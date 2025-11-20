Female Founders Day Madrid impulsa el liderazgo femenino que transforma el ecosistema tecnológico en España

El Ateneo de Madrid volverá a convertirse este 26 de noviembre en el gran punto de encuentro del emprendimiento tecnológico femenino en España.

Female Founders Day celebra su quinta edición y se consolida así como uno de los encuentros más relevantes para visibilizar a las mujeres que están transformando sectores como la computación cuántica, la biotecnología o el deporte de élite desde la innovación.

El ecosistema español cuenta con investigadoras, fundadoras y directivas que están liderando importantes avances con repercusión internacional. Este congreso, impulsado por la comunidad Female Startup Leaders (FSL), es una buena prueba de ello.

Y esto, a pesar de que la presencia femenina en las disciplinas STEM continúa siendo minoritaria: sólo representan el 30% de los perfiles en ciencias físicas e ingeniería en Europa y menos del 15% en campos cuánticos, según QuantERA y EE Times Europe.

Female Founders Day quiere darles el protagonismo que merecen y reforzar el mensaje que en los últimos años se repite con insistencia en el ecosistema emprendedor, y en el resto de la sociedad: la innovación no avanza sin diversidad y la tecnología necesita a más mujeres en primera línea.

Ellas, las protagonistas

Una de las mesas más esperadas de la jornada será la dedicada a la computación cuántica. Reunirá a tres perfiles clave del panorama cuántico español: Vanesa Díaz (LuxQuanta), Juani Bermejo-Vega (Q-turn) y Elisabeth Ortega (Qilimanjaro). Un campo donde las barreras técnicas conviven con la urgencia de atraer más talento femenino.

“La cuántica ya no es ciencia ficción. Poder escuchar a las mujeres que están construyendo esa revolución tecnológica desde España es una oportunidad única”, señala Esther Molina, cofundadora de FSL. A su juicio, el objetivo es claro: convertir el Female Founders Day en un altavoz para quienes están impulsando innovación “con propósito, anclada a la realidad y alineada con la rentabilidad”.

La agenda de esta quinta edición también incorporará paneles sobre biotecnología, deporte y emprendimiento y los desafíos del ecosistema de cara a 2030 con voces como María Luke (Uelz), Crys Dyaz (Crys Dyaz & Co), Natalia Rodríguez (Saturno Labs), Patricia García (PGR ONG), Patricia Aymà (VEnvirotech), Silvia Antón (Mediterranean Algae), Carla Maté (D-Sight), Carolina Rodríguez (ENISA), Pilar Górriz (Renfe) o Elena Bienes (Asociación Española de Startups).

La apertura correrá a cargo de las fundadoras de Spika Tech, especializadas en tecnología para la detección de arritmia; mientras que la clausura estará en manos de Ana Freire, creadora del proyecto STOP, donde inteligencia artificial y salud mental abordan un problema cada vez más común en salud pública.

Concurso de pitches

Como cada año, el evento también acogerá un concurso de pitches, donde participarán las ganadoras de las ediciones regionales celebradas este año en Bilbao, Albacete y Valencia, además de dos nuevas aspirantes. Cada emprendedora dispondrá de tres minutos para defender su proyecto ante el jurado y optar al Premio Female Startup Leaders 2025, dotado con 3.000 euros.

“Este concurso es la esencia de FSL: visibilizar talento emergente y ofrecer oportunidades reales de crecimiento”, subraya Carmen Hidalgo, cofundadora de la asociación.

La edición de este año suma, además, un aliciente adicional: Microsoft incorporará a la ganadora a su programa de acompañamiento, con 25.000 euros en crédito tecnológico para impulsar el desarrollo del proyecto.

El acto de clausura incluirá también la actuación en directo de Paula Mattheus, una de las voces jóvenes con más proyección en la música española.

Más referentes

Desde su creación, FSL se ha convertido una de las comunidades de mujeres fundadoras más activas del entorno tecnológico español, con presencia en América Latina y participación en encuentros internacionales como eMerge Americas o South Summit.

“Apenas un 20% de los fundadores de startups en España son mujeres; tanto la financiación como las redes de apoyo son claves para revestirlo”, recuerda el concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño. “No podemos permitirnos prescindir del talento femenino”

A pesar de los avances en los últimos años, la brecha de género sigue siendo uno de los grandes desafíos del emprendimiento en España. Para Pilar Górriz, directora de innovación de Renfe, apoyar el Female Founders Day es apostar por “un ecosistema más diverso, dinámico y alineado con los valores de igualdad y talento que la innovación exige”.

“Llevamos cinco años creando espacios donde las mujeres no sólo son visibles, sino protagonistas del cambio”, resume Molina. “El Female Founders Day es más que un evento: es una comunidad en ebullición que está transformando el futuro del emprendimiento”.