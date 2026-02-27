La 'legaltech' italiana Lexroom entra en España tras acumular más de 20 millones en rondas de financiación

Las claves nuevo Generado con IA La legaltech italiana Lexroom abre oficinas en España tras recaudar más de 20 millones de euros en rondas de financiación. La plataforma de Lexroom usa inteligencia artificial para optimizar la redacción y gestión documental de abogados, permitiendo ahorrar hasta un 70% del tiempo. Lexroom colabora con despachos para entrenar su IA, cumple con el RGPD y garantiza seguridad al no usar la información privada de los clientes para mejorar su algoritmo. Ya ha cerrado una alianza con el bufete Martí & Associats para desarrollar un módulo societario, y apunta a un mercado de 150.000 profesionales jurídicos en España.

Con el objetivo de convertirse en el “aliado inteligente” de bufetes y abogados, la startup italiana Lexroom acaba de anunciar la apertura de oficinas en España. Nacida en 2023, llega al país tras acumular más de 20 millones de euros en rondas de financiación -16 en la última de Serie A- de inversores como Base 10, Acurio Ventures o business angels como Ricardo Zacconi, fundador de King, firma detrás del popular juego Candy Crush.

Esta legaltech basa su actividad en una plataforma de inteligencia artificial que se nutre de fuentes oficiales, como el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el caso de España, para ahorrar hasta un 70% del tiempo del trabajo diario de los profesionales jurídicos en redacción y reducción asistida de documentos, sugerencias y generación de borradores de actas procesales, entre otras tareas.

En un sector que convive con el mantra de “tradicional”, uno de los pilares de la solución, según han referido sus socios fundadores, Paolo Fois y Martina Domenicali, pasa por no entrenar su modelo grande de lenguaje (LLM, de sus siglas inglesas) con los escritos jurídicos, sino que lo hace en colaboración con distintos despachos con los que trabaja.

Además, aseguran que la plataforma siempre remite a la fuente oficial y verificable del documento y cumple con normativas transversales en Europa como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). De este modo, tratan de evitar las posibles alucinaciones propias de esta tecnología.

En este sentido, Lexroom cuenta con una librería privada para los clientes “que nunca se va a utilizar para mejorar nuestro algoritmo. […] Queremos tener una aproximación natural y segura hacia los usuarios”.

La compañía aterriza en España avalada por la cercanía cultural con Italia y por el crecimiento meteórico que ha experimentado en los últimos 18 meses, en los que ha sido capaz de ingresar 10 millones de euros y forjar una fuerza laboral de 90 empleados. En su país de origen cuentan hasta 10.000 abogados que la utilizan en el día a día.

Aquí, apuntan a un mercado potencial de unos 150.000 profesionales y se dirigen tanto a grandes corporaciones como a pymes y autónomos. “Nuestro diferencial es que la herramienta está desarrollada por y para abogados de forma local, con módulos adaptativos y con una filosofía agnóstica”.

Seguridad para los inversores

La startup llegará próximamente a Alemania con la ambición de convertirse en poco tiempo en el “primer” unicornio europeo de la rama legaltech. Para este ejercicio, quiere llegar a 40 millones de euros de facturación.

Precisamente, han sido los pasos firmes y rápidos que ha ido dando desde su creación los que han llamado la atención de los inversores. Sobre todo en un terreno como la IA, que desde hace unos años se ha instalado en el hype generando valoraciones muy altas de mercado.

“Sin embargo, Lexroom es una realidad, y eso nos aporta mucha seguridad”, ha señalado Kate Cornell, socia de Acurio Ventures, durante la presentación de la solución en Madrid. “Llevábamos mucho tiempo detrás del sector de legaltech. Creemos que tiene un gran futuro por delante, sobre todo en Europa”.

Por su parte, Adejemi Ajao, socio director de Base 10 Partners, ha asegurado que Lexroom está repuntando a mayor velocidad que muchos de los gigantes actuales de Silicon Valley en sus inicios.

Primera asociación con un bufete español

En sus inicios en el país, Lexroom ya se ha asociado con el bufete Martí & Associats, especializado en derecho empresarial, para desarrollar un módulo societario de la plataforma. La empresa, que lleva 40 años en la industria, ya ha trazado una fase de mapeo de la normativa al respecto y una segunda de testeo de la aplicación.

DISRUPTORES – EL ESPAÑOL ha conversado con representantes del despacho sobre cómo la inteligencia artificial está evolucionando la profesión. De hecho, desde su seno aseguran que este tipo de organizaciones convivirán con más de una herramienta complementaria entre sí.

“Dentro de unos años este tipo de soluciones se darán por sentado, no necesitarán de monitorización humana y su margen de error será mínimo”, deslizan.

Es más, creen que este tipo de tecnologías hará que “tengamos que replantearnos nuestro oficio. No nos sustituirán, pero los abogados que sepan utilizar la IA sí que reemplazarán a los que no”.