La 'agrotech' que transforma datos en decisiones rentables capta la atención del capital: así es su enfoque "campo-first"

La génesis de una startup es siempre definitoria de su identidad, sus metas y su propósito. Si estos primeros pasos se producen en el entorno natal de los fundadores y forman parte de su trayectoria vital, el éxito no está garantizado -nunca lo está en el mundo del emprendimiento-, pero ya parte con sólidos pilares para luchar por alcanzar sus metas.

Es la carta de presentación de Cropi, una startup nacida en mayo 2023 de la mano de Javier Tejero, vecino de toda la vida de Remolinos, un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza que, hasta ese momento, había trabajado por cuenta ajena en una multinacional tecnológica.

De la mano del otro cofundador de la agrotech, Luis Cuotto, apostaron por brindar a su tierra natal y al sector de la agricultura que habían conocido desde dentro desde la infancia todo el conocimiento cosechado en sus años universitarios y en su carrera profesional hasta entonces.

De aquello han transcurrido ya dos años y la compañía no sólo está posicionándose en este sector como una herramienta que hace la vida más fácil al agricultor, sino que ahora, el proyecto recibe un espaldarazo definitivo al contar con el apoyo del capital.

Según confirma a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, Javier Tejedo, la startup zaragozana ha captado más de 500.000 € para transformar la gestión agrícola, empezando por su territorio, Aragón, donde están creciendo y acelerar la expansión a otras regiones de España como Castilla y León, Castilla La Mancha y Andalucía, entre otras.

Luis Cuotto, cofundador y CTO, y Javier Tejero, cofundador y CEO de Cropi.

En concreto, la compañía ha cerrado más de 500.000 euros entre capital público y privado, 417.000 euros en 2025 y 85.000 euros en 2024, para acelerar el desarrollo de su plataforma y consolidar su propuesta de valor en el sector agrícola, entre los que destacan El Grupo San Julian, José Ramón Acín de Agrarium y Finca Bizcarra, Going Investment y Cereales Arasanz, entre otros, e instituciones como ENISA.

Al igual que Cropi no se entendería sin esa vinculación que les ata al territorio que les vio nacer, el capital que ha apostado por el proyecto también está alineado con esta estrategia.

"Desde el inicio hemos tenido muy presente que Cropi nace en el territorio y para el territorio, y eso también se ha reflejado en el perfil de los inversores que nos acompañan" Javier Tejero, cofundador y CEO de Cropi

Hemos contado principalmente con la confianza de inversores que conocen bien el sector agrícola y la realidad rural en la que operamos. Para nosotros es importante que quien invierte entienda el campo, sus tiempos y sus retos. No buscamos solo capital, sino unos compañeros de viaje que compartan nuestra visión de construir una tecnología útil, sostenible y alineada con el desarrollo del territorio.

No obstante, Cropi también cuenta con inversores de otro tipo perfil debido a "un captable muy complementario, donde el principal peso viene del campo". "Cada uno aporta desde su experiencia, enriqueciendo el proyecto, siempre con una premisa clara: crecer sin perder nuestras raíces ni nuestro enfoque campo-first".

Esta inyección de liquidez contribuirá a mejorar la plataforma de Cropi que permite planificar la campaña, registrar cada labor de campo, controlar maquinaria, evitar duplicidades en tratamientos o abonados, calcular costes y cumplir con regulaciones. "Todo ello bajo una premisa: si no funciona en la finca, no sirve", precisa el CEO.

Datos que se transforman en decisiones útiles

Cropi combina simplicidad operativa con un modelo de datos avanzado que convierte actividades diarias en información útil para optimizar recursos, reducir errores y mejorar la rentabilidad por hectárea. Esto resulta especialmente relevante en un sector donde los márgenes son cada vez más ajustados y la presión normativa crece.

"Esta inversión nos va a permitir profundizar en algo que para nosotros es clave: automatizar la captura de datos de campo y convertirlos en decisiones útiles y rentables, sin añadir más complejidad a un sector que ya tiene suficiente. Estamos desarrollando modelos de análisis que ayuden a optimizar costes, insumos y planificación de la campaña", relata Tejero.

Plataforma de Cropi.

Esta tecnología permite un punto y aparte en el aterrizaje de la tecnología en la agricultura. Algunos casos ya en desarrollo son muy ilustrativos de ello, como por ejemplo, el simulador de campaña, que permite conocer antes, durante y después de la campaña si una explotación, finca o cultivo está siendo rentable.

El agricultor puede ver en tiempo real ingresos y costes, cruzando precios de insumos y precios de venta, para no "ir a ciegas" y decidir con criterio si tiene sentido seguir invirtiendo en determinados trabajos.

También permite dejar atrás el "siempre se ha hecho así". "No todas las zonas de una finca necesitan la misma dosis de abono, por ejemplo. Analizando datos, evolución y necesidad del cultivo, podemos ajustar dosis por zonas, reduciendo costes, minimizando el impacto medioambiental y aumentando la productividad".

Por último, la plataforma de Cropi brinda una trazabilidad completa de la campaña, que permite certificar todo lo que ha ocurrido en el campo y aportar un mayor valor al producto final, facilitando su venta a la industria con garantías de cómo, cuándo y por qué se han hecho determinadas prácticas.

"Nuestro objetivo no es añadir más tecnología por añadirla, sino hacer que trabaje sola en segundo plano y que el usuario tenga más control, visibilidad y menos carga operativa" Javier Tejero, cofundador y CEO de Cropi

Aragón sigue siendo un territorio clave para la compañía, pero recientemente ha comenzado a crecer también en otras zonas agrícolas de España como Castilla y León, Castilla La Mancha o Andalucía.

Equipo de 20 personas para 2026

"La problemática que resolvemos es común en prácticamente todas las regiones, independientemente del cultivo. Ahora mismo nuestro foco está en consolidarnos a nivel nacional, aprender bien de cada contexto y seguir afinando la solución. La expansión internacional es algo que vemos posible a medio plazo, porque el modelo es replicable tanto por necesidad como por regulaciones".

Para afrontar los retos del presente y los que llegarán a partir de 2026 Cropi cuenta con un equipo de seis personas, con un "crecimiento muy medido".

Javier Tejero en un campo en producción.

"Hemos ido incorporando perfiles clave tanto en tecnología como en desarrollo de negocio y relación con el sector. Ahora que tenemos más claro cómo dar el siguiente salto, nuestra previsión es ampliar el equipo, especialmente en perfiles técnicos y de contacto directo con el cliente y el campo".

"Nuestro objetivo es construir un equipo muy alineado con el propósito de Cropi y con capacidad para desarrollar una tecnología robusta y útil a largo plazo, con una previsión de alcanzar unas 20 personas de cara a 2026", concluye Tejero.