4YFN, gran escaparate de la IA aplicada al emprendimiento en el sector HealthTech

Las claves nuevo Generado con IA 4YFN se consolida como el principal escaparate de soluciones de inteligencia artificial aplicadas al sector healthtech, destacando en la última edición del MWC. La startup catalana Biorce ganó los 4YFN26 Awards con una plataforma de IA que reduce a la mitad el tiempo de los ensayos clínicos y ha cerrado la mayor ronda de financiación del sector healthtech. Robopedics presentó el primer dispositivo biónico de una sola pierna para hemipléjicos, mientras que Zerintia HealthTech destacó con su plataforma de telepresencia médica ya implementada en varios países. Otras innovaciones incluyen el hardware sostenible de Uraphex para regenerar agua industrial, la tecnología de Kreios Space para satélites en órbitas bajas y la perfumería personalizada de Scircle con IA.

4YFN, el espacio que la gran feria de las telecomunicaciones ofrece a las empresas emergentes, se ha convertido este año en el espacio más bullicioso de los ocho pabellones de Fira de Barcelona Gran Vía en los que se ha desarrollado el MWC, que dio por concluida ayer su 20ª edición. Las propuestas tecnológicas han sido, como siempre, muy diversas pero este año sin duda han reinado las soluciones con inteligencia artificial (IA) aplicada dirigidas al sector salud. El healthtech ha acaparado gran parte de los dos salones del Hall 8.

La catalana Biorce se ha proclamado ganadora de los 4YFN26 Awards con su propuesta para automatizar operaciones de ensayos clínicos para equipos de investigación, que consigue reducir de 12 a 6 años el tiempo de estos estudios. Fundada en 2024 en Barcelona por cuatro portugueses -Pedro Coelho, CEO; Clara Bernardes, responsable Clínica; Diogo Pisoeiro, CPO; y José Faria, CTO-, “Biorce ha desarrollado Aika, una plataforma IA propia que consigue acelerar la burocracia, los protocolos y las investigaciones en diferentes fuentes, entre otras funciones, optimizando el tiempo del equipo investigador”, explica Pía Sarrió, responsable de Márketing y comunicación de la compañía.

Biorce empezó la comercialización de su plataforma IA a principios del año pasado y ya posee 25 clientes entre grandes farmacéuticas, compañías biotech y CRO, y una plantilla de más de 90 profesionales. La startup ha cerrado una ronda serie A este mismo año de 52,4 millones de dólares, la mayor conseguida en el sector healthtech. “Es una solución end-to-end que además de reducir a la mitad el tiempo de un ensayo clínico, supone un ahorro mínimo de 32 millones de dólares”, comenta Sarrió.

Robopedics y Zerintia HealthTech, startups de Barcelona y Madrid, respectivamente, destacaron también en las propuestas dirigidas al sector salud. La primera ha desarrollado el primer dispositivo biónico del mundo de una sola pierna que permite a la persona que ha sufrido hemiplejia y que solo es capaz de moverse en silla de ruedas, levantarse y caminar de nuevo. Iván Martínez, Dionís Guzmán y Marc Serra son los cofundadores de Robopedics, un dispositivo que solo pesa 6,5 kilos y levanta hasta 100 kilos de peso y dos metros de altura. El usuario que viste la pierna biónica se ayuda de un bastón en la mano operativa para controlar el dispositivo a través de sensores conectados a él. Está prevista su comercialización para finales de este año, “y ya tenemos reservas para las áreas de rehabilitación de diversos hospitales”, anuncia Serra.

Zerintia HealthTech está especializada en colaboración clínica remota, permite telepresencia médica y soporte en tiempo real a través de su plataforma 4RemoteHealth, a la que puede conectarse cualquier dispositivo. “A través de la plataforma es posible establecer conexiones entre profesionales y tomar las decisiones en remoto, por ejemplo entre quirófanos, ambulancias o urgencias. También posee herramientas de realidad aumentada para intervenir sobre imágenes”, comenta Carlos Rodríguez, responsable de Internacional de la startup. La tecnología está implementada en más de 20 centros y hospitales en España; en Italia y Rumania, en Europa; y en el Salvador, Chile y Colombia, en Sudamérica.

Sostenibilidad y espacio

La innovación en sostenibilidad y el espacio también tuvieron presencia en 4YFN. Uraphex, una startup de Pamplona, presentó la posibilidad de regenerar el agua industrial a través de procesos sostenibles y sin químicos, reduciendo el 90% la huella hídrica y la eliminación total de químicos. Después de pasar por la incubadora valenciana Insomnia durante tres años, Uraphex ha desarrollado un hardware que regenera el agua a través de desinfectantes naturales a través de oxidación avanzada.

“Hemos desarrollado un reactor de oxidación avanzada capaz de generar oxidantes y desinfectantes naturales a partir de la misma agua como materia prima”, explica Adrián Valdeolmillos, responsable de Crecimiento de la compañía. La solución desarrollada, de tan solo 1,50x1,80x50 cm, se puede adosar fácilmente a la maquinaria que utiliza el agua en el proceso de producción. “Además, incorpora sensórica para dar al cliente métricas de monitorización de la calidad del agua, y ofrece alertas y alarmas”, comenta. Poseen más de 40 clientes en España y pronto entrarán en el mercado de Corea y Japón a través de un partner local.

Una de las ponencias del 4YFN 2026.

Para facilitar todavía más las comunicaciones en la Tierra, Kreios Space, con sede en Galicia, ha desarrollado una tecnología que extiende la vida útil de los satélites en órbitas bajas y han bajado todavía más estas órbitas, hasta los 200 kilómetros. “Con mayor proximidad a la Tierra, obtenemos mejores imágenes, con mucho más detalle, y mejoramos las telecomunicaciones, ya que la señal llega más fuerte y hay una gran reducción de las interferencias. Daremos conexión vía satélite al móvil”, afirma Francisco Boira, cofundador y director de negocio de la compañía. El primer satélite ya tiene fecha para ponerse en órbita: “Será a finales de 2027, desde Cabo Cañaveral, en Florida, a través de Space X, la compañía d’Elon Musk.

Y bajando otra vez a la Tierra, Scircle ha desarrollado una solución que ofrece perfumes personalizados que confecciona al momento a través de una pequeña máquina y su asistente de IA, que actúa de perfumista perfecto. Con sede en Barcelona y alojados en el 4YFN en el espacio del FC Barcelona Hub, la empresa ha desarrollado 34 ingredientes con los que asegura que es capaz de convertir los momentos especiales en perfume. En mayo de 2025 se constituyó la empresa y en noviembre del mismo año inició la comercialización del producto.

“Hemos creado 50.000 fórmulas digitales en cuatro meses, a través de nuestra web en México y Estados Unidos. Estamos online en estos países y en España, Italia, Alemania y Francia, y pronto estaremos en puntos de venta físicos, tiendas de perfumería premium”, comenta Álvaro Suárez, cofundador, junto con Karsten Ottenberg y Hugo Lasala. El FC Barcelona ha entrado como accionista en la empresa.

La refrigeración sostenible, el sector de la educación, la cuántica, la movilidad… no hay sector sin representación de emergentes en el 4YFN, un escaparate vivo de la innovación que se hace en el mundo y, sobre todo, en España.