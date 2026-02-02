El diagnóstico clínico, remoto y temprano de animales a pie de granja ya es posible: la apuesta de BigGuardian y Swanlaab

La enfermedad bovina respiratoria afecta a la totalidad de las granjas y produce una mortalidad de la población de entre el 3 y el 10 por ciento.

El aterrizaje de la tecnología en el sector agroalimentario es uno de los casos más ilustrativos del poder de la transformación digital en la economía y la sociedad.

La necesidad de alimentar a una población mundial que no para de crecer constituye todo un reto de nuestro tiempo. No sólo se trata de producir alimentos, sino de hacerlo con un modelo económico que sea sostenible, ayude a mitigar la emergencia climática y permita transitar hacia unos modos de producción menos dañinos con el planeta.

En este contexto, los Estados se afanan en aplicar estrategias que les permitan ser autosuficientes y estar preparados ante los problemas de las cadenas de suministros, como se ha demostrado en los últimos años como consecuencia de las tensiones geopolíticas a escala global.

España goza de un potente sector agroalimentario, pero la falta de rentabilidades para los productores y las continuas normativas que llegan de Europa han puesto contra las cuerdas a miles de explotaciones.

La tecnología puede ser un aliado no sólo para que estos profesionales obtengan unos beneficios acordes con su esfuerzo, dedicación y carácter estratégico de su producción, sino para favorecer que las nuevas generaciones, los jóvenes, vean un futuro en la ganadería y la agricultura.

Cofundadores de BigGardian: Iñaki Espinosa, veterinario y socio fundador, y Jesús Torrijos, productor ganadero y socio fundador.

BigGuardian es una de las propuestas del ecosistema startup español que persigue precisamente esta doble misión. Por un lado, brindar a los productores, en este caso a los ganaderos, una herramienta que mejore su calidad de vida, facilite su trabajo y reduzca los costes de producción y, por el otro, demostrar a los jóvenes que el sector primario puede ser una alternativa para ganarse la vida, al tiempo que se lucha contra la España vaciada.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con los cofundadores, Iñaki Espinosa y Jesús Torrijos, en un momento clave para el proyecto. La startup acaba de cerrar una ronda de financiación de 1,5 millones de euros liderada por Swanlaab Innvierte Agrifood-Tech y con la participación de Aval-CLM.

Esta inyección de liquidez permitirá dar un salto cualitativo a su propuesta en un momento crítico para el sector de la ganadería que busca aumentar sus márgenes de beneficio y recuperarse de las últimas informaciones que han azotado al sector como los recientes casos de gripe porcina africana.

Aunque estos casos reportan importantes pérdidas para el sector y captan toda la atención de la opinión pública, son las enfermedades infecciosas más comunes, como las de origen respiratorio --, las que ocasionan las mayores pérdidas a los ganaderos y donde tiene todo el sentido focalizar tecnologías existentes como IoT, machine learning e inteligencia artificial para una detección clínica más precisa y temprana.

Mortalidades de hasta el 10% de los animales

"Aquí en España la más común es la enfermedad respiratoria bovina, y son catarros que sufren los animales, mezclas de virus y bacterias, que diezma la población ganadera, de entre el tres hasta el diez por ciento de mortalidades continuadas. Y no sólo conlleva la pérdida del animal, sino falta de producción durante el proceso de la infección. Además, esta enfermedad se da en el cien por cien de las granjas de todo el mundo", detalla Iñaki Espinosa.

Su solución tecnológica permite al ganadero nuevas herramientas para luchar contra estos desafíos. BigGuardian ha desarrollado una plataforma propia de monitorización continua de la temperatura corporal del ganado, basada en dispositivos IoT y análisis avanzado de datos, que permite detectar de forma temprana la aparición de enfermedades infecciosas. Esta anticipación posibilita una intervención veterinaria más eficaz, reduciendo pérdidas productivas y mejorando la gestión sanitaria de las granjas.

El uso de esta tecnología contribuye a optimizar los índices productivos, mejorar el bienestar animal y reducir el uso innecesario de antibióticos en un sector clave para la seguridad alimentaria global y sometido a crecientes exigencias regulatorias y de sostenibilidad

Además, BigGuardian tiene un fuerte compromiso con la creación e implantación de nuevas tecnologías en el ámbito del trabajo rural. El equipo que ha desarrollado la plataforma tiene una dilatada experiencia en la veterinaria de la producción, muy cercana a las necesidades del mismo, a la que se suma talento joven con una mirada natural hacia las nuevas tecnologías IoT.

Atraer a los jóvenes a la ganadería

"Llevar este tipo de tecnologías al sector primario va a favorecer que haya más continuidad de la actividad ganadera y que los jóvenes entiendan que es un sector atractivo para su futuro profesional", indica al respecto Jesús Torrijos, productor, quien conoce desde dentro la dificultad que están afrontando para atraer a las nuevas generaciones hacia la ganadería.

La entrada de capital de la mano de Swanlaab Innvierte Agrifood-Tech, junto con la participación de Aval-CLM, permitirá a la compañía mejorar los costes productivos de su plataforma, reforzar su estructura comercial y acelerar su crecimiento en mercados estratégicos, con el objetivo de multiplicar por diez su facturación del 2025. Asimismo, la inversión facilitará la evolución de su tecnología y el despliegue a mayor escala en explotaciones de bovino y porcino.

"BigGuardian aporta una solución tecnológica clara y escalable a uno de los mayores retos estructurales de la ganadería: la detección temprana de enfermedades infecciosas. Su enfoque práctico, apoyado en datos y fácilmente implantable en granjas, encaja plenamente con nuestra tesis de inversión en soluciones tecnológicas escalables que aborden retos estructurales del sistema agroalimentario", señala Ángel Santos, Partner de Swanlaab Innvierte Agrifood-Tech.

Sin lugar a dudas, una propuesta con sello español y con foco en aliviar las dificultades de la España vaciada de la mano de la tecnología que brinda nuevas oportunidades a los jóvenes y el sector de la ganadería.