Miinta consigue (por fin) que los adolescentes pidan apoyo emocional en colegios e institutos a través de WhatsApp

Miinta es una plataforma especializada en salud mental educativa que “ha eliminado la barrera entre los jóvenes para pedir ayuda”, afirma a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Adrià Munné, CEO de la startup. Acompaña a estudiantes, familias y equipos de orientación de los centros docentes con el objetivo de prevenir y detectar el malestar emocional de los niños y jóvenes.

La plataforma ofrece un soporte profesional coordinado, accesible y continuo, trabajando desde la educación infantil hasta la etapa de formación profesional o la universidad.

“Los adolescentes suelen rehuir los encuentros físicos con psicólogos, incluso a través de videoconferencia, cuando se trata de hablar el malestar emocional que sufren en los entornos educativos. Viendo el uso que le dan al móvil, que lo utilizan más para visitar las redes que no para hacer llamadas, creímos que WhatsApp podía ser un buen canal para romper el hielo con ellos”, explica Munné, también cofundador de la plataforma, junto con Álvaro Lloret, CTO, y Natalia Pedrajas, psicóloga y directora clínica.

Miinta empezó su andadura en Barcelona hace tres años y hoy en día trabaja con 20 centros educativos de España y da apoyo a 3.381 estudiantes y 876 familias. Estas buenas cifras se suman a otra que aporta esperanza y denota la confianza que empiezan a tener los estudiantes en la plataforma: más de 6.000 jóvenes se han descargado la aplicación.

Adrià Munné, CEO de Miinta.

Según el Barómetro de Opinión de la Infancia y la Adolescencia, elaborado por UNICEF y la Universidad de Sevilla, referido a los años 2023 y 2024, el 41% de los adolescentes españoles ha tenido o cree haber tenido un problema de salud mental en el último año, y más de la mitad solicitaron ayuda.

En este entorno, Miinta se ha posicionado como plataforma de referencia en la prevención y detección temprana del malestar emocional que realmente llega a los niños y jóvenes.

Realiza un acompañamiento emocional integral, combinando la atención directa y continua con profesionales especializados. Para ello, los estudiantes pueden ponerse en contacto con la psicóloga que tienen asignada a través del chat de WhatsApp, escribiendo un mensaje o utilizando las notas de voz. También las familias pueden hacer uso de este canal.

A la vez, la plataforma ofrece una serie de contenidos desarrollados por expertos, una serie de recursos dirigidos a los jóvenes y a las familias en los que se tratan temas como técnicas de respiración para controlar la ansiedad, cómo mejorar la autoestima o los límites para desarrollar relaciones interpersonales sanas. También ofrece webinars protagonizados por especialistas para controlar la rabia y gestionar la tristeza, atacar el estrés crónico en los adolescentes, educar sobre sexualidad en la era digital o construir vínculos de respeto.

Semáforo emocional

“Desde Miinta realizamos un seguimiento constante y tenemos una línea de emergencia y coordinación permanente con los centros educativos”, explica Munné. La plataforma incorpora un semáforo emocional, una herramienta que prioriza la atención según el nivel de riesgo. Toma el color verde cuando se trata de casos de prevención; amarillo para una alerta moderada; y rojo para situaciones realmente urgentes.

Este sistema permite activar protocolos de actuación de manera muy ágil, compartiendo con centros y familias únicamente la información necesaria en cada caso, y garantizando un acompañamiento profesional confidencial y seguro.

“Nuestra intención es democratizar el acceso al apoyo emocional de los jóvenes. Por cuestiones económicas, muchas familias no pueden optar a un psicólogo de manera continuada y la plataforma les ofrece esta posibilidad" Adrià Munné, CEO de Miinta

Incluye un plan de formación específica para familias y docentes, y una app de contenidos especializados para ellos y también para los jóvenes. Además, organiza talleres formativos a lo largo del curso para reforzar la prevención, la detección temprana y el acompañamiento emocional.

“Nuestra intención es democratizar el acceso al apoyo emocional de los jóvenes. Por cuestiones económicas, muchas familias no pueden optar a un psicólogo de manera continuada y la plataforma les ofrece esta posibilidad a un coste que muchas veces es cero, porque es el centro educativo el que contrata nuestros servicios que luego ofrece a las familias”, comenta Munné.

Hiperconectados y solos

La implementación de la plataforma en los centros educativos ha permitido que el acceso de los jóvenes a los profesionales clínicos haya pasado del 5% al 60%, facilitando la detección temprana de situaciones de riesgo en el plano emocional. Según Munné, “el objetivo es que cada adolescente y familia tenga acceso a apoyo emocional profesional antes de que los problemas se agraven. Miinta no solo detecta las señales de alerta sino que acompaña de manera continua, coordinando con los centros educativos las acciones pertinentes en cada caso, ofreciendo un soporte integral”.

Miinta inauguró el 19 de febrero el primer centro físico en Mataró (Barcelona), un nuevo espacio pensado para reforzar la atención psicológica y educativa en esta ciudad y su entorno, con la voluntad, según Munné, “de que se convierta en un punto de referencia local para jóvenes entre 9 y 29 años, para las familias y la comunidad educativa”. Y nos pone en alerta: "Nuestros jóvenes están hiperconectados pero el nivel de soledad no deseada entre ellos es muy alto", concluye.