó además el millón de usuarios en Europa y mantuvo un elevado nivel de interacción con su aplicación móvil, con un 22% de usuarios activos diarios.

Expansión en empresas y sector público

El avance de Alan también se ha apoyado en nuevos contratos con grandes compañías. Entre las organizaciones que se han incorporado recientemente a su cartera figuran Between Technologies, HP, Volkswagen, Excom y Holded.

A ello se suma la renovación de acuerdos con clientes como Revolut, Deel, Wallapop, Qonto y Cabify, que continúan utilizando la plataforma como sistema de gestión de seguros médicos para sus plantillas.

En paralelo, la compañía ha reforzado su presencia en el sector público, donde los ingresos recurrentes firmados se multiplicaron por cuatro en 2025 respecto al año anterior.

Al cierre del ejercicio, Alan contaba además con una posición de tesorería de 376 millones de euros, un colchón financiero que refuerza su capacidad de inversión en producto y expansión internacional.