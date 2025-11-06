Disrupción y factor humano: las dos caras de la moneda de Froged para una nueva comunicación empresa-cliente

¿Nos convertirá la tecnología en una sociedad apática, muy eficiente en la parte ejecutiva, pero fría en lo emocional? Lo que nos deparará el futuro es difícil de atisbar, pero lo que sí podemos confirmar es que el ecosistema emprendedor español goza de propuestas que ya desde el presente están demostrando que tecnología y factor humano pueden ser las dos caras de una misma moneda. Hay esperanza.

FROGED es uno de esos nombres propios que demuestra que desarrollar punteras soluciones tecnológicas no está reñido con un trato personalizado y cercano que pone a las personas en el centro del relato. Y es que esta circunstancia corrobora más que nunca el mantra que venimos repitiendo en DISRUPTORES desde nuestros inicios: la tecnología per se no tiene valor, es en su aplicación e impacto en la vida de las personas cuando cobra todo el sentido y logra la cuadratura del círculo.

Esta máxima ha marcado la trayectoria de la startup cofundada por Ángel Romero (CTO), Emily G-Cebrián (CEO) y Juan José Rojano (director de TI), que atraviesa un momento de expansión en múltiples mercados con una fuerte implementación en Latinoamérica, especialmente en Perú, Colombia, Chile y México.

Además, esta empresa forma parte de la comunidad global Santander X 100 por su propuesta innovadora. A esta comunidad internacional pertenecen las empresas más destacadas de Santander X, iniciativa global de emprendimiento de Banco Santander, que apoya a pymes, startups, scaleups y proyectos emprendedores con programas formativos, cursos online, beneficios y descuentos, eventos exclusivos, retos y premios, una comunidad de expertos y oferta financiera personalizada.

En este mundo tan hiperconectado, tecnológico, con un fuerte impacto de la inteligencia artificial en todos los ámbitos, la comunicación entre las empresas y sus clientes no está al margen de una realidad tan compleja.

¿Se puede ser eficiente con los clientes sin perder esa cercanía y empatía que aporta el trato humano? Froged ha demostrado que es posible. La compañía se originó como una meta-SaaS dentro de Demium, empresa española especializada en la creación y apoyo a startups. Tres mentes inquietas fueron las responsables. Ángel, Emily y Juan José buscaban algo más creativo y disruptivo que trabajar para grandes corporaciones, labor que había centrado su trayectoria profesional hasta ese momento.

Desde el inicio, el lema de Froged fue toda una manifestación de intenciones: "Tecnología impulsada por humanos". Y es que sus soluciones de comunicación conversacional buscan "unir la comunicación de one-to-many (campañas) con la hiperpersonalización y la comunicación individual (one-to-one). Todo ello impulsado por la inteligencia artificial", explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Emily G-Cebrián, CEO.

Emily González-Cebrián Lombán, CEO de Froged.

"Nuestra misión es clara y única: transformar la forma en que las empresas se comunican con sus clientes, poniendo siempre a las personas en el centro de la tecnología".

La relación de FROGED con la IA también define a la perfección la prioridad que esta compañía otorga al factor humano. "El nombre de la compañía está relacionado con la rana Ed. Nuestro agente de IA es Eddy y, de alguna manera, siempre ha estado ahí desde el principio, sólo que no teníamos claro entonces cuál iba a ser su principal función"

Es importante destacar en esta línea, según explica Emily, que FROGED comenzó desarrollando un copiloto de forma interna. "Siempre nos gusta recalcar que los primeros que utilizamos Froged para interactuar con nuestros clientes hemos sido nosotros", puntualiza.

"Con Edi sucedió algo parecido. Lo que comenzó como algo interno para agilizar procesos y ser más eficientes, se convirtió poco a poco en un producto que nos comenzaron a demandar nuestros clientes". De hecho, el copiloto Edi se ha convertido ya en una parte importante del core de soluciones que brinda Froged a las empresas para mejorar su comunicación con sus clientes.

"Gestionar correctamente la relación con el cliente es más difícil cuanto mayor es la compañía, de ahí que hayamos evolucionado desde un 'middle market' a otro de corporaciones más grandes" Emily G-Cebrián, CEO y cofundadora de FROGED

Es la evolución natural de una startup que en la actualidad también está virando su foco en cuanto al mercado al que se dirige, desde un segmento más centrado en pequeñas y medianas empresas a otro conformado por corporaciones de mayor envergadura.

"Cuanto mayor es la empresa, más complejidad asume y la propia gestión con sus usuarios es mucho más complicada. Gestionar correctamente la relación con el cliente es más difícil cuanto mayor es la compañía", reconoce.

Objetivos a corto plazo

En este punto, FROGED se convierte en un compañero de viaje perfecto para este tipo de empresas. Porque no sólo les ayuda a solventar estas cuestiones, sino que lo hace sin olvidar ese factor humano que está en la génesis del proyecto.

La compañía está en la actualidad centrada en continuar desarrollando innovación y creación continua de productos a medida con IA "que respeten los más altos protocolos y estándares de ciberseguridad y privacidad de datos".

En cuanto a mercados, Latam es uno de los mercados prioritarios en estos momentos donde van a proseguir con su expansión y consolidación. Por sectores, su tecnología ha tenido una gran acogida en banca, travel, telecomunicaciones, suministros, seguros, salud o educación.

En su trayectoria, la compañía ha contado además con prestigiosas distinciones por su tecnología como ser los ganadores del Santander X Global Challenge 2025 y de la VI Edición Premios Evolución BBVA - SUR.es. Además, Emily G-Cebrián fue reconocida entre Los 100 más creativos del mundo de los negocios 2022 por Forbes.

Sin lugar a dudas, un proyecto español al que no perderle la pista para comprobar por dónde discurre la faceta más humana de la tecnología que está cambiando el mundo corporativo.