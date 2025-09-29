La Asociación Española de Startups y DigitalES se alían para impulsar la innovación y el emprendimiento digital

Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES, y Carlos Mateo Enseñat, presidente de la Asociación Española de Startups, en la firma del acuerdo de colaboración.

La Asociación Española de Startups y DigitalES, Asociación Española para la Digitalización, han firmado hoy un acuerdo de colaboración con el objetivo de reforzar la competitividad del tejido empresarial español mediante la innovación abierta, la transformación digital, la colaboración público-privada y el impulso del ecosistema emprendedor.

El acuerdo, rubricado por Carlos Mateo Enseñat, presidente de la Asociación Española de Startups, y Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES, establece un marco de colaboración que abarca diversas áreas clave.

Entre ellas destaca el impulso del ecosistema startup y scaleup, identificando necesidades estratégicas y facilitando acceso a financiación; el desarrollo de talento y programas de formación en competencias digitales, y la innovación abierta entre grandes empresas y startups, a través de retos tecnológicos, pilotos o hackatones.

También se pone el foco en la elaboración conjunta de propuestas regulatorias y participación en iniciativas institucionales, y la cooperación en tecnologías emergentes como inteligencia artificial, blockchain, 5G o ciberseguridad.

Tras el acto, Carlos Mateo Enseñat, presidente de AES, ha declarado que "este acuerdo refuerza la colaboración entre startups y las grandes empresas digitales y nos permite seguir avanzando en nuestro objetivo de lograr una verdadera transformación inteligente de los sectores".

"Una transformación que debe ser por supuesto digital, pero también sostenible, inclusiva, que aproveche todo el potencial de la inteligencia artificial para no quedarnos atrás", ha añadido.

Por su parte, Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES, ha puntualizado: "La transformación digital requiere de la energía innovadora de las startups. Con esta alianza reforzamos el compromiso con la innovación, el talento y la modernización del tejido productivo español".

Cabe recordar que DigitalES reúne a las principales empresas del sector de telecomunicaciones, tecnología e innovación digital en España. El objetivo de DigitalES es impulsar la transformación digital contribuyendo así al crecimiento económico y social de nuestro país. En conjunto, estas compañías generan 115.000 empleos directos y tienen un impacto económico equivalente al 6% del PIB nacional.

En cuanto a la Asociación Española de Startups, la entidad representa a más de 2.000 startups en todo el territorio nacional. Su propósito es convertir a España en el mejor país para innovar y está comprometida con el impulso de la transformación inteligente de los sectores a través de la innovación abierta y la colaboración público-privada, actuando como punto de encuentro entre el sector público, las startups y las empresas tractoras.