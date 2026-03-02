Biotecnología contra el cáncer: Gyala Therapeutics avala una eficacia preclínica prometedora en leucemias difíciles de tratar

De izquierda a derecha: la Dra. Nela Klein-González y el Dr. Manel Juan (autores de correspondencia del artículo), el Dr. Claudio Santos (CEO de Gyala Therapeutics) y la Dra. Lorena Pérez (primera autora del estudio).

Si el emprendimiento es de por sí una montaña rusa para los equipos fundadores, cuando estos proyectos tienen el foco en deeptech y la salud de las personas, el esfuerzo de crear una startup sólida y rentable es sólo comparable a una carrera de ultrafondo.

La spinoff del Hospital Clínic de Barcelona y el Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS), Gyala Therapeutics, es el caso paradigmático de esta realidad.

Fundada en 2020, la compañía atraviesa un punto de inflexión para el proyecto tras años de investigaciones al más alto nivel en el campo de las inmunoterapias de última generación para el tratamiento de cánceres hematológicos con necesidades médicas no cubiertas.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con el CEO de Gyala Therapeutics, Claudio Santos, en un momento dulce para la spinoff. La compañía acaba de iniciar el pasado enero su fase clínica tras años de investigación preclínica, y lo hace contando con el respaldo de fondos de capital riesgo y organismos públicos, un pilar clave sobre el que construir el futuro apasionante que está por llegar.

Sin embargo, Claudio Santos, sin restar un ápice de valor a todo lo conseguido por el equipo liderado por el doctor Manel Juan, -promotor de la idea original que dio origen a la spinoff-, lanza un mensaje lleno de realismo a las familias de los pacientes de estas leucemias tan difíciles de tratar que se aleja de la autocomplacencia.

"Quiero ser siempre muy cuidadoso porque ya estamos en la fase clínica y veo a los pacientes que nos llegan. Sé que hay mucha gente sufriendo esta enfermedad y creo que lo que peor que puede hacer alguien en mi posición es es dar esperanzas falsas" Claudio Santos, CEO de Gyala Therapeutics

"No subestimamos la dificultad de tratar este caso concreto. La leucemia mieloide es muy agresiva y muy complicada de tratar cuando el paciente que está en una fase refractaria no responde a las terapias que están aprobadas".

"Yo aquí quiero ser siempre muy cuidadoso porque ya estamos en la fase clínica y veo a los pacientes que nos están llegando. Sé que hay mucha gente sufriendo esta enfermedad y creo que lo que peor que puede hacer alguien en mi posición es es dar esperanzas falsas", insiste.

Sin embargo, la investigación de Gyala Therapeutics brinda a estas personas una oportunidad para explorar nuevos tratamientos que antes no existía. Los avances de otros grupos de investigación en la misma línea de la spinoff española así lo certifican.

"Es importante remarcar que, aunque empezamos de forma independiente, porque nadie estaba probando esta proteína en esta enfermedad, el hecho de que grupos en Reino Unido, Estados Unidos, Italia o China hayan acabado más o menos en el mismo sitio que nosotros, nos hace confiar más en que de verdad hemos dado con una tecla que merece la pena investigar", incide Santos en nuestra conversación.

Datos preclínicos con células CAR-T dirigidas a la proteína CD84

Pero, ¿cuál es la clave de su investigación y qué sucederá a partir de ahora con el proyecto de Gyala Therapeutics? La reciente publicación de resultados preclínicos demuestran la eficacia de su terapia CAR-T, GYA01, en leucemia mieloide aguda (LMA) y leucemia linfoblástica aguda T (LLAT).

El estudio, publicado en Leukemia, es el primero que presenta datos preclínicos con células CAR-T dirigidas a la proteína CD84. Los hallazgos validan a GYA01 como una terapia de primera clase muy prometedora y destacan a CD84 como una diana hematológica amplia, lo cual abre nuevas oportunidades para expandir las terapias CAR-T más allá de las neoplasias malignas de células, explican desde la compañía.

La leucemia mieloide aguda representa aproximadamente el 30% de todas las leucemias diagnosticadas en adultos, con unos 145.000 nuevos casos al año en todo el mundo

La leucemia mieloide aguda representa aproximadamente el 30% de todas las leucemias diagnosticadas en adultos, con unos 145.000 nuevos casos al año en todo el mundo y, aunque muchos pacientes logran una remisión inicial con quimioterapia, casi la mitad recaen tras el tratamiento de primera línea.

Por su parte, la leucemia linfoblástica aguda T (LLAT) es un subtipo de leucemia linfoblástica muy raro que representa alrededor del 15% de los casos de LLA pediátricos y hasta el 25% de LLA en adultos. En niños, las tasas de supervivencia superan el 90% con quimioterapia, pero en adultos, en cambio, la supervivencia a largo plazo es muy inferior y ronda el 40%.

Ensayo clínico de fase 1 en marcha

Actualmente, para ambos cánceres poco frecuentes y muy agresivos, los pacientes que recaen o no responden al tratamiento inicial cuentan con muy pocas opciones terapéuticas.

Tras recibir la aprobación de la Agencia Española del Medicamento en enero de 2024, la spinoff ha iniciado formalmente el pasado enero su ensayo clínico de Fase 1. Este hito representa la culminación de seis años de trabajo desde que el proyecto comenzó como una idea teórica. El inicio de esta fase se está desarrollando en el Hospital Clínic de Barcelona y el Hospital Universitario La Fe de Valencia.

La spinoff ha iniciado formalmente el pasado enero su ensayo clínico de Fase 1 en el Hospital Clínic de Barcelona y el Hospital Universitario La Fe de Valencia

La estrategia a largo plazo de la compañía busca validar la seguridad y eficacia del tratamiento para atraer a una gran farmacéutica que facilite su comercialización global y ayude a la consolidación de la iniciativa en la fase final del proyecto.

Contar con el capital necesario para llevar a buen puerto la iniciativa es una de las grandes bazas de esta compañía. Según explica Claudio Santos, Gyala Therapeutics ha levantado tres millones de euros de Invivo Partners, Nara Capital y CDTI Innvierte (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades).

El papel de Invivo Partners

Especialmente relevante ha sido durante su trayectoria el papel de Invivo Partners, como pone sobre la mesa en nuestra conversación el CEO de la spinoff. "Es uno de los accionistas iniciales de la empresa. El proyecto se puso en marcha mientras el fondo gestionaba su segundo vehículo de inversión y fue el encargado de buscar un perfil que liderara el proyecto, hasta dar conmigo por mi experiencia científica y en transferencia de tecnología", relata.

Antes del inicio formal de la empresa, Invivo trabajó junto a Claudio Santos y el doctor Manel Juan en la elaboración del plan de desarrollo y el plan de negocio.

De esta forma, junto al Hospital Clínic que aporta la propiedad intelectual, Invivo fue determinante para proporcionar la estructura necesaria para transformar una investigación académica en un modelo de negocio capaz de atraer posteriormente a otros inversores.

Sin duda, un ejemplo de transferencia del conocimiento al más alto nivel y talento del ecosistema científico-investigador español que está llamado a convertirse en referente para muchos otros emprendedores.